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    Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты

    Двенадцать самых перспективных свободных агентов 2020 года

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    Летом 2020 года целый ряд игроков с громкими именами из крупнейших клубов Европы станут доступны бесплатно на трансферном рынке, если они в ближайшее время не продлят контракты. Автор ESPN Жан Мулинье-Картер отобрал 12 лучших из них.

    Эдинсон Кавани

    «Пари Сен-Жермен»

    Уругвайский нападающий был близок к переходу в «Атлетико Мадрид» в зимнее трансферное окно, но финансовые требования ПСЖ в размере 20 миллионов евро сорвали сделку.

    Теперь у него будет богатый выбор клубов летом, и он, вероятно, по прежнему выберет «Атлетико», хотя у них к тому времени могут быть уже другие планы по усилению своей линии атаки.

    Виллиан

    «Челси»

    Виллиан

    Теперь, когда сага вокруг контракта Каллума Хадсон-Одои наконец-то подошла к концу, «Челси» может обратить свое внимание на Виллиана и Педро, чьи соглашения также истекают.

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    Клубу нужно действовать быстро, если он не хочет потерять их, хотя есть ощущение, что Виллиан останется (на фоне интереса со стороны «Барселоны» и «Ювентуса»), а Педро в любом случае уйдет, из-за того, что летом в команде появится дорогой форвард в лице Джейдона Санчо.

    Неманья Матич

    «Манчестер Юнайтед»

    Неманья Матич

    Учитывая, насколько важен был Матич для «Юнайтед» при Жозе Моуринью, кажется странным, что он оказался не нужен Уле-Гуннару Сульшеру.

    Сербу по-прежнему только 31 год, но это тот случай, когда «МЮ» придется решить, в чем они больше заинтересованы — в молодежи или опытных игроках, прежде чем они примут решение о том, стоит ли продлевать с ним контракт еще на год.

    Адам Лаллана

    «Ливерпуль»

    Адам Лаллана

    Поход «Ливерпуля» за чемпионским титулом АПЛ в этом сезоне происходит без особой помощи со стороны бывшего полузащитника «Саутгемптона».

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    Фактически, он был игроком ротации в течение последних нескольких сезонов, но может сыграть важную роль в клубе калибром поменьше, так как ему только 31 год.

    Давид Сильва

    «Манчестер Сити»

    Давид Сильва

    Может ему и 33 года, но Сильва по-прежнему игрок высокого качества и он уже объявил, что покинет «Сити», где провел 10 лет.

    У «горожан» есть другой Силва — Бернарду — чтобы заменить его, а также молодой Фил Фоден, но испанец продолжит играть.

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    В прошлом году он сказал, что хотел бы закончить свою карьеру, играя за «Лас-Пальмас», его родной клуб с острова Гран-Канария.

    Тахит Чонг

    «Манчестер Юнайтед»

    Тахит Чонг

    «МЮ» уже проходил все это с Полем Погба. У них есть талантливый молодой игрок, который не получает достаточно игрового времени в главной команде и они могут позволить ему уйти бесплатно, в то время как другой клуб (миланский «Интер» в данном случае) подбирает его.

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    Чонгу 20 лет и он расстроен, но голландский вингер может стать выгодной сделкой для европейского топ-клуба, если, конечно, он не перейдет в команду китайской Суперлиги «Цзянсу Сунинг».

    Дрис Мертенс

    «Наполи»

    Дрис Мертенс

    «Наполи» нужно принимать решение по поводу Мертенса, который затягивает переговоры по новому контракту, в то время как в январе им активно интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

    Будущее другого 32-летнего игрока Хосе Кальехона также находится в подвешенном состоянии, поскольку летом он отказался от переезда в «Шанхай Шэньхуа».

    Левен Кюрзава и Тома Мёнье

    «Пари Сен-Жермен»

    Левен Кюрзава

    Левый защитник Кюрзава был связан трансферными слухами с «Арсеналом» и «Ювентусом» в январе, но ожидайте, что эти клубы вернутся к нему, если он будет доступен бесплатно.

    «Юве» хотел включить в сделку по трансферу француза Маттию Де Шильо, но в конечном итоге она не состоялась.

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    Марио Гетце

    «Боруссия» Дортмунд

    Марио Гетце

    Гетце навсегда стал известен как игрок, забивший победный гол сборной Германии в финале чемпионата мира 2014 года, но возможно, он чувствует необходимость доказать, что он способен на большее.

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    • Ему все еще только 27 лет и после неудачного перехода в «Баварию» и слухах об интересе «Ливерпуля» (и бывшего босса Юргена Клоппа), за его подпись на контракте будет настоящая борьба, если он покинет Дортмунд.

    Блез Матюиди

    «Ювентус»

    Блез Матюиди

    Удивительно, что Блез Матюиди не завален предложениями от клубов, учитывая его контрактную ситуацию и тот факт, что ему всего 32 года.

    Француз фактически начал в стартовом составе (19) больше матчей Серии А, чем Криштиану Роналду (18) в этом сезоне, и пригодится любому клубу, желающего укрепить свою полузащиту.

    Райан Фрейзер

    «Борнмут»

    Райан Фрейзер

    По сообщениям прессы, «Борнмут» готов предложить Фрейзеру около 100 000 фунтов стерлингов в неделю, чтобы удержать его в клубе, но «Арсенал» и «Лестер» проявили интерес, и он отказался.

    И игрок, и клуб пострадали от этих слухов: 25-летний футболист недавно заявил, что сожалеет о том, как это повлияло на него. 0

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