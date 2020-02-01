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    Срочно нужен форвард. У «Локомотива» назревают проблемы в атаке

    «Железнодорожники» по пенальти проиграли «Партизану»

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    В стартовом матче товарищеского турнира Кубок Матч Премьер «Локомотив» по пенальти уступил «Партизану». В основное время команды обменялись голами: на точный удар Эдера сербы ответили результативным выстрелом Зорана Тошича. Мы решили узнать, что об этом написали СМИ.

    Потеря одного из лидеров

    Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов акцентировал внимание на травме Антона Миранчука, который, похоже, пропустит несколько месяцев.

    «Вот вам и товарищеский турнир. Первая игра, не самый высокий темп — и тут же тяжелая травма одного из лидеров "Локомотива" Антона Миранчука. В середине второго тайма матча с "Партизаном", который спокойно катился к ничьей, Антона увезли со стадиона на скорой.

    А заменили еще в первом — как тогда казалось, на всякий случай. По предварительной информации у полузащитника перелом пятой плюсневой кости стопы. Это 3-4 месяца восстановления.

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    • Пожалуй, матч после этого превратился в формальность, очевидно, что все мысли тренерского штаба "Локо" с этого момента были о Миранчуке. Одного сохранили, заблокировав трансфер в "Милан", второго не уберегли...

  • Юрий Семин
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Мне кажется, все не так страшно, диагноз узнаем завтра.

    • Да и как тут убережешь? От такого никто не застрахован — даже в товарищеском турнире. В прошлом году в Катаре порвал кресты защитник Вилюш, в этом сломался Антон Миранчук», — подчеркивает Зеленов.

    Тошич помнит, как забивать «Локомотиву»

    Автор «Советского спорта» Захар Мощенко отметил, что «Локомотив» очень быстро потерял преимущество, а все из-за своего старого знакомого Зорана Тошича.

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    «Москвичи провели стартовый отрезок встречи достаточно активно, чему в немалой степени способствовала старательность и мобильность Дмитрия Баринова в середине поля. Гжегож Крыховяк был не так заметен — видимо, поляк пока еще далек от своей лучшей формы, которую демонстрировал по осени. Тем не менее, регулярное использование флангов позволяло "Локомотиву" создавать перспективные варианты развития атак, в частности, постоянно напрягать оборону соперника нацеленными прострелами и навесами в центр штрафной.

    Именно в таком стиле и был открыт счет. Алексей Миранчук, получив пас от Баринова в центре поля, быстро сориентировался и точно покатил мяч по диагонали направо. Ускорившемуся Жемалетдинову никто не помешал вырезать передачу на линию вратарской, а Эдеру — в падении одним касанием переправить мяч в ворота.

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    • Добывал преимущество в счете "Локомотив" полчаса, а упустил — за три минуты. Что ж, сделаем скидку на товарищеский характер турнира, игру под высокими нагрузками и отсутствие полной концентрации у игроков на протяжении всей встречи.

  • Юрий Семин
  • Главный тренер «Локомотива»
  • Первый тайм был хорошим. Качественная игра. Хотя мне кажется, что физически «Партизан» на данный момент готов лучше. Замены во втором тайме нам не помогли. Замены «Партизана» сыграли более сильную роль. Магкеев? Вы правильно обратили на него внимание. Он играет не потому, что молодой и перспективный, а потому что на этой позиции сильнее других футболистов.

    • Ответный гол "Партизана" вырос из стандартного положения. Сербы разыграли угловой, мяч оказался у Тошича, который немного поманеврировал у линии штрафной и, улучив момент, со своей рабочей левой ноги уложил мяч в дальний угол ворот Коченкова. И напомнил о своем золотом голе в ворота "Локо" в мае 2014-го…», — вспоминает Мощенко.

    Кто будет забивать?

    Журналист rusfootball.info Андрей Мордовин указал на то, что у «Локомотива» намечаются серьезные проблемы в атаке во второй части сезона.

