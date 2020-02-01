Срочно нужен форвард. У «Локомотива» назревают проблемы в атаке

Потеря одного из лидеров
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов акцентировал внимание на травме Антона Миранчука, который, похоже, пропустит несколько месяцев.
«Вот вам и товарищеский турнир. Первая игра, не самый высокий темп — и тут же тяжелая травма одного из лидеров "Локомотива" Антона Миранчука. В середине второго тайма матча с "Партизаном", который спокойно катился к ничьей, Антона увезли со стадиона на скорой.
А заменили еще в первом — как тогда казалось, на всякий случай. По предварительной информации у полузащитника перелом пятой плюсневой кости стопы. Это 3-4 месяца восстановления.
Пожалуй, матч после этого превратился в формальность, очевидно, что все мысли тренерского штаба "Локо" с этого момента были о Миранчуке. Одного сохранили, заблокировав трансфер в "Милан", второго не уберегли...
Да и как тут убережешь? От такого никто не застрахован — даже в товарищеском турнире. В прошлом году в Катаре порвал кресты защитник Вилюш, в этом сломался Антон Миранчук», — подчеркивает Зеленов.
Тошич помнит, как забивать «Локомотиву»
Автор «Советского спорта» Захар Мощенко отметил, что «Локомотив» очень быстро потерял преимущество, а все из-за своего старого знакомого Зорана Тошича.
«Москвичи провели стартовый отрезок встречи достаточно активно, чему в немалой степени способствовала старательность и мобильность Дмитрия Баринова в середине поля. Гжегож Крыховяк был не так заметен — видимо, поляк пока еще далек от своей лучшей формы, которую демонстрировал по осени. Тем не менее, регулярное использование флангов позволяло "Локомотиву" создавать перспективные варианты развития атак, в частности, постоянно напрягать оборону соперника нацеленными прострелами и навесами в центр штрафной.
Именно в таком стиле и был открыт счет. Алексей Миранчук, получив пас от Баринова в центре поля, быстро сориентировался и точно покатил мяч по диагонали направо. Ускорившемуся Жемалетдинову никто не помешал вырезать передачу на линию вратарской, а Эдеру — в падении одним касанием переправить мяч в ворота.
Добывал преимущество в счете "Локомотив" полчаса, а упустил — за три минуты. Что ж, сделаем скидку на товарищеский характер турнира, игру под высокими нагрузками и отсутствие полной концентрации у игроков на протяжении всей встречи.
Ответный гол "Партизана" вырос из стандартного положения. Сербы разыграли угловой, мяч оказался у Тошича, который немного поманеврировал у линии штрафной и, улучив момент, со своей рабочей левой ноги уложил мяч в дальний угол ворот Коченкова. И напомнил о своем золотом голе в ворота "Локо" в мае 2014-го…», — вспоминает Мощенко.
Кто будет забивать?
Журналист rusfootball.info Андрей Мордовин указал на то, что у «Локомотива» намечаются серьезные проблемы в атаке во второй части сезона.
«Юрий Семин и в последнем товарищеском матче с "Чонбуком" не практиковал массовые замены в перерыве, не стал этого делать и против "Партизана". На второй тайм вышли Рыбус (это логично, учитывая "мобильность" Хёведеса) и Куликов с Мурило (из-за повреждений Баринова и Крыховяка). Левый фланг "Локомотива" сразу ожил, задышал подачами в адрес Эдера. А в самой игре дышать стало тяжелее, ведь солнце засветило жарче. Отсюда и низкий темп в начале второго тайма, в отличие от старта встречи, когда команды по очереди создавали моменты.
Мурило на поле провел чуть больше 15 минут. Семин заменил его на Кверквелию, а Магкеев перевелся в опорную зону. Главный тренер "Локо" решил 20-летнего игрока попробовать на разных позициях. С места опорного Магкеев стал поддерживать атаки и показал, что обладает поставленным ударом. Зато его уход сказался на, и без того слабой, надежности центра обороны. Тем более, когда Саво Милошевич выпустил Лазара Марковича (нераскрывшийся талант из "Бенфики" и "Ливерпуля") и Филипа Стевановича (только-только раскрывающийся 17-летний талант).
Атака "Локомотива" в ответ скромно молчала, особенно после ухода Алексея Миранчука. Но хотя бы "железнодорожники" не пропустили. По регламенту сразу после основного времени началась серия пенальти, в которой больше повезло "Партизану". Но Семина должно волновать другое — кто будет забивать у "Локо"?
Смолов уехал, Фарфан не вернулся, Антон Миранчук, по всей видимости, выбыл на серьезный срок. Говорили об интересе как раз к нападающему "Партизану" Такуме Асано, не впечатлившего особенно по игре. В любом случае, пора Василию Кикнадзе переводить все потенциальные интересы в реальные. И делать это не в переговорах с возможными сменщиками Семина, а с атакующими футболистами. Иначе безвыигрышная полоса "Локомотива" так и не закончится — хоть меняй, хоть не меняй главного тренера», — убежден Мордовин.
Путевка в Лигу чемпионов под вопросом
Вадим Багров в своем блоге для soccer.ru заявил, что «Локомотив» стоит всерьез задуматься над покупкой форварда.
«Для "железнодорожников" отказ от покупки форварда легко может стать решающим решением, из-за которого не сыграют в ЛЧ, а это свыше 25 млн евро, не считая выручку в дни матчей. Даже когда проигрываешь в главном футбольном турнире клубной Европы, зарабатываешь огромные деньги. "Локомотив" готов рискнуть, поверив, что уход Смолова мотивирует Эдера заиграть стабильно? Португалец умеет забивать "золотые голы", спору нет, но у него за спиной только те, кому нужно менять позицию, чтобы играть в центре атаки — Антон Миранчук и Фарфан.
Это если Антон сегодня не вылетел на два месяца — МРТ покажет. Джорджевич раньше мая не вернется, Смолов до лета точно в "Сельте", Семину нужна реакция Кикнадзе и грамотное решение проблемы. Даже если предложить, что все из группы атаки будут в порядке, как быть с дефицитом голов? "Локомотив" забивает очень редко, атакует плохо — сегодня против "Партизана" уступили сербам, те лучше вели игру. А если собьется прицел у Крыховяка — подарят одному из конкурентов прямую путевку в Лигу чемпионов.
При этом очень сложно найти "Локомотиву" идеального форварда, ведь последний раз результативный центральный нападающий у них был шесть лет назад. Руководство клуба привозило Семину тех, кто не мог заиграть на сто процентов. Одна из трансферных интриг февраля: подпишет ли "Локомотив" нападающего?», — задается вопросом Багров. 0