Бомбардир Мирзов помог Тедеско взять реванш у Карпина

На турнире за Кубок Париматч Премьер в Дохе состоялась вторая игра: прошлогодний победитель катарских баталий «Спартак» нанес поражение «Ростову» (2:1). В первом тайме соперники не порадовали болельщиков голами, а во второй половине игры «красно-белые» провели два мяча за авторством Резиуана Мирзова. «Ростов» смог лишь сократить разницу в счете в концовке, когда после розыгрыша углового отличился шведский защитник Деннис Хаджикадунич.

Черчесова ввели в заблуждение

Обозреватель «Советского Спорта» Захар Мощенко оценивает экспериментальные составы команд, которые тренеры наигрывают в контрольном матче.

«Карпин, например, смело пошел на эксперименты в оборонительной линии, обновив всю ее левую половину: в центре образовалась связка бывших тамбовчан Дмитрий Чистяков — Максим Осипенко, а на бровке вместо Евгения Чернова появился Данила Ведерников. В центре поля состоялся долгожданный дебют Павла Мамаева за "Ростов", а в группе атаки вместе со старожилом Хореном Байрамяном с первых минут вышли Александр Саплинов и Михаил Осинов-младший.

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско тоже примерно половину игроков основы оставил на скамейке запасных. Однако от генеральной тактической линии — игры в три центральных защитника — не отказался. Другое дело, что компанию Георгию Джикии и Илье Кутепову составил молодой Павел Маслов. В опорной зоне вместе с Романом Зобниным тренерский штаб красно-белых решил попробовать дебютанта Никиту Бакалюка. А дуэт форвардов при схеме 5-3-2 составили Андре Шюррле и Эсекьель Понсе.

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В общем, если хотели оба наставника ввести присутствовавший на игре тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым в заблуждение своими тактическими и кадровыми ходами, то им это удалось. Впрочем, наверняка для Станислава Саламовича сейчас в приоритете не сыгранность в связках и физическая готовность того или иного игрока, а его поведение и скорость принятия решения в том или ином игровом эпизоде. Желательно — максимально сложном, приближенном к экстремальному».

Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Хотел бы сказать, что этот матч проходил после паузы и хотелось бы увидеть прессинг. Мирзов сегодня играл центрального нападающего, хотя его тянуло на бровку, где ему привычнее играть. Сегодняшняя схема с тремя центральными защитниками вовсе не на остаток сезона и не окончательная, она базовая на три недели в межсезонье. Подсказывал команде на русском? К сожалению, у меня нет учителя, в команде все мои учителя, результат уже есть. Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно.

Первый тайм почти без моментов

Корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов не слишком впечатлен игрой команд в первом тайме.

«Игра в Дохе началась неожиданно бодро. Обе команды задали высокий темп и сразу стали душить друг друга прессингом. Особенно активно в отбор шли спартаковцы. Тедеско с бровки подгонял своих футболистов, выкрикивая на русском языке слова "Вперёд" и "Давай!". На старте матча немецкий тренер так зарядил свою команду, что красно-белые даже начали откровенно грубить — к 11-й минуте "Спартак" уже получил две жёлтые карточки.

Тем не менее ближе к середине первого тайма на поле стало меньше сумбура, и появилась возможность что-то разобрать в действиях обеих команд.

"Спартак" старался доминировать в матче и настаивал на владении мячом. В нападении команда Тедеско частенько пользовалась подключениями фланговых защитников — Айртона и Рассказова, которого немецкий тренер чаще остальных подгонял вперёд.

В первой тайме самым активным в "Спартаке" был Понсе. Аргентинец хорошо открывался, отлично взаимодействовал с Шюррле и регулярно пытался угрожать чужим воротам.

"Ростов" свою игру в нападении нашёл только к концу первой 45-минутки. Сначала команда Карпина неудачно старалась действовать на контратаках, как правило, забрасывая мяч в свободную зону на правом фланге, куда врывался Шомуродов. Однако затем мяч у жёлто-синих стал держаться, и ростовчане приступили к позиционному нападению.

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В этот отрезок игры на первый план вышли Норманн и Мамаев. Полузащитники были главной креативной силой команды Карпина. Они развивали атаки из глубины и нередко завершали их. Так вдвоём Матиас и Павел создали самый опасный момент в первом тайме игры. Россиянин отпасовал на норвежца, а тот развернулся и пробил рядом с ближней девяткой».