    «Юрий Семин и в последнем товарищеском матче с "Чонбуком" не практиковал массовые замены в перерыве, не стал этого делать и против "Партизана". На второй тайм вышли Рыбус (это логично, учитывая "мобильность" Хёведеса) и Куликов с Мурило (из-за повреждений Баринова и Крыховяка). Левый фланг "Локомотива" сразу ожил, задышал подачами в адрес Эдера. А в самой игре дышать стало тяжелее, ведь солнце засветило жарче. Отсюда и низкий темп в начале второго тайма, в отличие от старта встречи, когда команды по очереди создавали моменты.

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    • Мурило на поле провел чуть больше 15 минут. Семин заменил его на Кверквелию, а Магкеев перевелся в опорную зону. Главный тренер "Локо" решил 20-летнего игрока попробовать на разных позициях. С места опорного Магкеев стал поддерживать атаки и показал, что обладает поставленным ударом. Зато его уход сказался на, и без того слабой, надежности центра обороны. Тем более, когда Саво Милошевич выпустил Лазара Марковича (нераскрывшийся талант из "Бенфики" и "Ливерпуля") и Филипа Стевановича (только-только раскрывающийся 17-летний талант).

    Атака "Локомотива" в ответ скромно молчала, особенно после ухода Алексея Миранчука. Но хотя бы "железнодорожники" не пропустили. По регламенту сразу после основного времени началась серия пенальти, в которой больше повезло "Партизану". Но Семина должно волновать другое — кто будет забивать у "Локо"?

  • Мацей Рыбус
  • Полузащитник «Локомотива»
  • Обидно уступать по пенальти. Игра была равной. Это не просто товарищеский матч, а игра за кубок. Поэтому было много эмоций и борьбы. Так же будет и в следующих матчах. Со «Спартаком» должны сыграть лучше. На первом сборе много работали над физикой. Потом было три выходных. Вчера прилетели, потренировались и сразу матч. Нелегко играть после одной тренировки.

    • Смолов уехал, Фарфан не вернулся, Антон Миранчук, по всей видимости, выбыл на серьезный срок. Говорили об интересе как раз к нападающему "Партизану" Такуме Асано, не впечатлившего особенно по игре. В любом случае, пора Василию Кикнадзе переводить все потенциальные интересы в реальные. И делать это не в переговорах с возможными сменщиками Семина, а с атакующими футболистами. Иначе безвыигрышная полоса "Локомотива" так и не закончится — хоть меняй, хоть не меняй главного тренера», — убежден Мордовин.

    Путевка в Лигу чемпионов под вопросом

    Вадим Багров в своем блоге для soccer.ru заявил, что «Локомотив» стоит всерьез задуматься над покупкой форварда.

    «Для "железнодорожников" отказ от покупки форварда легко может стать решающим решением, из-за которого не сыграют в ЛЧ, а это свыше 25 млн евро, не считая выручку в дни матчей. Даже когда проигрываешь в главном футбольном турнире клубной Европы, зарабатываешь огромные деньги. "Локомотив" готов рискнуть, поверив, что уход Смолова мотивирует Эдера заиграть стабильно? Португалец умеет забивать "золотые голы", спору нет, но у него за спиной только те, кому нужно менять позицию, чтобы играть в центре атаки — Антон Миранчук и Фарфан.

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    • Это если Антон сегодня не вылетел на два месяца — МРТ покажет. Джорджевич раньше мая не вернется, Смолов до лета точно в "Сельте", Семину нужна реакция Кикнадзе и грамотное решение проблемы. Даже если предложить, что все из группы атаки будут в порядке, как быть с дефицитом голов? "Локомотив" забивает очень редко, атакует плохо — сегодня против "Партизана" уступили сербам, те лучше вели игру. А если собьется прицел у Крыховяка — подарят одному из конкурентов прямую путевку в Лигу чемпионов.

    При этом очень сложно найти "Локомотиву" идеального форварда, ведь последний раз результативный центральный нападающий у них был шесть лет назад. Руководство клуба привозило Семину тех, кто не мог заиграть на сто процентов. Одна из трансферных интриг февраля: подпишет ли "Локомотив" нападающего?», — задается вопросом Багров. 0

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