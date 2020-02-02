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    Дерби Мадрида. Зидан укрепил позиции, Симеоне вынудил говорить о конце эпохи

    «Атлетико» проиграл «Реалу» и продлил серию без побед

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    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    «Реал» обыграл «Атлетико» на «Бернабеу» благодаря голу Карима Бензема. Автор ESPN Алекс Кирклэнд — о мадридском дерби и его итогах.
    «Чоло, не уходи! Чоло, останься!», — пели фанаты на 90-й минуте мадридского дерби. Правда, это были не фанаты «Атлетико». На «Бернабеу» фанов «матрасников» было совсем немного. А ироническую песню, посвященную Диего Симеоне, исполняли фанаты «Реала». Пение началось на южной трибуне, но скоро охватило все уголки стадиона.

    «Реал» побеждал «Атлетико» со счетом 1:0. И выигрывал у «матрасников» в матче Примеры на «Бернабеу» впервые с 2012 года. И фанаты «сливочных» не упускали возможности насладиться этим моментом.

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    • После игры Диего Симеоне сказал, что он не слышал песню. Но, конечно же, он слышал, и это определенно должно было задеть его. Когда Симеоне возглавил «Атлетико» в декабре 2011 года, «Реал» получил то, что хотел — достойного соперника для дерби. С тех пор это противостояние — где бы оно не проходило: в Мадриде, Лиссабоне, Таллине, Милане или Джидде — редко, когда было зрелищным. Но оно всегда было конкурентным.

    Эта встреча команд также была конкурентной, особенно в первом тайме, когда «Атлетико» выглядел лучше, даже несмотря на то, что игра шла по знакомому для мадридского дерби сценарию — с минимальным количеством шансов и хороших моментов. Тибо Куртуа отразил удар Витоло, Анхель Корреа попал в штангу, а также «Атлетико» мог заработать пенальти после неуклюжей борьбы Каземиро с Альваро Моратой.

    «Реал» — «Атлетико»
    globallookpress.com

    Однако в конце концов положительный результат ускользнул от «Атлетико». И больше всего Симеоне должно было беспокоить то, как быстро все изменилось для его команды. Во втором тайме у них, казалось, иссякли идеи, а главное — исчезла вера в себя, а ведь именно она была главным активом команды с момента прихода аргентинского тренера. Если Симеоне утратил способность заставить своих игроков поверить в себя — тогда они действительно в беде.

    В то же время Зинедин Зидан напротив все время «прокачивает» свои навыки на посту главного тренера. В этом матче в перерыве Зидан принял одно решение, которое изменило все. Или точнее — два решения. Это была двойная замена — то, что совсем не характерно для француза. Лукас Васкес и Винисиус Жуниор вышли на поле вместо Иско и Тони Крооса.

    «Реал» — «Атлетико»
    globallookpress.com

    И вдруг у «Реала» появились ширина игры и скорость. А Винисиус сыграл одну из ключевых ролей в единственном голе «Реала». Его грамотный пас позволил Ферлану Менди оказаться впереди защитника и отдать голевую передачу на Карима Бензема.

    Есть некоторые вещи, которые мы привыкли ждать от мадридского дерби. И забитые голы не входят в их число. Например, Эль-Класико — большая игра чемпионата, которая неизменно приносит зрелище. Мадридское дерби — нет.

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    Тем не менее, Симеоне смог придать этому противостоянию свою индивидуальность. Его «Атлетико» играл против ряда тренеров «Реала» — Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Рафы Бенитеса, Зинедина Зидана, Хулена Лопетеги, Сантьяго Солари, снова Зидана — и неизменно давал им бой.

    Перед началом этого матча было ощущение, что все может измениться. «Реал» лидирует в Примере и не проигрывал в 20 подряд матчах во всех турнирах. В то же время «Атлетико» хромает от одного кризиса к другому. После поражения в Суперкубке Испании они проиграли «Эйбару» в Примере, а затем еще и потерпели унизительное поражение в Кубке Испании, а также не смогли забить «Леганесу» (0:0).

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    • В первом тайме «Атлетико» продемонстрировал, что может вернуться, но в конечном счете продлил свою серию без побед до пяти матчей. Это худшая серия команды под руководством Диего Симеоне. И теперь ему приходится отбиваться от вопросов как никогда раньше — тренеру приходится оправдываться за результаты на фоне предположений о том, что его эра в «Атлетико» может подойти к концу.

    «Мы провели хороший матч. Первая половина в нашем исполнении была хорошей. У нас были шансы, но мы не использовали их. Нужно продолжать работать и думать о следующей игре», — сказал Симеоне после матча.

    Между тем позиция Зидана в «Реале» очень прочна. Эти два тренера контрастируют во всем — идеях, стилях, личностях.

    Зинедин Зидан
    globallookpress.com

    Симеоне сейчас предстоит решить самую большую проблему в своей тренерской карьере. В то же время Зидан надеется добиться того, что многие считали невозможным — сделать этот «Реал» еще лучше и успешнее, чем в свой первый приход. 0

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