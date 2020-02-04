«Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина

«Ростов» одержал победу над «Партизаном» со счетом 3:1 в рамках товарищеского турнира Кубок «Матч Премьер». На голы Павла Мамаева, Александра Долгова и Эльдора Шомуродова сербская команда ответила точным ударом с пенальти в исполнении Садика Умара. Предлагаем узнать, что об этом написали СМИ.

Не обошлось без травм

Автор rusfootball.info Роман Гуськов заявил, что по итогам встречи Валерий Карпин может быть расстроен травмами двух ведущих игроков центра поля.

«Поскольку Валерию Георгиевичу абсолютно по барабану результаты турнира, к встрече с "Партизаном" после поражения от "Спартака" он мог подходить в отличном настроении. Но оно быстро испортилось: Норманн, по предварительным данным, получил растяжение лодыжки и покинул поле на 16-й минуте.

Правда, и тут не обошлось без ростовских забавностей: корреспондент Евгений Евневич рассказал, что Карпин планировал не менять схему и выпустить вместо Норманна Саплинова, но автор самого впечатляющего поздравления тренеру с днём рождения забыл взять форму.

Гений появился на поле только на 60-й минуте, вместо автора первого гола в матче. Им стал Павел Мамаев, чётко пробивший в ближний угол. Если в матче со "Спартаком" хавбек просто вернулся на большой экран, то во втором — уже здорово проявил себя. Пусть Мамаеву прямо сейчас не видно гарантированного места в основе (ну а вместо кого?), он наверняка весной будет играть много. Главное — показать и в важных матчах, что мастерство не просидишь.

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» До 70-й минуты был доволен игрой, до замен. Пока еще не понятно, что с Норманном. Думаю, что никакой серьезной травмы на месяц-два нет. Физическая форма набирается за счет минут, проведенных на поле. Посмотрим, кто будет играть дальше. Может быть, дадим побольше времени тем, кто меньше сыграл. Возможно, те, кто играл, получат еще больше игрового времени, посмотрим по физическому состоянию футболистов.

Также за "Ростов" отличились 21-летний Александр Долгов и замолчавший после суперстарта РПЛ Элдор Шомуродов. Но в концовке Карпину было не до радости за голевые свершения своих парней. И дело тут, конечно, не в пропущенном в концовке голе, а в том, что повреждение получил Роман Ерёменко. Карпин может быть доволен и поражением в товарищеских матчах, но точно не повреждениями двух ведущих полузащитников», — убежден Гуськов.

Тюрьма не сломала Мамаева

Журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров не стал скрывать позитивных эмоций от игры Павла Мамаева, которого он уже хочет видеть в «Спартаке».

«Павел Мамаев забил. Не в тюрьме, не на футбол и даже не кому-то в табло, а победный мяч "Партизану". И ведь он сделал все очень умно: отскочил от борющегося с вратарём Шомуродова, на опыте занял лучшую позицию для подбора и с отскока чётко попал в небольшой зазор между защитником и штангой.

Ну что тут сделать — Мамаев просто футбольный. И эту данную от природы предрасположенность не исправят ни суд, ни СИЗО, ни колония, ни общественное порицание. Мы же видим, что человек, больше года пролежавший на шконке, по-прежнему умеет больше, чем практически все, кто системно и без потрясений сейчас в РПЛ.

Ну вот возьмём тот же "Спартак" — этот клуб идеально подходит для сравнений, где двигаются скоростные, выносливые, молодые, сильные и очень дорогие Зобнин, Тиль и Крал. Да, в этой тройке есть уникальное здоровье, работоспособность, но за что там ещё зацепиться?

Хоть кто-то из них видит поле и способен развернуть атаку как Мамаев? Хоть кто-то додумается до передачи пяткой, который сделал Мамаев в первой тайме? Хоть кто-то зряче сможет скинуть на дальнюю штангу летевший 40 метров мяч так, что ворота перед партнёром окажутся пустыми? И хоть кто-то сделает такой скрытый пас, что все соперники попадают, а юному Долгову для гола достаточно будет просто катнуть в ближний?