Валерий Карпин Главный тренер «Ростова» Доволен всем. Как прессинговали, как действовали без мяча. В товарищеском матче результат по барабану. Надо делать те вещи, что мы тренировали, а не сломя голову бежать отыгрываться. Понятно, что футболисты хотят выигрывать и из-за этого пропустили несколько контратак. Понятные эмоции. Что с Бабуриным? Без понятия. Вроде бы ушиб. Зачем бежали вперед? Вы что, издеваетесь? Потому что хотели забить. Хотели победить. Это нормально для футболистов. Прессинговали — «Спартак» просто бил вперед.

Детские ошибки «Ростова»

Автор Rusfootbaall.info Роман Гуськов отмечает преимущество красно-белых во втором тайме и то, как ростовчане сами подарили сопернику возможности забить.

«После смены составов можно было предположить, что "Спартак" получит преимущество, всё-таки "Ростову" после расставания с Вилюшем, Сигурдссоном, Сигурдарсоном и Кьяртанссоном ощутимо не хватает обоймы. Игроки основы, Ерёменко и Попов, действовали только в полузащите, да слева в обороне играл Чернов.

"Ростов" моментально стал уязвим для контратак — и в первой из них остался без вратаря Бабурина, которого неумышленно травмировал Глушенков, а во второй пропустил. Находящийся на просмотре Егор Чернов пропустил сразу же, не успев войти в игру, и походил на полевого игрока, которому пришлось стать в ворота.

Схемы "Спартака" в первом и втором тайме не просто так различаются, хотя по факту замышлялись как примерно одинаковые. Бакаев, естественно, не мог и не должен был играть правого центрального полузащитника так, как это делал Зобнин — и смело тащил мяч вперёд.

Также Тедеско признался, что Мирзов должен был играть нападающего, но ДНК тянуло его на фланг. Получилось всё равно отлично, ведь Резиуан, не забивавший за "Спартак" вообще, оформил сразу дубль! Хотя тут стоит говорить скорее не о тактической находке Тедеско, а о детских ошибках "Ростова"

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Дело крылось ещё и в персоналиях. Вышедший на позицию Норманна Черкес позволял гулять в опорной зоне всем и всегда, а также забыл правило офсайда, который не фиксируется на чужой половине поля, перед вторым голом. Стоит вспомнить и грубую ошибку Хаджикадунича, который не должен был допустить первого мяча. И то, как Глушенков убегал от Логашова в тот самый травмировавший Бабурина забег».

Максим Глушенков Полузащитник «Спартака» Игра прошла хорошо, мы выполняли установку и забили во втором тайме два мяча. Для меня турнир важен. Нужно показать себя, закрепиться в команде. Отдал голевую, наверное, на семерочку наиграл, потому что мы были лучше. Для команд это первая игра, было большое желание показать себя. Негатива нет, но есть о чем подумать. Игру надо улучшать. Саша Соболев тренируется, пока выполняет индивидуальные задания. Бегает, сдает тесты. Хороший человек и игрок. Я думаю, у любого игрока, который приходит в «Спартак», огонь есть. У Мирзова сегодня огонь пылал!

Мирзов не упустил свой шанс, а Тиль — не впечатлил

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов оценивает игру спартаковских футболистов в первом матче после тренировочного сбора.

«Когда сначала в качестве основных играют Бакалюк, Маслов и Гулиев, а затем — Маркитесов, Мирзов и Глушенков — сложно говорить о том, где тут состав А и состав Б. Среди номинально основных игровое время были равномерно распределено так же, как среди резервистов. Поэтому — мы с вами видели матч, в котором каждому надо было цепляться за свой личный шанс. Не "Спартаку" в целом, а футболистам "Спартака".

И вот Мирзов, например, это сделал. Один из самых спорных новичков лета-2019 забил оба мяча и сделал это так, как и должен делать форвард. Представьте, кстати, будь на его месте Соболев — сейчас бы все говорили о супердебюте. По поводу Мирзова восторгов меньше, потому что все помнят его неудачную осень. Но здесь и сейчас Мирзов свою возможность не упустил. И немного приблизился к основной обойме.

Отличный матч провел Бакаев, и лично я, например, немного выдохнул, потому что у резко прогрессирующих талантов всегда есть риск сбавить после отпуска. Одним пасом на Мирзова и парой проходов Зелимхан показал, что его статус в "Спартаке" остается прежним. Этот парень продолжает решать.

Отмечаем Глушенкова, который явно не хочет отставать от чертановского товарища Умярова. Это — первые, беглые впечатления

А вот кто не оправдал ожиданий так это Тил. Снова — все невпопад. Почему? Ответ кажется простым: потому что командной игры пока нет, а Тил — системный футболист, ему надо четко понимать, куда бежать и что делать.

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В этом же матче все были предоставлены сами себе. Импровизируйте, цепляйтесь за шанс — и вас заметят. Для таких, как Мирзов — родная стихия. Хотя в будущем "Спартак" должен стать системой». 0