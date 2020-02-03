Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля

Виллиан

«Челси», полузащитник, 31 год

Вингер «Челси» Виллиан может стать игроком «Барселоны» по окончании сезона, сообщает испанское издание Marca.

Каталонский клуб близок к тому, чтобы договориться о соглашении с 31-летним бразильцем. Представители «Барсы» уже несколько раз встречались с агентами игрока.

Виллиан отказывается продлевать контракт с «Челси», срок которого истекает в конце сезона, так как хочет сменить клуб.

Сине-гранатовые давно хотят пригласить бразильца, однако и прошлым, и позапрошлым летом все предложения «Барсы» лондонцы отклонили.

По информации Sky Sports, каталонский клуб готовил предложение в размере 20 миллионов фунтов по трансферу 31-летнего хавбека в прошедшее зимнее трансферное окно.

Впрочем, по данным ESPN полузащитник «Челси» склонен остаться в английском клубе, потому что ему и его семье комфортно в Англии. По информации источника, 31-летний бразилец не достиг договоренности с каталонским клубом.

«Челси» собирается предложить игроку двухлетний контракт, однако бразилец хочет подписать соглашение на 3 года, потому что уверен, что может провести еще несколько лет на топ-уровне благодаря отсутствию травм и хорошей физической форме.

Календарь и таблица АПЛ

Также сообщается, что Виллианом интересуются четыре клуба, но он хочет остаться в «Челси», если удастся договориться с клубом об условиях соглашения.

В этом сезоне Виллиан провел за «Челси» 24 матча в АПЛ, забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Наш прогноз: «Челси»

Антуан Гризманн

«Барселона», нападающий, 28 лет

Антуан Гризманн globallookpress.com

Владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм хочет приобрести нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на L’Equipe.

По информации источника, Бекхэм хочет убедить Гризманна перейти в его клуб. Зная о любви 28-летнего француза к НБА, а также о том, что он регулярно проводит отпуск в Майами, Бекхэм намерен сделать на него ставку и собирается сделать очень щедрое предложение.

Напомним, что контракт Гризманна с «Барсой» действует до июня 2024 года, а сумма его отступных составляет 800 млн евро.

В этом сезоне Гризманн провел за «Барселону» 20 матчей в Ла Лиге, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

Наш прогноз: «Барселона»

Жуан Жезус

«Рома», защитник, 28 лет

Жуан Жезус globallookpress.com

Защитник «Ромы» Жуан Жезус может перейти в один из клубов чемпионата России, сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным издания, к 28-летнему бразильцу проявляют интерес «Рубин», «Локомотив» и «Краснодар». Все три клуба уже контактировали с римлянами по поводу перехода игрока.

Ранее сообщалось, что Жезус согласовал 3-летний контракт с «Фиорентиной», но в итоге клубы не договорились. Ради перехода в стан «фиалок» защитник отклонил варианты с продолжением карьеры в Турции или Бразилии.

Осенью прошлого года сообщалось, что бразильцем интересовался «Зенит». В нынешнем сезоне защитник провел за «Рому» всего 3 матча в Серии А.

Наш прогноз: «Рома»

Игорь Смольников

«Зенит», защитник, 31 год

Игорь Смольников globallookpress.com

Казанский «Рубин» интересуется защитником «Зенита» Игорем Смольниковым, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

У футболиста летом заканчивается контракт с «Зенитом», клуб не определился с предложением по продлению. «Рубин» и сторона Смольникова ведут диалог, написал Егоров.

Календарь и таблица РПЛ

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника, опроверг информацию о возможном переходе своего клиента в «Рубин».

Очень приятно слышать, что «Рубин» интересуется Игорем. Это большой клуб. Но я про это не знаю. На меня никто не выходил. Конкретики нет. Узнал только сейчас из СМИ. Ведутся ли переговоры по новому контракту с «Зенитом»? Пока все тихо. Александр Маньяков

Ранее агент сообщал, что игрока есть два предложения от клубов РПЛ.

Смольников выступает за «Зенит» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за клуб из Петербурга 8 матчей и отдал одну голевую передачу.

Наш прогноз: «Зенит»

Джесси Лингард

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 27 лет

Джесси Лингард globallookpress.com

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард попал в сферу интересов «Атлетико» и «Ромы», сообщает ESPN.

Сам игрок хотел бы остаться в английском клубе, но не исключает возможности ухода, если это поможет ему вернуть форму.

Отметим, что во время недавнего матча Кубка лиги против «Манчестер Сити» (1:0) главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер накричал на полузащитника, будучи недовольным его игрой.

«Атлетико» и «Рома» уже известили представителей англичанина об интересе к нему. С недавних пор Лингард сотрудничает с Мино Райолой.

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Контракт Лингарда истекает через 1,5 года, в соглашении есть опция продления еще на год.

В нынешнем сезон игрок за 20 матчей АПЛ не отметился результативными действиями, но забил 1 гол в матче Кубка Англии с «Транмер Роверс». Этот мяч стал для него первым за год в английских турнирах.

Наш прогноз: «МЮ»

Матей Выдра

«Бернли», нападающий, 27 лет

Матей Выдра globallookpress.com

Московский ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Бёрнли» и сборной Чехии Матея Выдры, сообщает Mirror.

Действующее соглашение Выдры с «Бёрнли» рассчитано до лета 2021 года. Ранее Ондрей Хованец, агент нападающего, сообщил Sport24, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляли интерес к форварду.

К Матею есть интерес со стороны двух клубов из Москвы. У него также были предложения от «Рейнджерс», «Астон Виллы» и одного крупного клуба из Украины, но ему не разрешили покинуть «Бернли» в конце января. Он все еще хочет перейти и играть. Может ли он сейчас перейти в Россию? Если все согласуют с «Бернли», то Матей наверняка заинтересуется. Кто не хотел бы играть в Москве? У него есть амбиции, чтобы показать свои качества, помочь команде, а затем команда поможет ему поехать на Евро-2020, возможно. Самой большой проблемой для «Бернли» было то, что один из их нападающих получил травму. Во всяком случае, Выдра перешел бы еще вчера. Ондрей Хованец

Выдра перешёл в «Бёрнли» из «Дерби Каунти» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне чешский нападающий принял участие в 6 матчах английской Премьер-лиги и отдал 1 результативную передачу.

Наш прогноз: «Бернли»

Агустин Рохель

«Тулуза», защитник, 22 года

Агустин Рохель globallookpress.com

Защитник «Тулузы» Агустин Рохель может продолжить карьеру в России, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, 22-летним уругвайцем интересуются ЦСКА и «Локомотив». Ранее сорвался переход Рохеля в «Лечче».

Ариэль Красоски, агент защитника «Тулузы» сообщил, что у него нет никаких конкретных предложений по игроку.

Рохель провел 6 матчей за клуб. Контракт игрока с «Тулузой» рассчитан до лета 2022 года. Стоит отметить, что уругваец выступал за «Крылья Советов» в сезоне-2018/19.

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