Да никто! И в этом большая беда сегодняшнего "Спартака", потерявшего всех, кто понимал, как играть в футбол — Фернадо, Ерёменко, Самедова, Попова, Ханни и даже Джано с Глушаковым. Да, повторю, у молодых другие сильные и востребованные в любом клубе качества — парней никто не критикует — но, кажется, они и сами понимают, как команде необходим хотя бы один игровик», — подчеркивает Егоров.

«Ростов» не прогадал

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Наталья Юрина убеждена, что «Ростов» угадал с подписанием Павла Мамаева. При этом она не считает, что он нужен «Спартаку».

«Подписав Мамаева, "Ростов" получил универсального игрока середины поля. Павел может сыграть на обоих флангах, в центре поля и под нападающими. Умный пас, хороший удар, правильный выбор позиции, помощь в обороне — этими качествами хавбек славился еще во время выступления за "Краснодар". И очень важно, что он смог не растерять эти умения за последний год, проведенный вне футбола.

"Ростов" с его нацеленностью на атаку, креативным центром поля, игроками, постоянно меняющимися местами, является идеальной командой для Мамаева. Наличие такого игрока позволит тренерскому штабу варьировать атакующие схемы, пробовать различные варианты выхода из-под прессинга соперника, добавить оригинальные розыгрыши стандартных положений.

В том же "Спартаке", на мой взгляд, Мамаеву не нашлось бы места в основе — из-за перебора игроков в середине поля туда не проходит даже дорогостоящий Гус Тил. "Зенит" и ЦСКА не подошли бы по схожей причине. Павел не помешал бы "Локомотиву" с учетом всех травм железнодорожников, а также "Динамо", испытывающему проблемы с созиданием в середине поля.

Саво Милошевич Главный тренер «Партизана» Мы играли против очень сильной команды, но это не может быть оправданием. Заменили несколько игроков, это сказалось на результате. Надеюсь, что в следующий раз «Партизан» сыграет лучше. Кое в чем преуспели: мы опасно атакуем, но есть проблемы в защите. «Ростов» выглядит сильнее «Локомотива», но обе команды хороши.

Но всех опередил "Ростов". Мамаев уже заявлен на вторую часть сезона. И уже доказывает, что этот переход только усилит ростовскую команду», — считает Юрина.

Команда Карпина заиграла

Обозреватель «Советского спорта» Захар Мощенко в целом похвалил «Ростов», игра которого улучшилась после неудачи в матче со «Спартаком».

«Слова Карпина не расходились с делом: если до перерыва предложенный вариант стартового состава играл ярко выраженным первым номером, то после перерыва, когда "Партизан" попытался предъявить намерения сравнять счет, дончане стали отвечать резкими и чрезвычайно острыми контратаками. В центре обороны, между тем, все-таки образовался дуэт Чистяков — Осипенко, и весь квартет защитников старался действовать максимально высоко, готовя сопернику офсайдную ловушку. И попутно сокращая время доставки мяча в свою линию атаки.

Связка Мамаев — Долгов, не сработавшая сразу после возобновления игры, не заставила долго ждать еще одного острого эпизода у ворот белградцев. Мамаев, едва войдя по центру в штрафную, сквозь скопление игроков высмотрел справа молодого форварда, и сделал ему классную передачу. На сей раз Долгов транжирить голевой момент не стал, рикошетом от штанги отправив мяч в ворота.

Бросалось в глаза, что, опять же в отличие от поединка со "Спартаком" на старте турнира, многочисленные замены во втором тайме практически не сказывались на целостности игры ростовчан, и вошедшие в процесс футболисты быстро находили свое место в тактических построениях команды. К примеру, заменивший Мамаева Александр Саплинов словно бы никуда не уходил с поля после проведенного на хорошем уровне поединка с красно-белыми. И вскоре потревожил голкипера "Партизана" плотным дальним ударом. А вышедший на правый фланг обороны Арсений Логашов отметился классным голевым пасом на Шомуродова», — пишет Мощенко. 0