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    Зидан ведет «Реал» к новым вершинам

    Что светит королевскому клубу?

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    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду
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    «Реал» демонстрирует существенный прогресс в игре и результатах. Разбираемся, какое будущее у нынешней команды Зинедина Зидана.

    Над Зиданом довлеет его же наследие

    Зинедин Зидан — это король Мидас;: все, к чему он прикасается, превращается в золото. В субботу, «Реал» победил своих земляков «Атлетико» (1:0) в упорном дерби, и тем самым подтвердил шансы клуба на чемпионский титул, а также тренерские качества француза.

    В январе 2016 года Зизу впервые возглавил «Сливочных», сменив Рафаэля Бенитеса. Молодой специалист — самый элегантный игрок команды в современную эпоху, определил успех как «победы на всех фронтах». Он привел своих подопечных к чемпионству в Примере и трем подряд победам в Лиге чемпионов, что является беспрецедентным достижением.

    Начинающий тренер удивил всех и превзошел все ожидания. В мгновение ока и под постоянным давлением, которое сопровождает такую работу на элитном уровне, он изменил судьбу «Мадрида» и сформировал команду, которая безжалостно покорила Европу. Тем не менее, даже в конце своего первого периода тренерства на «Бернабеу» сомнения оставались.

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    Несмотря на все успехи, его коллектив никогда не был единой. Его игроки не представляли собой подобие «Галактикос», но данный диссонанс никогда не подвергался сомнению: «Реал» продолжал побеждать, а побеждал при Зидане.

    «Реал» возрождается при Зидане

    Но зачем возвращаться и рисковать идеальным наследием? В этом сезоне Зизу пережил несколько суровых месяцев в испанской столице, однако постепенно его команда набирает обороты.

    В воротах Тибо Куртуа снова руководит обороной, уругвайский полузащитник Феде Вальверде отличается универсализмом и оказался незаменимым своими своевременными и чистыми действиями, а также хорошей позиционной игрой. Ветераны Лука Модрич и Тони Кроос переживают вторую молодость, как будто снова изголодались за успехом.

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    • Победа над «Атлетико» закрепила королевский клуб на вершине таблице Примеры, увеличив беспроигрышную серию команды до 22 матчей с октября. В последних матчах «Сливочные» набрали 33 очка из возможных 39 в национальном первенстве. 6 февраля коллектив сыграет с «Реал Сосьедадом» в четвертьфинале Кубка Испании, а позже встретится с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Какие перспективы у нынешнего «Реала»

    Перестроился ли «Реал» так, чтобы претендовать на все три трофея?

    Проблемой для команды остается атака: 44 гола клуба в 22 поединках Примеры этого сезона — наименьший результат среди лидеров пяти ведущих европейских чемпионатов. Это также меньше, чем 62 гола у «Аякса» и 47 у «Бенфики» в нидерландском и португальском первенствах соответственно.

    Это во многом потому, что атакующие игроки «Реала» не вносят достаточного вклада, ведь Бензема, Азар, Йович, Винисиус, Родриго, Васкес, Мариано, Диас и Бейл забили 21 мяч за всех, тогда как один Левандовски в «Баварии» — 22.

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    • Поэтому недостаточная результативность команды пока что вряд ли позволит ей быть столь же успешной, как в первый период работы Зидана у руля мадридцев, хотя может и не помешать ей выиграть чемпионство.

    Клубу сильно не хватает такого же бомбардира, каким был Роналду, тогда как Бензема забивает все-таки недостаточно (13 голов), чтобы его полноценно заменить при всем огромном значении, что имеет француз в нападении коллектива.

    Что нужно «Реалу» для успеха

    Посему для успеха команды ей необходимо добиться более высокой результативности от других атакующих исполнителей, как то Азар, Родриго и Винисиус, что вполне возможно, если бельгиец оправится от травм и наберет былую форму, а бразильцы продолжат свой прогресс.

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    • Вполне возможно, что часто нетерпеливый президент «Сливочных» Флорентино Перес решит не ждать роста молодых форвардов, а рискнет приобрести за большие деньги Килиана Мбаппе или Неймара, которые могут решить этот вопрос.

    Кроме того, «Реалу» нужна свежая кровь в центре поля и обороне, и если в эти линии будут подписаны качественные исполнители, которые впишутся в его игру, строительство команды можно будет считать завершенным.

    Так или иначе, сейчас стабильность, жесткость, безжалостность и победы вернулись на «Сантьяго Бернабеу». Это большое достижение для Зидана, и оно вполне может стать трамплином для дальнейшего успеха. 0

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