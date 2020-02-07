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    Вражда Мбаппе и Тухеля — угроза амбициям ПСЖ в Лиге чемпионов

    Конфликт главного тренера и главной звезды команды может привести к краху

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    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
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    Автор ESPN Жюльен Лорен рассуждает о причинах конфликта наставника «Пари Сен-Жермен» Томаса Тухеля и форварда команды Килиана Мбаппе. Футболист недоволен тем, что тренер его постоянно меняет раньше, чем других лидеров команды.

    Напряжение копилось давно

    Вечером во вторник, сразу после перерыва, когда игроки ПСЖ собирались вернуться на поле в игре с «Нантом», Томас Тухель прихватил Килиана Мбаппе за талию и что-то ему прошептал, после чего одобрительно похлопал его по спине. Немецкий менеджер очень хорошо знал, что камеры следят за ним, так как все внимание было приковано к его отношениям с Мбаппе и до, и во время, и после поединка с «Нантом».

    Через три дня после победы над «Монпелье» со счетом 5:0, во время которого Мбаппе разозлился на замену уже на 69-й минуте, разгорелся скандал.

    Тухель высказался по этому поводу:

    «Я менеджер. Я сам решаю, кто выходит на поле, а кто его покидает. Килиан очень умен, он знает, что сделал. Он не любит сидеть в запасе, но это не нравится никому. Это не улучшает наш имидж, но мы — не единственная команда, в которой случается подобное. Мы играет в футбол, а не в теннис. Здесь надо уважать всех».

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    • Конечно, во вторник было видно, что напряжение несколько упало. Личные разговоры игрока и тренера пошли им на пользу. Важно отметить, что Мбаппе не извинился перед Тухелем ни лично, ни публично, но признал, что слишком остро отреагировал на замену.

    Тухель объяснил, что снял форварда, чтобы дать Эдинсону Кавани немного игрового времени, а также передышку самому Мбаппе. Справедливое пояснение. Тем не менее, проблема остается. Она существует уже довольно давно.

    Мбаппе, который входит в тройку лучших форвардов мира по версии ESPN, не попал в стартовый состав еще в прошлом сезоне на матч с «Марселем». Он был расстроен, что оказался на скамейке в игре группового этапа ЛЧ против «Брюгге» на старте текущего сезона. В итоге бомбардир вышел на поле и оформил хет-трик.

    Все это привело к эмоциональной реакции Мбаппе в игре с «Монпелье». Создается впечатление, что тренер и футболист, которые так важны для клуба, расходятся все дальше друг от друга.

    У сторон есть свои логичные доводы

    Напряжение уже спало
    globallookpress.com

    Тухель не может лелеять только одного игрока, кем бы он ни был. Это публично подрывает его авторитет. Он должен быть строгим наставником сильной команды, которой нужна дисциплина. Это стиль Тухеля.

    Существуют правила, которые должны уважать все футболисты. Если смотреть шире, то Мбаппе просто не может играть каждую минуту каждого поединка во всех турнирах. Он не может выступить и на Евро, и на Олимпиаде, как бы ему ни хотелось. Этому парню только 21 год. Глупо давать такую нагрузку на его ноги каждую неделю.

    С точки зрения Мбаппе, он считает, что тренер относится к нему как к игроку из молодежной команды, а не как к суперзвезде, которой он безусловно является. Он не понимает, почему Неймара практически никогда не снимают, а тот же Анхель Ди Мария уходит с поля до финального свистка реже.

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    • Клуб многократно подчеркивал ценность Мбаппе как ключевого игрока в долгосрочном проекте, но он не чувствует аналогичного отношения от главного тренера.

    Сейчас ПСЖ пытается восстановить авторитет тренерского штаба перед футболистом в раздевалке, а этот момент является переломным. Леонардо вернулся в статусе спортивного директора, чтобы вернуть уважение команды ко всей структуре и правилам клуба. Мы увидели его решимость, когда он твердо отклонил предложение «Атлетико» по Кавани. С Мбаппе надо быть осторожнее.

    Конфликт может отразиться на ЛЧ и решении Мбаппе по новому контракту

    Томас Тухель
    globallookpress.com

    «Пари Сен-Жермен» уже предложил Мбаппе новый контракт, тогда как его нынешнее соглашение истекает в 2022-м году. Его подписание принесет форварду очень большие деньги. Мбаппе будет принимать решение уже после окончания сезона, а клуб сохраняет спокойствие. При этом нельзя не думать, что вражда между Мбаппе и Тухелем может оказать влияние на решение игрока по его будущему.

    Некоторые во Франции думают, что ситуация может дойти до того, что тренер и футболист просто не смогут дальше находиться в одном клубе, поэтому ПСЖ придется выбирать. Этот конфликт может вырасти до такой степени, что напряжение скажется на результатах команды.

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    • На данный момент Мбаппе и Тухель сосредоточены на том, чтобы сделать этот сезон успешным. Они, вероятно, смогут выиграть все три национальных турнира. Лига чемпионов — самая сложная задача, где добиться успеха реально только в том случае, если атмосфера в раздевалке будет позитивной.

    Тухель должен чувствовать, что все футболисты исполняют его решения и доверяют ему. Игроки должны верить, что тренерский штаб делает все правильно. 0

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