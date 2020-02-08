Дикий вечер в Кубке Испании. «Реал» и «Барселона» провалились, но выиграл футбол

У «Атлетика» не было сил на экстра-таймы

Двумя днями ранее действующий чемпион «Валенсия» уступила «Гранаде», которая пробилась в полуфинал турнира впервые за 51 год. За день до этого малоизвестный клуб «Миранде» шокировал «Вильярреал», который в 27 раз превосходил соперника по бюджету. И теперь — еще две сенсации, которые многие будут помнить еще долго.

В четверг, 6 февраля, мадридский «Реал» уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 3:4, а «Барселона» проиграла «Атлетику» — 0:1. Два предыщих раунда Бильбао удавалось проходить по пенальти, поэтому Иньяки Уильямс признал, что у команды не было сил на третий такой рывок. Именно Уильямс в дополнительное время нанес победный удар и принес «Атлетику» победу в основное время.

«Я даже не знал, что делать, как реагировать, куда бежать», — признался герой поединка. Ответ был прост: сходить с ума от радости. Так он и поступил.

Но «Атлетик» был не один такой. «Реал Сосьедад» в Мадриде вел в счете 3:0, затем — 4:1, великолепно разыгрывая мяч и разбирая «Реал» по частям. Мартин Эдегор и Александер Исак покидали поле под овации трибун. Им 20 и 21 год, но их игра была великолепно. Этот дуэт записал на свой счет три гола.

Однако и это не гарантировало «Сосьедаду» полуфинал. Когда Мерино забивал четвертый гол, то многие начали покидать трибуны, но затем Родриго и Начо возродили интригу — 3:4. «Реал» забыл про позиции и дисциплину, побежав спасать игру на последних секундах. Мадридцы дождались заветного шанса, когда мяч оказался у Серхио Рамоса. А у кого же еще?

Забиваешь, начинается дополнительное время, в котором «Реал» дожимает соперника. При этом именно Рамос любит становиться героем драмы и спасителем. Однако в этот раз его удар пришелся точно в руки вратарю. «Реал» вылетел.

Похожее было и в матче «Барселоны», но «Атлетик» спас голкипер Унаи Симон.

Этот парень присоединился к «Атлетику» в возрасте 14 лет, был в аренде в «Эльче», а затем срочно вернулся обратно, когда клуб продан «Челси» Кепу Аррисабалагу. Два года спустя кипер остается в команде и выручает ее в самые сложные минуты. Симон отразил удары Месси и Гризманна, вызвав восторг у партнеров.

«Время пить вино»

Унаи Симон globallookpress.com

Все кончено. «Реал» и «Барселона» вылетели. Месси тихо снял капитанскую повязку, он был огорчен. Лицо аргентинца было уже привычным для последних месяцев, словно Лео не понимает, что идет не так.

«Реал» прервал серию из 21 матча без поражений. Это было больно. «Мы проиграли матч, который не могли проиграть», — констатировал Винисиус Жуниор.

В гостевом фан-секторе праздновали фанаты «Реала Сосьедад», остальной стадион был уже пуст. Игроки напевали вместе с болельщиками, после чего пошли в раздевалку и праздновали, обнимая друг друга.

«Невероятно», «Мы делали свою работу ради болельщиков», — говорили футболисты «Сосьедада» после матча. На стадионе «Атлетика» вообще царила атмосфера праздника. Пение, танцы и восторженные объятия футболистов. Весь город решил праздновать.

«Время пить вино, спать будем потом. Я счастлив видеть фанатов в таком настроении», — признался Иньиго Мартинес.

Что касается проигравших, то, с точки зрения производительности, «Барселона» была лучше «Реала», но это ничего не меняет.

«На нас льется слишком много помоев снаружи, чтобы поливать друг друга внутри команды», — отметил Жорди Альба, отмечая и так напряженную обстановку из-за конфликта Месси и Абидаля.

«Поговорите со мной о футболе», — умолял наставник «Барсы» Кике Сетьен перед игрой, но сама команда не поддержала эту идею. Даже у Месси произошел сбой. «Барса» покинула турнир и не станет в нем чемпионом.

Впервые, впервые, впервые

«Реал» пропустил четыре гола дома globallookpress.com

«Барселона» играла в шести подряд финалах Кубка Короля, и в девяти из последних 11-ти. На этот раз команда не вышла даже в полуфинал. Подобное с «Реалом» и «Барсой» происходило в последний раз одновременно еще 10 лет — тогда они не вышли в финал.

Впервые за 17 лет «Реал», «Барселона» и «Атлетико» не вышли в полуфинал. В истории Копа дель Рей было всего семь полуфиналов, в которых не было кого-то из этой троицы или «Валенсии».

Иногда футбол преподносит такие сюрпризы, которые не случаются каждый год, поэтому этот сезон запомнится многим. Гранды разбиты? Хорошо. Таким образом турнир ожил и стал более захватывающим, чем когда-либо прежде. Речь не только о вылете «Реала» и «Барселоны».

Впервые с 1987 года «Атлетик» и «Реал Сосьедад» вместе вышли в полуфинал. Давайте забудем о неудачниках и будем радоваться успехам тех, кто стал главными героями этого дня.

В этом и заключается футбол

Эмоции «Реала Сосьедад» twitter.com/RealSociedad

Посмотрите на «Реал Сосьедад», на «Сан-Мамес», на эмоции, моменты игры, праздник. Что творилось на улицах — в каждом баре, на каждом углу обсуждали подвиг «Атлетика». Это было дико и чудесно.

Иньяки Уильямс в соцсетях охарактеризовал все максимально точно: «Hshsjdlwlejsusbdndlqusgzbaksjjdvsjsk». А что будет дальше?

Каждый клуб особенный, но что-то еще более особенное есть в Стране Басков, которыя занимает 1,4 процента территории Испании, а 20% команд в элите — из этих краев. И теперь половина полуфиналистов Кубка — тоже.

«Я счастлив, как никогда в жизни. Я мечтал об этом с самого детства. Это лучшый вечер в моей карьере. Ради таких моментов мы все и играем», — сказал Уильямс, сдерживая слезы.

В официальном магазине «Атлетика» продаются футболки с такими словами: «Играть за лучшие клубы — отличная задача, но есть куда более сложная: играть против них и побеждать». В четверг вечером «Атлетик» и «Реал Сосьедад» сделали это.

В таких играх и находится вся суть кубковых баталий, суть спорта и соревновательного духа. Это и есть футбол. 0