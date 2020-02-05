Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе

Московский «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» на Кубке Париматч Премьер. Голами отметились защитники Владислав Игнатьев и Илья Гапонов. В серии пенальти два удара спартаковцев взял вратарь Никита Медведев, который вышел на замену за несколько минут до окончания основного времени.

«Локо» без Миранчука и Гильерме, «Спартак» без Шюррле и Понсе

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов изучает вынужденные замены, которые тренерам команд пришлось вносить в составы.

«В первом туре "Кубка Матч Премьер" спартаковцы переиграли "Ростов" — 2:1, а "железнодорожники" уступили "Партизану" — 1:1 (по пенальти 2:4). Результат матча с сербами, выражаясь словами Валерия Карпина, наверное, был Сёмину по барабану. А вот что точно не оставило главного тренера "Локомотива" равнодушным, так это травма Антона Миранчука.

Предварительный диагноз пугал: полузащитник мог выбыть до конца сезона. К счастью, Миранчук избежал нового перелома стопы, поэтому он должен вернуться в строй уже через три-четыре недели. Кроме того, в игре с "Партизаном" пострадал Дмитрий Баринов, однако с ним ничего серьёзного не случилось — просто подвернул ногу.

У красно-белых тоже не обошлось без потери. Ещё по ходу первого тайма встречи с "Ростовом" повредил стопу и попросил замену Андре Шюррле. Немецкий форвард выбыл приблизительно на пять-десять дней.

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Помимо Антона Миранчука и Шюррле в заявке на сегодняшний матч не оказалось перенесшего простуду Маринато Гильерме и Эсекьеля Понсе. Зато в составе "Спартака" дебютировал другой нападающий — Александр Соболев».

Дебют Соболева: ноль ударов в створ за 45 минут

Автор «Советского Спорта» Александр Федоровский оценивает дебют нового нападающего «Спартака» за красно-белых.

«Соболев за тайм сделал всего две передачи, обе короткие и не обостряющие. Связать это можно с тем, что "Спартак" в целом атаковал не слишком внятно, местами сумбурно и хаотично.

Цифры достаточно скупы. За 45 минут форвард проиграл и выиграл по одному единоборству, совершил одну неудачную попытку перехвата, не сделал ни одного отбора и осуществил 3-4 ускорения. На этом фоне Бакаев привлекал себе куда больше внимания защитников "Локомотива", нежели Соболев, которого поочередно передавали друг другу Ведран Чорлука и Кверквелия.

Но самое интересное заключается в том, что вроде бы и на таком лютом безрыбье мог случиться гол имени новичка. Бакаев слева освободил зону для рывка Мельгарехо, Лоренсо продвинулся к штрафной и вроде бы удобно покатил под удар Соболеву, который сначала а) сделал лишнее касание при обработке мяча и б) ковырнул его мимо створа с выгодной позиции».

Подключение Игнатьева

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Евгений Белоусов подводит итоги первого тайма, в котором «Локомотив» сумел выйти вперед.

«Выбывший на выходных Антон Миранчук уже проходит обследование в Германии. У Гильерме в день игры поднялась температура, поэтому первого номера сборной заменил Коченков. Нападающего взамен Смолова покупать не спешат, а из чистых форвардов остался один лишь Эдер. В самом начале португалец напугал всю свою скамейку, рухнув на газон после контакта с Максименко, но вскоре после экспресс-осмотра докторов вернулся в игру.

Треугольник атаки железнодорожников двигался значительнее быстрее спартаковской обороны, у которой особенно проседали фланги. Мельгарехо слишком увлекался атакой, а Алексей Миранчук и Жоау Мариу менялись позициями и еще больше запутывали оборону соперника. Чемпион Европы начал голевую атаку на правом фланге и прострелил аккурат под удар своевременно подключившегося Игнатьева.

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Новичок красно-белых Соболев справлялся со своей задачей — самоотверженно цеплялся за мяч, скидывал его партнерам. Первым же касанием заработал фол, старался изо всех сил, но пока не нашел общий язык с Бакаевым».

Зеркальный тайм

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко отмечает, что после перерыва «Спартак» сумел перевернуть игру и сравнять счет.

«Перерыв и начало второго тайма прошли под знаком двух традиций. Одна характерна конкретно для этого турнира: тренерский штаб красно-белых заменил почти весь состав, оставив на поле лишь капитана Джикию. Вторая стала мемом еще по ходу осенней части сезона: Тедеско снова получил желтую карточку. Но самое забавное, что после полученного наставником предупреждения "Спартак" сравнял счет. Тедеско даже показал арбитру большой палец: дескать, я согласен, можешь даже удалить меня, если это поможет моей команде забить еще.

