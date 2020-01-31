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    Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футбол

    Реакция СМИ и комментарии — о переходе форварда сборной России Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту»

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    Федор Смолов
    Федор Смолов
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    Испанская «Сельта» арендовала нападающего «Локомотива» Федора Смолова. 29-летний футболист получил долгожданный шанс заявить о себе в Европе.

    В «Локо» не получилось

    «Смолов перешел в "Локомотив" в августе 2018 года. В составе красно-зеленых он выиграл два трофея — Кубок и Суперкубок России, завоевал серебряные медали чемпионата страны, а также дебютировал в Лиге чемпионов.

    Казалось бы, все хорошо. Но только на командном уровне. Индивидуальные показатели Смолова резко ухудшились по сравнению с выступлениями за "Краснодар".

    Почему это произошло? Система Юрия Семина завязана на использовании индивидуальных качеств конкретных игроков: братьев Алексея и Антона Миранчука, Гжегожа Крыховяка, Джефферсона Фарфана, ранее — Мануэла Фернандеша. При этом центральные нападающие выполняют значительное количество черновой работы: они цепляются за мячи в глубине поле, отдавая передачи вперед, а в штрафной зачастую отвлекают внимание защитников, открывая пространство для атакующих хавбеков или глубинного плеймейкера красно-зеленых — Крыховяка.

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    • Если говорить об индивидуальной статистике на позиции центрфорварда — а это основное амплуа Федора, то можно заметить, что период выступлений за "Локо" оказался для него неудачным», — отметила обозреватель «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина.

  • Дмитрий Кузнецов
  • Экс-футболист ряда испанских клубов и сборной России
  • В нападении «Сельты» тон задает Яго Аспас. У них со Смоловым должна получиться хорошая связка. Вряд ли Федора приглашали наобум. Наверняка там изучили его сильные качества, которые теперь ему нужно проявить. И для России хорошо, что в таком чемпионате появится второй после Дениса Черышева действующий легионер из нашей страны.

    • От Смолова ждут спасения

    Смолов давно мечтал о Европе
    globallookpress.com

    «Смолов попал в благоприятную для него среду. Болельщики явно будут поддерживать новичка. Но это не отменяет того, что теперь Смолову нужно много работать над собой. Условия сделки не позволяют ему расслабиться. За полгода аренды надо доказать, что можешь быть полезен и не зря приехал в Европу. И если все получится, то "Сельта" сможет выкупить Смолова у "Локомотива" летом за 6 млн евро.

    Учитывая, что в последние два сезона Смолов слабо себя проявлял, часто сталкиваясь с неприятными травмами, то переход в "Сельту" — это настоящий подарок, который осуществил для него агент Герман Ткаченко. Видимо, не зря в Marca выходили "вбросы" про интерес мадридского "Реала" к Смолову. Фамилия игрока запомнилась селекционерам "Сельты", как и его манера игры.

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    • Смолов по типажу действительно похож на игрока, который может спасти "Сельту" от вылета, — типичный форвард-бомбардир, в меру эгоистичен и лучшего делает только одно — забивает голы. Именно от этой цели зависит будущее Смолова. Если "Сельта" сохранит место в Ла Лиге, то наверняка Федора выкупят. Но если удержаться в Примере не удастся, то никакого смысла в такой сделке не будет.

    Тем интереснее наблюдать за тем, как Смолов впишется в игровую модель "Сельты". Ему жизненно необходимо всегда играть лицом к воротам, оставаться в середине и регулярно получать моменты — только так он проявит себя лучше всего. Об этом должны знать в "Сельте", ведь только на Смолова остается рассчитывать клубу, чтобы избежать вылета», — пишет автор «Спорта День за Днем» Тимур Валеев.

  • Александр Мостовой
  • Бывший капитан «Сельты»
  • «Сельте» нужен нападающий, команда борется за выживание. Я рад, что они взяли форварда. Потому что они долго не могли его приобрести. Поэтому Смолов очень вовремя переходит, он попробует испанский футбол. Главное, чтобы заиграл и начал забивать. Это поможет команде выбраться из той ситуации, в которой она находится. Хочу, чтобы как можно быстрее он начал забивать. Потому что, если не дай бог, что-то не получится, то все опять начнут говорить плохие вещи.

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    Яго Аспас — конкурент Смолова и символ «Сельты»
    globallookpress.com

    «Мечта Федора Смолова выступать в одном из ведущих европейских чемпионатов все-таки сбылась. Нападающий "Локомотива" и сборной России переходит в "Сельту". Испанский клуб берёт 29-летнего игрока в аренду с правом выкупа за 6 млн евро.

    Как стало известно "Чемпионату", помимо "Сельты" на Смолова претендовал "Вильярреал", однако сам нападающий сделал выбор в пользу "кельтов". Завтра, 31 января, Фёдор должен пройти медобследование в Виго, хотя о трансфере уже объявили.

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    • В свое время "Сельта" была одной из самых популярных испанских команд в России, поскольку за нее выступали Валерий Карпин и Алексадр Мостовой. Теперь она борется за выживание в Примере. Клуб из Виго находится сейчас в зоне вылета: занимает 18-е место, набрав 17 очков. До спасительной 17-й строчки — одно очко. Безвыигрышная серия "Сельты" в Примере составляет семь матчей. В последний раз она победила 24 ноября в выездном матче с "Вильярреалом" (3:1), а до этого потерпела пять поражений подряд.

    Конкуренты Смолова в линии атаки — Яго Аспас (лучший бомбардир команды, забивший семь голов во всех турнирах нынешнего сезона), Санти Мина (четыре гола) и Габриэль Фернандес (один гол)», — отметил Анатолий Романов из «Чемпионата». 0

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