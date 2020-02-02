«Челси» рискует не попасть в ЛЧ из-за отсутствия усиления

В 25 туре английской Премьер-лиги «Лестер» и «Челси» разошлись миром со счетом 2:2. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

Лэмпард называет «Челси» аутсайдером в борьбе за ЛЧ

«После того, как Фрэнк Лэмпард остался в ярости из-за неспособности "Челси" подписать нападающего в январе, его центральный защитник Антонио Рюдигер сделал все возможное, чтобы успокоить опасения менеджера, забив два мяча отличными ударами головой. Но этих голов было недостаточно, чтобы сократить отставание от "Лестера", который заработал один балл благодаря результативным ударам Харви Барнса и Бена Чилуэлла», — пишет на страницах The Guardian Пол Дойл.

«В результате команда Брендана Роджерса относительно комфортно чувствует себя на третьем месте, что на восемь очков выше лондонцев, занимающих четвертое место, которые могут чувствовать преследователя за своей спиной. В прошлом сезоне "Челси" финишировал на 20 очков выше "Лестера", но с тех пор команда Роджерса улучшилась, а "Синие" — нет. Лэмпард напуган усилением других клубов, заявляя о том, что покупки, сделанные "Манчестер Юнайтед" и "Шеффилд Юнайтед", делают "Челси" аутсайдером в борьбе за последнее место в квалификации Лиги чемпионов».

«Лестер» закрепился в зоне Лиги чемпионов

«Это было еще одно выступление "Лестера", в котором он боролся за поддержание высоких стандартов, которые установил ранее в текущей кампании. С тех пор, как 1 января коллектив выиграл в Ньюкасле, "Лисы" набрали всего четыре очка из возможных 12. И хотя они перехватили инициативу после того, как Барнс сравнял счет и вышли вперед, их лидерство оказалось мимолетным», — отмечает в отчете BBC о матче Стив Сатклайфф.

«Подопечные Роджерса, похоже, еще не отошли от поражения в полуфинале Кубка Лиги против "Астон Виллы" во вторник, вяло начав каждый из таймов, но благодаря превосходной игре Эванса — особенно в первом тайме — они могли быть наказаны как минимум пять раз.

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" и "Вест Брома" совершил серию великолепных отборов и перехватов, и его единственным темным пятом стал промах в концовке матча, который не позволил победить. Тем не менее, "Лисы" все еще имеют значительный отрыв от "Челси", тогда как команды пониже еще меньше угрожают шансам клуба выступить в Лиге чемпионов следующего сезона».

Нехватка форвардов угрожает перспективам «Челси»

«У Лэмпарда только четыре победы в 13 матчах Премьер-лиги, но "Челси" остается четвертым, и вокруг его перспектив остаться в топ-4 остается все та же неопределенность из-за неполноценности его конкурентов. Он предупредил, что "Челси" — аутсайдер в погоне за Лигой чемпионов после того, как клуб не смог подписать ни одного игрока в январе. И это выступление показало, что вторая половина сезона в исполнении коллектива Лэмпарда, по крайней мере, будет захватывающей для просмотра», — пишет на страницах The Telegraph.

«Лэмпард, должно быть, ожидал большего от клуба в январское трансферное окно, и кажется странным, что "Синие" так усердно работали, чтобы ФИФА сняла запрет на трансферы, а затем не подписали ни одного новичка. Он был нацелен на форвардов, а здесь оставалось немного вариантов в атаке: Тэмми Абрахам играл, несмотря на недавнюю проблему с лодыжкой, а Батшуаи даже не появился на поле. Нехватка опций в нападении была очевидной в первом тайме, когда "Челси" продолжительное время доминировал, но упустил ряд шансов, либо из-за плохого завершения, либо неточного последнего паса».

«Челси» получает необходимую передышку

«Ссылаясь на то, что "Челси" не смог привлечь новых игроков в прошлом месяце, Лэмпард назвал свою команду "аутсайдером" в гонке за место в Лиге чемпионов. Только одна победа в пяти предыдущих поединках АПЛ сделала лондонцев уязвимыми для атак со стороны команд, которые находятся непосредственно под ними, и теперь сталкиваются с решающей серией матчей, где подряд играют дома против конкурентов за место в ЛЧ "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэмом", а затем принимают "Баварию" в первой игре 1/8 финала ЛЧ», — отмечает в материале ESPN Том Уильямс.

«До этого момента наступит первый перерыв в истории АПЛ в середине сезона, который позволит "Челси" отдохнуть до 17 февраля. Помимо того, что у Абрахама будет время набрать форму, а у Кепы появится возможность вернуть утраченную уверенность, двухнеделбный перерыв даст Лэмпарду время для того, чтобы разработать план на ключевые три месяца сезона. Поскольку ему не удалось усилить состав в зимнее трансферное окно, тренировки — все, что теперь есть у клуба». 0