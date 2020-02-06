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    Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду

    Бразильский нападающий может стать действительно полезным для «Пари Сен-Жермен»

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    Неймар
    Неймар
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    Накануне Неймар отпраздновал свой день рождения, будучи травмированным. Вы можете сказать: «ничего не поменялось», и будете в чем-то правы. В прошлом году он тоже был в лазарете, хотя получил повреждение чуть позже, напоминает обозреватель ESPN Габриэле Маркотти.
    Травма не единожды отнимала у «Пари Сен-Жермен» самого влиятельного и самого дорогого игрока в конце сезона, когда стартуют матчи на вылет в Лиге чемпионов. Для парижан потеря бразильца имела значение: в прошлом сезоне они потерпели крах в противостоянии с «Манчестер Юнайтед», а два года назад не прошли «Реал» (тогда Неймар пропустил ответную встречу).

    И все же сейчас ситуация немного иная. У нападающего травма ребер, и очень скоро он должен вернуться в строй. Если и есть какое-то проклятие, то оно пока не дало о себе знать.

    Если вы взглянете на Неймара не через обычные очки, которые демонстрируют нам все его татуировки, модные головные уборы, истерии, драки, разборки с «Барсой» и так далее, то, возможно, обнаружите, что он проводит один из лучших сезонов в своей карьере.

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    • Данное утверждение не основано исключительно на результативности — у него 15 голов в 18 матчах, что примерно соответствует показателю двух предыдущих сезонов в «Пари Сен-Жермен». Это также не значит, что парижане обязательно добьются большего в этом сезоне благодаря ему: в Лиге 1 они незначительно отстают от графика прошлых двух сезонов, и, хотя они стали первыми в своей группе в Лиге чемпионов, бразилец был дисквалифицирован в первых двух турах, а еще два матча пропустил по причине травмы.

    Еще более детальный взгляд на его статистику показывает, что она в значительной степени стабильна в течение большей части его карьеры, начиная с переезда на «Камп Ноу». Показатель ожидаемых голов сейчас немного выше, но в остальном он наносит примерно одинаковое количество ударов (по 4 за игру), выполняет то же количество дриблингов (5,5 за игру), отдает передачи с той же точностью (79 процентов) и, если говорить о недостатках, так же часто теряет мяч (почти 8 потерь за 90 минут).

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    Но сейчас он чувствует себя по-другому. В 28 лет он стал тем парнем, которому больше не хочется быть новым Лионелем Месси или Криштиану Роналду. Он стал более спокойным, будучи лучшей версией самого себя.

    Может быть, наступила зрелость. Может быть, пришло осознание того, что эти два парня, несмотря на то, что им уже за 30, не скоро уйдут, в сочетании с тем, что каждый день на тренировках он видит Килиана Мбаппе, обладающего всеми навыками, чтобы потенциально превзойти самого Неймара.

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    • Или, может быть, это связано с тем фактом, что в этом сезоне он не просто профессионал, а потенциальный мессия. В «Сантосе» он шел по стопам Пеле. В «Барселоне» он был наследником Месси. В «Пари Сен-Жермен» он был парнем, который собирался сделать из чемпионов Франции глобальный суперклуб. И повсюду отдельной нитью тянулась международная карьера, во время которой ему сначала ставили задачу достойно сыграть на домашнем чемпионате мира, затем повести команду за собой на мундиале в России, а ведь был еще и Кубок Америки.

    Дело не в том, что Неймар не может справиться с давлением или повышенным вниманием со стороны реальных и виртуальных болельщиков. Черт, да он не просто жил под давлением с 17 лет, он даже с радостью приковывал к себе дополнительное внимание, или, перефразируя Фрэнка Синатру, он все это пережевал и выплюнул.

    Просто сейчас Неймар находится на том этапе карьеры, из которого он уже может увидеть конец пути, он понимает, насколько быстро наступает завтрашний день. Одержимость может быть очень полезным драйвером (просто спросите об этом Роналду), но если у вас не хватает личных качеств, она может завести вас в подвал. Особенно, когда это одержимость других. Именно поэтому появилась относительная сдержанность в том, как он себя ведет сейчас. «Относительная» — это ключевое слово.

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    • Минувшие выходные послужили тому ярким примером. В победном матче против «Монпелье» со счетом 5:0 Неймар не забил, но сделал результативную передачу и своими действиями привел «Парк де Пренс» в восторг. По ходу встречи он вступил в перепалку с арбитром Жеромом Бризаром, а затем еще и столкнулся с ним в подтрибунном помещении (по данным СМИ, Бризар критиковал бразильца за трюкачество и за то, что он не общался с ним по-французски), но в конечном счете серьезных санкций не последовало. Неймар не раздувал конфликт, но оставался собой, и, хотя кому-то не нравится трюкачество, он доводит его до совершенства, поскольку ему так хочется.

    Когда нападающий «Монпелье» Анди Делор назвал поведение бразильца «неуважительным», Неймар отреагировал с улыбкой через свой Instagram. На фото он вместе с партнером по команде Леандро Паредесом держат футболку Делора, а подпись гласит: «Обнимаем нашего друга».

    В этой игре он также травмировал ребро, возможно, из-за того, что на нем сфолили не менее девяти раз. Неужели это помешало ему посетить вечеринку по случаю дня рождения, где он фотографировался в цилиндре и с лакеем, держащим зонтик над его головой? Конечно нет!

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    • Он был главной фигурой вечера, но сделал все возможное, чтобы уложиться в постель в разумный час. Его наставник Томас Тухель сказал, что это «не лучший способ подготовиться к матчу», но ведь Неймар совмещает приятное с полезным, а счастливый Неймар — продуктивный Неймар.

    Будучи в статусе претендента на звание «величайшего игрока всех времен» в течение последних десяти лет, Неймар до сих пор в полном порядке. И так будет до тех пор, пока он сможет играть, развлекаться и быть лучшей версией самого себя. И он должен решать, как ему поступать, а не десятки миллионов тех, которые навязывали ему величие со времен дебюта в «Сантосе». 0

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