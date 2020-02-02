«Барселона» снова не подписала нападающего. Нужен ли он при наличии Гризманна?

В нескольких метрахделал растяжку.смотрел на него словно на товар перед покупкой. «Вы заберете его у нас?», — спросил кто-то. Тренер «Барселоны» улыбнулся и пожал плечами: «Надеюсь, что так и будет».

Бедный Родриго. Должно быть, он вновь задавался вопросом, где продолжит карьеру. Что касается Сетьена, то ему просто было интересно, придет ли он: таково было его желание, но это не его работа.

Летом Родриго был настолько близок к мадридскому «Атлетико», что тогдашний тренер Марселино Гарсия Тораль публично пожаловался на скорую продажу форварда. Бразилец даже расчистил свой шкафчик и попрощался с партнерами по команде лишь для того, чтобы в итоге снова с ними поздороваться.

В этот раз он был так же близок к «Барселоне». Нынешний тренер «Валенсии» Альберт Селадес публично признал, что переговоры идут, и нападающий уже пакует свои вещи.

«Я надеюсь, что он не уйдет. Я бы не понял его продажи. В мире не так много таких нападающих, как он», — пожаловался защитник Хосе Гайя после игры, в которой «Валенсия» победила со счетом 2:0.

«Барселона» действовала по своему сценарию. Переговоры шли не очень хорошо. Стороны искали подходящие формулы, но каталонцы не нашли решения и способа для подписания Родриго. «Валенсия» хотела 60 миллионов евро. У «Барселоны» их не было, во всяком случае в отчетах за этот год.

«Сине-гранатовые» должны были найти способ вставить часть суммы в ведомость следующего сезона. Они также пытались продать игроков, чтобы собрать как можно больше денег. Кто-то даже ушел, но в целом с финансовой точки зрения мало что поменялось. Некоторые отказались уходить. Оказывается, избавиться от футболистов порой так же сложно, как заполучить их.

Тем не менее, два клуба продолжали переговоры. «Валенсия» хотела продать нападающего, но по хорошей цене. Возник вопрос об аренде, но «летучие мыши» желали включения обязательной опции выкупа, что стало одной из причин, заставивших «Барселону» колебаться. В конце концов, летом на горизонте появятся другие нападающие (Лаутаро Мартинес из «Интера» возглавляет шорт-лист), и каталонцам понадобятся деньги. Им нельзя было откладывать траты на потом.

Жорже Мендеш предложил трехстороннюю сделку, в которой «Барселона» подписала бы Бруну Фернандеша из «Спортинга», который не был ей нужен, а затем обменяла бы его. Идея начала обсуждаться. Однако вскоре «Манчестер Юнайтед» объявил о покупке Фернандеша. Переговоры с «Валенсией» прекратились, сделки не было. Родриго остался. «Барселоне» пришлось искать другие варианты.

И вот тогда началось. Внезапно начали появляться имена потенциальных новичков. Одни из них были стоящими, другие — нет. Некоторые придумывались журналистами на ходу. Самое время сделать громче музыку из «Шоу Бенни Хилла».

В одной из статей говорилось, что «Эвертон» отклонил предложение по Ришарлисону за 85 миллионов фунтов стерлингов, что, давайте посмотрим правде в глаза, вызывало ухмылку: ха-ха-ха. У «Барселоны» не было 60 миллионов евро на Родриго, а теперь вдруг появился 101 миллион на Ришарлисона? Хм. И «Эвертон» отказался? Ага.

Поехали дальше. Появилась информация: «Барселона» не хотела делать ту же глупость, что и в ситуации с Кевином Принсом-Боатенгом. В прошлом году каталонцы подписали Боатенга по завышенной цене, а он сыграл всего четыре матча и не забил даже одного гола. Они не собирались повторять ту же ошибку, о нет. В одной из газет об этом говорилось аккуратно: им нужен был проверенный и дешевый бомбардир. Тем временем все остальным очень хотелось получить «Феррари» за пятерку.

Летом «Барселона» хотела (или сказала, что хотела) получить Неймара, почти не имея денег. Некоторые игроки даже заявили о готовности пойти на снижение зарплаты, но этого не произошло. Трансфер бразильца так и не состоялся.

На этот раз «Барселона» была загнана в угол обстоятельствами, которые от нее не зависели. Никто не ожидал, что Луис Суарес получит травму, но дело не только в том, когда это случилось. Речь идет о том факте, что отсутствие резервного нападающего, который был целью еще прошлой зимой и снова летом, еще больше усложнило поиск, ставший немного более безумным. И это трансферное окно похоже на ускоренную версию того, что «сине-гранатовые» делали слишком долго: есть ощущение, что они реагируют на обстоятельства так же, как следуют плану.