А на выручку красно-белым пришел стандарт. Розыгрыш штрафного увенчался короткой скидкой Джикии (не зря Георгия оставили в игре!) и точным низовым ударом другого защитника Ильи Гапонова, сменившего по позиции Маслова. Наблюдавшие за игрой владелец "Спартака" Леонид Федун и гендиректор клуба Томас Цорн переглянулись с довольной улыбкой: проигрывать в столичном дерби никому не хочется даже на товарищеском турнире за тридевять земель от дома.

А в том, что турнир неофициальный, убеждали события второго тайма. Ведь в играх чемпионата практически невозможно увидеть не просто два разных тайма, а два тайма с диаметрально противоположным, фактически зеркальным сюжетом и рисунком игры. Теперь уже красно-белые резкими выпадами — тоже преимущественно через левый фланг — принялись разрывать оборону Локо».

Такой Глушенков «Спартаку» не нужен

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов ругает игрока «Спартака» за загубленные в концовке встречи голевые моменты.

«Железнодорожники лучше начали матч, затем позволили "Спартаку" выровнять игру, но забили усилиями Игнатьева после паса Мариу и оставили первый тайм за собой.

Однако во втором складывалось впечатление, что никакого перерыва не было — уставшие игроки "Локомотива" будто не восстановили силы в паузе, а на них сразу набросился свежий состав "Спартака": Гапонов быстро сравнял счёт, а его партнёры обложили чужую штрафную стандартами и резали в контратаках.

Со временем "Локомотив" пришёл в себя и отодвинул игру от ворот, но не более того. В атаке команда не проявила себя вообще никак.

Такой Глушенков "Спартаку" не нужен. Громкое заявление, учитывая, что кому-то игра Максима понравилась — например, Дмитрий Егоров отметил отличные открывания и поиск зон.

Но по факту Глушенков с отрывом главный неудачник матча: не забил оба выхода 1 на 1 против Коченкова, разозлил Мирзова, отобрав у того потенциальный гол своим подправлением (хотя, возможно, отобрал катарский лайнсмен), а также не реализовал послематчевый 11-метровый. Не лучшие достижения для игрока, который только пытается пробиться в основную команду, покоряя необъятные просторы ФНЛ».

Главная замена Семина

Корреспондент Sportbox.ru поделился впечатлениями после того, как посмотрел серию пенальти — в двух метрах от Реброва и Медведева.

«Но главная замена состоялась в концовке. В стиле Луи ван Гала: вместо Коченкова, проигравшего серию пенальти с "Партизаном", вышел Никита Медведев. За 2,5 года он не провел ни одного официально матча за "Локомотив". Эту замену предложил тренер вратарей Заур Хапов, который подошел к боссу с инициативой за 5 минут до выхода Никиты.

Интересно, что Ребров разговаривал с некоторыми игроками "Локомотива". Например, Миранчука попросил "не очковать". После того как Алексей забил, прокомментировал:

Хороший удар. Честно, даже подумал, что мимо идет. Попал прям под штангу, — говорил сам с собой Ребров.

Вообще солидарность между киперами чувствовалась. Взглядом они поздравляли друг друга после каждого отбитого удара.

"Иди сюда, ***", — прокричал Никита после того, как взял второй пенальти подряд. Сначала он вытащил удар Глушенкова, затем — Крала. Ребров отразил только удар Хеведеса. Так "Локомотив" победил по пенальти и сохранил шанс выиграть турнир».

Черчесов покинул Катар

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов считает, что игроки российских клубов недостаточно серьезно относятся к контрольным матчам.

«Не сомневаюсь, что все это полезно для Доменико Тедеско и его тренерского штаба. Нужно только переварить огромные объемы информации и принять верные решения весной.

Станиславу Черчесову, который всегда приезжает на подобные турниры и, как правило, посещает все матчи, сейчас оказалось достаточно половины. Сразу после дерби "Спартак" — "Локо" главный тренер сборной покинул Доху.

Черчесов понял, что физически ни одна из команд еще не готова, что футболистов хватает максимум на тайм, они не показывают скоростной выносливости, и даже если кто-то вроде Бакаева совершает рывок, то после этого несколько минут приходит в себя. Повлиять на это Черчесов не может. Но и увидеть чего-то принципиально нового — не увидит.

Должен ли был Соболев выпрыгнуть из кожи вон, зная, что с трибуны на него смотрят тренер сборной и владелец клуба? Я уже не говорю про болельщиков "Спартака" — и тех, кто сидел у ТВ, и тех, кто приехал в Катар. Вопрос риторический. И дело не в Соболеве. Не он один относится к этим матчам как к тренировочным. Но есть и другой вопрос — разве к тренировкам надо относиться так?». 0