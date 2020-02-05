Зидан ведет «Реал» к новым вершинам

«Реал» демонстрирует существенный прогресс в игре и результатах. Разбираемся, какое будущее у нынешней команды Зинедина Зидана.

Над Зиданом довлеет его же наследие

Зинедин Зидан — это король Мидас;: все, к чему он прикасается, превращается в золото. В субботу, «Реал» победил своих земляков «Атлетико» (1:0) в упорном дерби, и тем самым подтвердил шансы клуба на чемпионский титул, а также тренерские качества француза.

В январе 2016 года Зизу впервые возглавил «Сливочных», сменив Рафаэля Бенитеса. Молодой специалист — самый элегантный игрок команды в современную эпоху, определил успех как «победы на всех фронтах». Он привел своих подопечных к чемпионству в Примере и трем подряд победам в Лиге чемпионов, что является беспрецедентным достижением.

Начинающий тренер удивил всех и превзошел все ожидания. В мгновение ока и под постоянным давлением, которое сопровождает такую работу на элитном уровне, он изменил судьбу «Мадрида» и сформировал команду, которая безжалостно покорила Европу. Тем не менее, даже в конце своего первого периода тренерства на «Бернабеу» сомнения оставались.

Несмотря на все успехи, его коллектив никогда не был единой. Его игроки не представляли собой подобие «Галактикос», но данный диссонанс никогда не подвергался сомнению: «Реал» продолжал побеждать, а побеждал при Зидане.

«Реал» возрождается при Зидане

Но зачем возвращаться и рисковать идеальным наследием? В этом сезоне Зизу пережил несколько суровых месяцев в испанской столице, однако постепенно его команда набирает обороты.

В воротах Тибо Куртуа снова руководит обороной, уругвайский полузащитник Феде Вальверде отличается универсализмом и оказался незаменимым своими своевременными и чистыми действиями, а также хорошей позиционной игрой. Ветераны Лука Модрич и Тони Кроос переживают вторую молодость, как будто снова изголодались за успехом.

Победа над «Атлетико» закрепила королевский клуб на вершине таблице Примеры, увеличив беспроигрышную серию команды до 22 матчей с октября. В последних матчах «Сливочные» набрали 33 очка из возможных 39 в национальном первенстве. 6 февраля коллектив сыграет с «Реал Сосьедадом» в четвертьфинале Кубка Испании, а позже встретится с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Какие перспективы у нынешнего «Реала»

Перестроился ли «Реал» так, чтобы претендовать на все три трофея?

Проблемой для команды остается атака: 44 гола клуба в 22 поединках Примеры этого сезона — наименьший результат среди лидеров пяти ведущих европейских чемпионатов. Это также меньше, чем 62 гола у «Аякса» и 47 у «Бенфики» в нидерландском и португальском первенствах соответственно.

Это во многом потому, что атакующие игроки «Реала» не вносят достаточного вклада, ведь Бензема, Азар, Йович, Винисиус, Родриго, Васкес, Мариано, Диас и Бейл забили 21 мяч за всех, тогда как один Левандовски в «Баварии» — 22.

Поэтому недостаточная результативность команды пока что вряд ли позволит ей быть столь же успешной, как в первый период работы Зидана у руля мадридцев, хотя может и не помешать ей выиграть чемпионство.

Клубу сильно не хватает такого же бомбардира, каким был Роналду, тогда как Бензема забивает все-таки недостаточно (13 голов), чтобы его полноценно заменить при всем огромном значении, что имеет француз в нападении коллектива.

Что нужно «Реалу» для успеха

Посему для успеха команды ей необходимо добиться более высокой результативности от других атакующих исполнителей, как то Азар, Родриго и Винисиус, что вполне возможно, если бельгиец оправится от травм и наберет былую форму, а бразильцы продолжат свой прогресс.

Вполне возможно, что часто нетерпеливый президент «Сливочных» Флорентино Перес решит не ждать роста молодых форвардов, а рискнет приобрести за большие деньги Килиана Мбаппе или Неймара, которые могут решить этот вопрос.

Кроме того, «Реалу» нужна свежая кровь в центре поля и обороне, и если в эти линии будут подписаны качественные исполнители, которые впишутся в его игру, строительство команды можно будет считать завершенным.

Так или иначе, сейчас стабильность, жесткость, безжалостность и победы вернулись на «Сантьяго Бернабеу». Это большое достижение для Зидана, и оно вполне может стать трамплином для дальнейшего успеха. 0