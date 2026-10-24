25 октября в 10-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Атлетик» и «Хетафе». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Атлетик»

Турнирное положение: «Атлетик» пока выглядит блекло. На текущий момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетик» на пять очков отстает от зоны еврокубков. Команда отличилась 8 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Леванте» — 1:3.

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До того «Атлетик» не сумел одолеть «Валенсию» — 0:0, да и поединок с «Алавесом» принес блеклый паритет — 0:0. Команда не может победить в четырех матчах кряду.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Атлетик» ныне пребывает в кризисе, к тому же уже полтора года не может одолеть «Хетафе».

При этом «Атлетик» все никак не поднатореет в плане реализации. К тому же в двух последних очных поединках с «Хетафе» команда уступила. «Баски» всего один раз в текущем чемпионате не победили в родных стенах.

Команда явно постарается подтянуться к заветной еврозоне. К тому же оборона соперника частенько совершает результативные сбои.

«Хетафе»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 15-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Хетафе» на два очка оторвался от опасной зоны. А вот забить удалось пять мячей при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Лиге конференций треском уступила «Лугано» — 2:5.

До того «Хетафе» расписал мировую с «Райо Вальекано» — 1:1, а вот чуть раньше сыграл вничью с «Университатей» Крайова — 1:1. Команда не побеждала в четырех последних матчах.

Состояние команды: «Хетафе» откровенно слабо атакует, да и результаты команды стабильными никак не назовешь.

При этом «Хетафе» в кадровом плане выглядит скромно. Вот только выездные поединки для команды являются чем-то вроде ночного кошмара. Все четыре матча вне родных стен в Ла Лиге завершились поражениями. Как будет на сей раз?!

Нет сомнений, что команда будет действовать вторым номером. «Хетафе» в двух последних очных поединках не пропускал от «басков».

На что ставят в матче Атлетик — Хетафе Букмекерские коэффициенты на матч Атлетик — Хетафе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Атлетик» фаворитом с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 4.00, а победа «Хетафе» — в 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: «Атлетик» пытается подтянуться к еврозоне, да и «Хетафе» крайне нестабилен в плане результатов.

2.10 Победа «Атлетика» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Атлетик» — «Хетафе» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Атлетика» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.30 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Атлетик» — «Хетафе» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт