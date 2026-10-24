25 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Атлетик»
Турнирное положение: «Атлетик» пока выглядит блекло. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.
При этом «Атлетик» на пять очков отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась 8 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Леванте» — 1:3.
До того «Атлетик» не сумел одолеть «Валенсию» — 0:0, да и поединок с «Алавесом» принес блеклый паритет — 0:0. Команда не может победить в четырех матчах кряду.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Атлетик» ныне пребывает в кризисе, к тому же уже полтора года не может одолеть «Хетафе».
При этом «Атлетик» все никак не поднатореет в плане реализации. К тому же в двух последних очных поединках с «Хетафе» команда уступила. «Баски» всего один раз в текущем чемпионате не победили в родных стенах.
Команда явно постарается подтянуться к заветной еврозоне. К тому же оборона соперника частенько совершает результативные сбои.
«Хетафе»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.
При этом «Хетафе» на два очка оторвался от опасной зоны. А вот забить удалось пять мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге конференций треском уступила «Лугано» — 2:5.
До того «Хетафе» расписал мировую с «Райо Вальекано» — 1:1, а вот чуть раньше сыграл вничью с «Университатей» Крайова — 1:1. Команда не побеждала в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Хетафе» откровенно слабо атакует, да и результаты команды стабильными никак не назовешь.
При этом «Хетафе» в кадровом плане выглядит скромно. Вот только выездные поединки для команды являются чем-то вроде ночного кошмара. Все четыре матча вне родных стен в Ла Лиге завершились поражениями. Как будет на сей раз?!
Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Хетафе» в двух последних очных поединках не пропускал от «басков».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетик» фаворитом с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа «Хетафе» — в 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.30 и 1.62.
Прогноз: «Атлетик» пытается подтянуться к еврозоне, да и «Хетафе» крайне нестабилен в плане результатов.
Ставка: Победа «Атлетика» в 1-м тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Обе команды не побеждали в четырех последних матчах
- «Хетафе» уступил во всех четырех выездных поединках в рамках Ла Лиги
- Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
- «Атлетик» в родных стенах не проигрывал в трех поединках кряду
- «Хетафе» в среднем забивает реже гола за матч