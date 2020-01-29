Кубок Англии обречен, но Клопп тут ни при чем

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил о намерении сыграть переигровку 4-го раунда Кубка Англии против «Шрусбери» молодежной командой во главе с ее тренером, ссылаясь на зимний перерыв в первой половине февраля. Прав ли немецкий специалист?

Почему Клопп так себя ведет?

Юрген Клопп не убивает Кубок Англии. Менеджер «Ливерпуля» спровоцировал еще одну дискуссию о будущем старейшего в мире турнира на вылет, приняв решение, что перерыв Премьер-лиги в середине зимы будет иметь приоритет над переигровкой 4-го раунда против «Шрусбери Таун» на следующей неделе.

Клопп имеет право на эту точку зрения. Нагрузка, навалившаяся на игроков, мучает в том числе и его. Это не просто количество поединков — сама интенсивность и атлетизм Премьер-лиги сказываются на игроках.

Тренер мерсисайдцев должен иметь право выставить любой состав, который он выберет против «Шрусбери». Правила Футбольной ассоциации по поводу выбора ослабленного состава на матч — это анахронизм. Тем не менее, ему следует быть на «Энфилде» в этом матче. Назначение Нила Кричли ответственным за переигровку делает его похожим на обертку от Клоппа, что, вероятно, именно то впечатление, которое немец намеревался передать.

На самом деле все закономерно

Проблема в том, что принижение внутренних английских турниров вне Премьер-лиги считается нормальным. Европейская Суперлига не появится легко и быстро — он подкрадывается на основе, заложенной многочисленными подобными ситуациями, создающими впечатление, что важны только два соревнования. Сколько еще времени пройдет, прежде чем и АПЛ будет восприниматься элитными клубами как неудобство?

Ползучий демонтаж английской игры идет полным ходом. Пеп Гвардиола призвал отказаться от Кубка Лиги, и это всегда был уродливый пасынок внутренних турниров, но кто точно не хотел бы играть в нем? Те самые клубы, которые проводят июль и начало августа, путешествуя по всему миру, чтобы играть товарищеские матчи с большими деньгами вместо того, чтобы должным образом подготовить своих футболистов к долгому тяжелому сезону. Состав команды всегда находится в списке приоритетов, когда на карту поставлен доход.

Призовой фонд Кубка Лиги составляет всего 200 тыс. фунтов стерлингов, и только победители, а также полуфиналисты получают лишь часть денег, которые ни в какое сравнение не идет с участниками АПЛ. Ликвидация кубкового турнира никак не заденет клубы элиты, но что если посмотреть на «Оксфорд Юнайтед», который дошел от четвертьфинала? Один только показ его матча против «Манчестер Сити» по ТВ принес ему 175 тыс. фунтов. Они увеличили свою выручку от посещения игр в пяти поединках.

Почему Кубок Англии выгоден скромным клубам?

Для таких клубов, как «Оксфорд», это высмеянное соревнование может оказать огромное влияние. Волнует ли это Гвардиолу? Ни Клоппа, ни кого-либо, кто связан с английской футбольной аристократией, включая и фанатов. Вот что вызывает крокодиловы слезы, когда пропадают такие клубы, как «Бери», выглядят столь тошнотворными.

«Оксфорд» все еще выступает в Кубке Англии, уже заработал более 300 тыс. фунтов от своего участия и готовится к переигровке с «Ньюкаслом». Как и «Шрусбери», они мечтают выйти в пятый раунд не только ради славы, но и по финансовым соображениям. Команда каждого дивизиона Футбольной лиги, который продвигается дальше всего, получает 250 тыс. фунтов. Эти незначительные суммы — с точки зрения АПЛ — помогают оставлять клубы низших лиг на плаву, и решение Клоппа играть резервом их устроит.

Почему отмена переигровок Кубка Англии не поможет

В какой-то момент ФА отменит переигровки, но это не имеет значения, поскольку все равно не остановит данный процесс. Перенос матчей турнира на середину недели на какое-то время удовлетворит большие клубы, однако жалобы возобновятся в скором времени возобновятся, особенно когда плей-офф Лиги чемпионов переместится на субботы, как это и произойдет.

Финансовая отдача от игры в Кубке Англии не стоит усилий клубов, которые могут заработать почти 100 миллионов фунтов на телевизионных деньгах, даже если просто вылетят. Победитель же турнира в мае получает всего 3,6 млн фунтов. Сколько потребуется, чтобы привлечь внимание «Ливерпуля» и «Сити»? Таких денег точно нет.

Финансы определяют повестку дня в футболе, и сверхдоходы в АПЛ и Лиге чемпионов гарантируют медленную смерть Кубка Англии. Внутренняя арена медленно задавливается денежным мешком. Клопп прав, пытаясь защитить свою команду. Расписание становится все более насыщенным с каждым годом, и у таких игроков, как Гарри Кейн, больше миль на часах, чем у 26-летнего вообще возможно быть.

Как разрешить скандал?

Спорт, каким мы его знаем, находится в процессе изменения до неузнаваемости. Жадность привела в движение непрерывную серию событий. Реакция Клоппа является скорее симптомом, чем причиной, но, возможно, он направляет свой гнев на неправильного врага, ведь в случае отмены всех внутренних турниров это не окажет никаких последствий на мерсисайдцев, а вот на его скромного соперника и других клубов по всей стране — еще как.

Посему в этой ситуации все, что можно сделать, сохранить хотя бы Кубок Англии для таких команд, как нынешний соперник «Ливерпуля», чтобы это помогло их сохранить. Что касается нынешнего лидера АПЛ, то пренебрежение старейшим футбольным турниром мира, скорее всего, изменится, если упразднить Кубок Лиги и проводить в освободившиеся дни матчи Кубка Англии. Придумать нечто другое, что устроило бы все клубы, на сегодня вряд ли возможно. 0