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    Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал»

    «Красные» одержали победу над «Вест Хэмом» в перенесенном матче 18-го тура

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    Футболисты «Ливерпуля»Парни Клоппа превзошли «Челси» Моуринью. Следующая остановка — непобедимый «Арсенал» Юрген Клопп и Хосеп ГвардиолаНазло рекордам. Улучшит ли Клопп достижения Гвардиолы в АПЛ? Новак ДжоковичAustralian Open. Кенин и Мугуруса поспорят за трофей, Джокович выбил Федерера
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    «Ливерпуль» записал на свой счет 15-ю победу подряд в Премьер-лиге, обыграв со счетом 2:0 «Вест Хэм» минувшим вечером.
    Неудержимая команда Юргена Клоппа заслуженно взяла три очка и редко испытывала проблемы, сражаясь с «молотобойцами», которые твердо сосредоточились на борьбе за выживание.

    Мохамед Салах открыл счет ударом с пенальти. Во втором тайме 11-й номер «красных» сделал результативную передачу на Алекса Окслейда-Чемберлена, когда «Ливерпуль» вырвался в быструю контратаку.

    Победный счет увеличил преимущество «красных» над идущим вторым действующим чемпионом «Манчестер Сити» до впечатляющих 19 очков.

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    1. Проклятие Мойеса

    Мало кто может похвастаться тем, что тренировал двух крупнейших соперников «Ливерпуля», но Дэвид Мойес может. Поэтому неудивительно, что он не является популярной фигурой среди болельщиков на «Энфилде». Учитывая его длительную тренерскую карьеру, в которой преобладал продолжительный период с «Эвертоном», он много раз встречался с «красными», но редко добивался успеха.

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    Ни одна из команд не вызывала у Мойеса больше страданий. Он потерпел уже 17-е поражение от шестикратных обладателей Кубка чемпионов — наибольшее количество среди всех клубов Премьер-лиги.

    В 28 встречах с «Ливерпулем» Мойес одержал лишь три победы. Процент побед в 10,8 — худший в сравнении с любым другим оппонентом, с которым он не раз сталкивался в чемпионате Англии.

    2. Победили всех

    Вопрос не в том, станет ли «Ливерпуль» чемпионом Англии в 19-й раз. Этот сезон уже войдет в историю, и минувшим вечером установлен еще один клубный рекорд. Набрав три очка в матче с «Вест Хэмом», нынешняя команда Юргена Клоппа стала первым мерсисайдским коллективом в истории высшего дивизиона, которая хотя бы раз обыграла каждого соперника в одном сезоне.

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    • Единственный раз подобный подвиг был совершен в сезоне 1895/96. Тогда «Ливерпуль» выступал во втором дивизионе. Впоследствии «красные» вернулись в элиту и спустя пять сезонов под руководством Тома Уотсона, рекордсмена по длительности пребывания на тренерском посту, завоевали свой первый титул.

    3. Столичная засуха

    Мохамед Салах не мог и мечтать о более успешной карьере в «Ливерпуле». Быстро взявшись за дело, египетский форвард зарекомендовал себя одним из лучших футболистов в Европе, которого стали бояться абсолютно все. Он также наслаждался своими поездками в Лондон, забивая в каждом из стартовых четырех визитов, прежде чем началась засуха из девяти матчей.

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    • Она завершилась прошлым вечером в Ист-Энде, когда Салах, в отсутствие Джеймса Милнера, забил с пенальти на 35-й минуте. Арбитр назначил 11-метровый после того, как Исса Диоп сбил Дивока Ориги (заменявшего травмированного Садио Мане), который уже был готов поразить ворота Лукаша Фабианьски с шести метров.

    4. Домашний дискомфорт

    «Вест Хэм» и борьба за выживание не являются чем-то новым. В эпоху Премьер-лиги лондонцы вылетали из элиты дважды, и нет никаких гарантий, что это не произойдет в третий раз. Данный факт разочаровывает, учитывая все те надежды, которые были перед началом сезона, когда «молотобойцам» пророчили борьбу с «большой шестеркой». Многие эксперты полагали, что они станут лучшими среди не грандов в этом сезоне. Вместо этого, задание Мойеса свелось к тому, чтобы предотвратить вылет в Чемпионшип.

    Незамедлительного улучшения требует домашняя форма «Вест Хэма». Справедливо сказать, что болельщики «молотобойцев» разочарованы переездом на новый стадион. «Аптон Парк», возможно, имел свое ограничения, но он был настоящим домом.

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    • В своих стартовых 12 матчах чемпионата Англии этого сезона на лондонском стадионе «Вест Хэм» одержал три победы, забил 17 голов, а пропустил 22. Только «Норвич» (25) и «Саутгемптон» (28) пропустили больше. 11 очков, которые набрали «молотобойцы», ставят их в один ряд с «Саутгемптоном» — худшим по этому показателю среди 20 клубов лиги.

    5. Моуринью пришлось подвинуться

    Столь неустанная стабильность «Ливерпуля» за последние несколько месяцев начала пугать конкурентов. «Красные», бесспорно, сильнейшие в Англии, а их тренер Клопп заслуживает всех похвал. Он создал команду, которая близка к тому, чтобы навсегда войти в историю. Мало кто на «Энфилде», не говоря уже о других коллективах, были близки к подобным успехам.

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    • 41-й матч Премьер-лиги подряд, прошедший без поражений, позволил «Ливерпулю» превзойти «Челси» Жозе Моуринью. На вершине по-прежнему находится «непобедимый» «Арсенал», который провел 49 встреч без поражений, пока его серия не оборвалась на «Олд Траффорд».

    Между этой великой командой «Арсенала» и парнями Клоппа находится впечатляющий коллектив Брайана Клафа из «Ноттингем Форест», который отыграл 42 матча подряд без поражений в период с 1977 по 1978 год. 0

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