Возвращение Игало в АПЛ. На какой позиции сыграет новобранец «Манчестер Юнайтед»?

Арендный договор 30-летнего игрока рассчитан до конца сезона, и, хотя в контракте нет приоритетной опции выкупа футболиста, оба клуба открыты для достижения соглашения.

Почему «Манчестер Юнайтед» подписал Игало? Пять фактов, которые нужно знать

1. Сульшер отчаянно пытался подписать нападающего после того, как Маркус Рашфорд получил двойной стрессовый перелом в спине во время победного матча против «Вулверхэмптона» (1:0) в начале января. Эта травма исключила форварда из строя до апреля.

2. 30 января предложение «Юнайтед» по трансферу лидера «Борнмута» Джошуа Кинга за 20 миллионов фунтов было отклонено. Вскоре журналисты Telegraph сообщили, что «красным дьяволам» также не удалось договориться с «Саутгемптоном» по Дэнни Ингзу.

3. Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Марк Хьюз не был слишком впечатлен сделкой, заявив: «Я изначально думал, что его уровень не соответствует уровню нашей команды».

4. Причиной безумного стремления «Юнайтед» к форварду является то, что клуб питает амбиции финишировать в топ-4 в этом сезоне. На данный момент «красные дьяволы» идут пятыми, отставая от четвертой строчки на шесть очков.

5. Игало забил больше голов в чемпионате (30), чем любой другой игрок в четырех сильнейших дивизионах Англии в 2015 году.

Игало дебютировал на профессиональном уровне у себя на родине, выступая за «Прайм» и «Юлиус Бергер», затем он представлял «Люн» из Осло, испанскую «Гранаду», итальянские «Удинезе» и «Чезену», но его карьера ожила лишь после перехода в «Уотфорд» в 2014 году.

В сезоне 2014/15 Игало создал идеальный тандем с легендой «Уотфорда» Троем Дини. На двоих они забили 41 гол (Игало забил 20) и обеспечили «шершням» выход в Премьер-лигу.

На более высоком уровне Игало тоже блестяще справлялся со своей работой, став первым игроком «Уотфорда», забившим за сезон в Премьер-лиге 15 голов, два из которых — в победном матче в ворота «Ливерпуля» (3:0).

Однако после яркого начала форма Игало резко упала — в последних 14 матчах АПЛ он не забил ни одного гола, хотя нанес 28 ударов по воротам соперника до того, как перешел в «Чанчунь Ятай» в январе 2017 года.

Несмотря на то, что его карьера на «Викаридж Роуд» потерпела крах, Игало отдаст все силы, чтобы оставить заметный след на «Олд Траффорд». Он не раз говорил, что в детстве болел за «Юнайтед», а его футбольными героями были Дуайт Йорк и Энди Коул.

Стиль игры и позиция на поле

Во время выступлений за «Уотфорд» Игало, как правило, играл на самом острие атаки, тогда как его партнер Трой Дини уходил вглубь, чтобы связать игру.

Он также сделал себе имя в Англии благодаря своему навыку «черпака», который позволял ему легко уходить от защитников и создавать возможность для удара.

Кике Санчес Флорес хвалил его работу во время первого сезона в качестве тренера «Уотфорда», сказав: «Удивительно, что Игало и Дини способны делать в защите. Они прилагают так много усилий, чтобы лишить соперника пространства, и поэтому мы всегда обороняемся всей командой».

Учитывая то, что Игало — форвард штрафной площади, его прибытие, скорее всего, приведет к некоторым тактическим перестановкам, в результате которых Антони Марсьяль будет переведен на левый фланг, а еще один новичок Бруну Фернандеш выдвинется на позицию «десятки» для создания моментов.