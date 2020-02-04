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    Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники

    Кто преуспел в январе, а кто упустил возможность усилиться?

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    ESPN оценивает трансферное окно в Серии А, Бундеслиге и Примере и по его итогам определяет главных победителей и неудачников.

    Победители

    «Боруссия» Дортмунд

    133 минуты на поле, 7 забитых голов... и всего 17 миллионов фунтов стерлингов (22,5 миллиона евро).

    «Боруссия» совершила самый захватывающий трансфер зимы, подписав Эрлинга Холанда из «Зальцбурга». Его выступления в трех первых матчах не могут не впечатлять. 19-летний футболист помог своей новой команде одержать три победы и подобраться на расстояние в 3 очка от лидера Бундеслиги.

    Атака «Боруссии» теперь выглядит внушающей страх. Но подписание Эмре Джана из «Ювентуса» в заключительный день трансферного окна также выглядит грамотным ходом. Джану всего 26 лет, он чрезвычайно универсален и имеет отличную репутацию на высшем уровне. Он должен добавить «Боруссии» стабильности и баланса. За этой командой будет интересно наблюдать, как на внутренней арене, так и в Лиге чемпионов.

    «Интер»

    Называйте их домом престарелых для игроков из АПЛ, или как вам угодно. Возможно, Конте и сделал АПЛ своим главным рынком для подписания игроков, но когда вы покупаете Кристиана Эриксена за 16,9 миллиона фунтов, шутки внезапно перестают быть смешными.

    Кристиан Эриксен
    globallookpress.com

    «Интер» и без того под руководством Конте ведет борьбу за титул. А если грамотно использовать Эриксена, то он будет оставаться одним из лучших плеймейкеров Европы.

    Переход Эшли Янга из «МЮ» и Виктора Мозеса из «Челси» также вызвали усмешки. Но причин для этого на самом деле не было. Оба знают, как выигрывать титулы, и пришли в «Интер», который надеется выиграть Скудетто впервые за десять лет. Опыт как на поле, так и за его пределами может определенно помочь им.

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    • «Герта»

    На первый взгляд кажется, что клуб из «Герты» слишком быстро и бездумно распоряжается своим новым капиталом. Но, по крайней мере, наблюдать за этим очень интригующе. Команда, которая в текущем чемпионате Бундеслиги занимает 13-е место, зимой потратила немало денег — в общей сложности 64,2 миллиона фунтов на форварда Кшиштофа Пентека, вингера Матеуса Кунью, а также полузащитников Люку Тузара и Сантьяго Аскасибара.

    Кшиштоф Пентек
    globallookpress.com

    Подписание Пентека, который был также на радаре у «Тоттенхэма», из «Милана» за рекордную для «Герты» сумму является тем трансфером, который интригует больше всего. Поляку не удалось преуспеть на «Сан-Сиро», хотя и назвать катастрофой его 13 голов за год в Серии А сложно, но теперь у него есть отличная платформа для прогресса в клубе, у которого под руководством Юргена Клинсмана есть большие амбиции. Сможет ли он помочь «Герте» наконец-то бросить вызов ведущим клубам Германии?

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    Неудачники

    «Атлетико»

    Одно лишь возвращение Янника Феррейры-Карраско из Китая — наверное, не совсем то, чего ожидали фанаты «Атлетико», которые надеются на то, что клубу еще удастся спасти этот сезон в Ла Лиге.

    «Атлетико», которому так и не удалось подписать Эдинсона Кавани, остается ослабленным на позиции центрфорварда и в полузащите, а Диего Симеоне — еще более разочарованным. Аргентинскому тренеру теперь придется работать с теми, кто у него есть, а это не сулит ничего хорошего, учитывая текущее шестое место в чемпионате и предстоящее сражение с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

    Эдинсон Кавани
    globallookpress.com

    После массового исхода игроков прошлым летом — проданы были Антуан Гризманн, Родри и Люка Эрнандес, а у Диего Година, Хуанфрана и Филипе Луиса закончились контракты — возможности «Атлетико» были значительно ослаблены. «Матрасники» не проявили никаких признаков возвращения к своей форме, и это трансферное окно выглядит как упущенная возможность.

    «Барселона»

    «Барселона» подписала двух перспективных игроков в лице Франсишку Тринкау и Матеуса Фернандеса для следующего сезона, однако каталонцам не удалось удовлетворить более насущные потребности во время январского трансферного окна.

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    Седрик Бакамбу
    globallookpress.com

    «Милан»

    Златан Ибрагимович вернулся в «Милан» и уже успел отличиться голами как в Серии А, так и в Кубке Италии. И нет никаких сомнений в том, что его трудовая этика и профессионализм будут полезны для его менее опытных партнеров по команде. Но его переход напоминает латание дыр, потому как клубу, который идет восьмым в Серии А, не удалось найти более долгосрочный вариант усиления атаки, который мог бы помочь команде вернуться в Лигу чемпионов.

    Златан Ибрагимович
    globallookpress.com

    Аренды защитника Симона Кьяера, голкипера Асмира Беговича и хавбека Алексиса Салемакерса не совсем то, что нужно для гонки с повышенным пульсом. Команда Стефано Пиоли по-прежнему не укомплектована так, как должен быть укомплектован клуб такого уровня. 0

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