И проблема не просто в игроке. Посмотрите на постоянно меняющийся шорт-лист, а затем на постоянно меняющийся список тех, кто принимает решения о трансферах. Спортивные директора, технические секретари, советники президента, и, в конце концов, президент и вице-президент, пусть это один и тот же человек — Жозеп Мария Бартомеу.

Может сложиться впечатление, что они мечутся в надежде принять какое-то решение после того, как их покинул Неймар. Они пытаются все исправить. Хотят купить хоть кого-то. Есть даже нечто странное в том, что возникшие обстоятельства так легко превратились в кризис. Мы наблюдаем за неудержимым желанием сделать что-нибудь, что угодно, и чтобы это разыгралось на публике.

Когда Неймар уходил в «Пари Сен-Жермен», мы слышали аргумент, что «Барселона» ничего не должна была делать. Четыре года спустя этот аргумент уже не кажется таким надежным. В тот период началось что-то, что не увенчалось успехом, клуб вел охоту за тем, кто изначально был вне зоны досягаемости. Вырученные деньги были потрачены, а из-за неудачи и решения судов (и плохого менеджмента тоже) доходы стали ограниченными.

Когда-то в «Барселоне» заявили, что потратить 300 миллионов евро — безответственная затея, но ведь именно этих денег впоследствии стоили Филиппе Коутиньо и Усман Дембеле. Один из них ушел, другой только возвращается после травмы, и, как сказал Сетьен, «будет летать на поле». Дембеле стал надеждой каталонцев, и, возможно, станет их решением, но не потому, что таков был план.

Вы можете проследить это даже после того примечательного лета. В 2014 году «Барселона» подписала Луиса Суарес, Ивана Ракитича и Марка-Андре тер Штегена. Это было последнее трансферное окно, которым занимался Андони Субисаррета, вскоре уволенный с поста спортивного директора.

С тех пор «сине-гранатовые» подписали: Арду Тарана, Алеша Видаля, Андре Гомеса, Пако Алькасера, Самюэля Умтити, Люку Диня, Яспера Силлессена, Дениса Суареса, Марлона Сантоса, Йерри Мину, Жерара Деулофеу, Нелсона Семеду, Паулиньо, Дембеле, Коутиньо, Жан-Клера Тодибо, Боатенга, Джейсона Мурильо, Артуро Видаля, Артура, Клемана Лангле, Малкома, Антуана Гризманна, Френки де Йонга, Нето, Жуниора и Эмерисона.

Игроки на миллиард евро. Половины из них больше нет в команде. И пока еще рано судить о Гризманне и де Йонге, тогда как Дембеле спустя три года все еще может блистать. Некоторые из вышеперечисленных трансферов имели стратегический смысл и могли бы дать гораздо больше при других обстоятельствах. Так уж вышло, что травмы и неудачи сыграли свою роль. Так какие из этих трансферов могут считаться безоговорочно успешными? Шутки в сторону. Нет таких?

Говоря о Гризманне, может показаться, что он и является очевидным решением для этого бесконечного поиска нового нападающего. Зачем нужен форвард и весь этот кризис, если в команде игрок атакующей линии за 120 миллионов евро? А если он не подходит, то зачем его купили? Дело в том, что он не левый вингер. Его роль на поле соответствует роли Месси. Похоже, у «Барселоны» уже был единственный игрок в мире, который играл на позиции Гризманна лучше, чем сам Гризманн. То, что в клубе не видят француза на позиции «девятки», подчеркнуто тем фактом, что они по-прежнему вели работу на трансферном рынке (и летом снова будут ее вести), бесполезно гоняясь за многочисленными кандидатами.

Когда окно закрылось, состав «Барселоны» стал слабее, чем месяц назад. Сам клуб кажется более слабым, неспособным подписать преследуемых игроков. В четверг, 30 января, «Барселона» подтвердила, что никого не подпишет, и в ту же ночь сорвалась последняя возможная сделка.

Седрик Бакамбю застрял в Гонконге, поскольку не знал, что делать дальше. Он прилетел из Кореи, рассказал, что едет на «Камп Ноу». Когда он сошел с одного самолета и приготовился сесть в другой, направляющийся в Испанию, ему сказали, что больше его не ждут. Он не стал сильно унывать, изменив свой статус клуба до «почти Барселона». Сообщение в Twitter он завершил словами: «Увидимся в другой раз, Гризманн».

У «Барселоны» не оказалось нападающего, на которого она рассчитывала. По крайней мере, молодежная академия должна найти парочку талантов, которые смогут заполнить этот пробел. Шансом могли бы воспользоваться Карлес Перес и Абель Руис. Ах да, «Барселона» не подписала форварда, но продала эту пару, чтобы освободить место. 0