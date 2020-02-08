По стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семье

Янис Хаджи

Янис Хаджи globallookpress.com

21-летний Янис представлял Румынию на всех молодежных уровнях — от U15 до U21, а теперь выступает за взрослую сборную.

Его отец Георге широко известен как один из величайших румынских футболистов. Сейчас он занят развитием собственной молодежной академией.

Хаджи-младший ныне играет «Рейнджерс», который взял его в аренду у «Генка». Недавно Янис забил первый гол в Шотландии, так что его история только начинается.

Джастин Клюйверт

Джастин Клюйверт globallookpress.com

Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика, является одним из самых ярких талантов последних лет, прошедших знаменитую академию «Аякса». В 2018 году он был замечен «Ромой», с которой подписал контракт. Ему всего 20 лет, поэтому впереди у него блестящее будущее.

Дебют Джастина Клюйверта за «Аякс»

Тем не менее, его все равно будут сравнивать с отцом, который забил победный гол в ворота «Милана» в финальном матче Лиги чемпионов 1995 года, когда ему было всего 18 лет.

Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд действительно не так уж и плох. В среднем за игру в Бундеслиге он забивает больше гола, и сейчас о нем говорит вся Европа.

Его отец, Альф-Инге, провел десять лет в английской Премьер-лиге. Кто знает, может в какой-то момент Эрлинг последует по его стопам?

Джованни Симеоне

Джованни Симеоне globallookpress.com

В то время как Диего Симеоне пользуется популярностью в Испании, где тренирует мадридский «Атлетико», его сын Джованны находится на ведущих ролях в «Кальяри», куда перешел на правах аренды из «Фиорентины».

Голы Джованни Симеоне в 2018 году

Джио — лучший бомбардир молодежного чемпионата Южной Америки 2015 года. Проведя в свое время за «Дженоа» 20 матчей в Серии А он забил 10 голов, оформив дубль в победном матче против «Ювентуса» в ноябре 2016 года.

Лерой Сане

Лерой Сане globallookpress.com

В отличие от многих имен в этом списке, Сане не нуждается в особом представлении. Нападающий «Манчестер Сити» стал одним из самых выдающихся молодых игроков Бундеслиги, прежде чем перейти в команду Пепа Гвардиолы за 37 миллионов фунтов стерлингов.

Его отец Сулейман также выступал в Германии, когда «Фрайбург», «Нюрнберг» и «Ваттеншайд» пользовались услугами сенегальца в 1980-х и 1990-х годах.

Маркус Тюрам

Маркус Тюрам globallookpress.com

Братья Тюрам заняты тем, что протаптывают свою футбольную тропу спустя 20 лет после того, как их отец Лилилан поднял над головой Кубок мира ФИФА, став чемпионом в составе сборной Франции.

Маркус чувствует себя немного лучше, чем младший брат Хефрен, который отыграл за «Ниццу» всего несколько матчей. 22-летний нападающий успешно играет за «Боруссию» из Менхенгладбаха, привлекая внимание топ-клубов Европы.

Ривалдиньо

Ривалдиньо as.com

Не нужно быть гением, чтобы понять, кто является отцом Ривалдиньо. 24-летний футболист, вероятно, никогда не сравнится с достижениями экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо, который выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Америки и чемпионат мира. Тем не менее, 24-летний парень рассчитывает построить собственную карьеру.

Примечательно, что отец и сын забили в одном и том же матче в 2015 году. Выступая за «Можи-Мирин», они принесли команде победу со счетом 3:1 над «Макаэ».

Ривалдиньо в «Можи-Мирин»

Уже сейчас бразильца можно назвать футбольным путешественником — с 2014 года он поиграл за восемь клубов, а недавно обосновался в Румынии, где представляет «Вииторул» из Констанцы.

Энцо Фернандес

Энцо Фернандес globallookpress.com

Зинедин — не единственный из Зиданов, подписавший контракт с «Реалом». Его сын Энцо Фернандес, взявший фамилию матери, провел в мадридском клубе 13 лет, а сейчас выступает за «Альмерию».

Названный в честь экс-игрока «Ривер Плейт» и сборной Уругвая Энцо Франческоли, 21-летний Фернандес играет на позиции атакующего полузащитника. Он дебютировал за первую команду «Реала» в ноябре 2016 года в матче Кубка Испании против «Культураль Леонесы» и забил один из голов.

Тимоти Веа

Тимоти Веа globallookpress.com

Единственный обладатель «Золотого мяча» из Африки, Джордж Веа, был на поле, когда Джанлуиджи Буффон дебютировал в составе «Пармы». Спустя два десятилетия Буффон стал партнером по команде сына Джорджа, Тимоти, во время годичного пребывания в «Пари Сен-Жермен».

Тимоти больше не в «Пари Сен-Жермен», откуда он перешел в «Лилль» прошлым летом. Также он побывал в аренде в «Селтике» и стал первым игроком, рожденным в этом столетии, который сыграл за сборную США.

Жордан Лукаку

Жордан Лукаку globallookpress.com

Ромелу — не единственный Лукаку, играющий в футбол в Серии А, ведь его брат Жордан представляет «Лацио», в который перешел в 2016 году из «Остенде».

Их отец Роже за тот же «Остенде» провел 20 матчей в своем последнем игровом сезоне 1998/99, когда Жордану было всего пять лет.

Даниэль Мальдини

Даниэль Мальдини globallookpress.com

Даниэлю Мальдини есть на кого равняться. Его дед Чезаре в свое время был защитником мирового уровня, который четыре раза становился чемпионом Италии с «Миланом», прежде чем стать обладателем Кубка чемпионов в 1963 году. Его отец Паоло пять раз выигрывал Лигу чемпионов и провел около 650 матчей за «Милан», который навсегда закрепил за ним третий номер.

По данным СМИ, третий номер может быть вновь введен в обращение только при переходе в команду другого Мальдини. 18-летний Даниэль выглядит чрезвычайно многообещающе — он недавно дебютировал в Серии А. Впрочем, поскольку он скорее атакующий полузащитник, ему в ближайшее время вряд ли достанется футболка отца.

Лука Захович

Лука Захович globallookpress.com

Родившийся в Португалии, игравший в Нидерландах и представляющий Словению на международном уровне, Захович мог бы иметь такую же карьеру странника, как и его отец Златко, который поиграл в Сербии, Португалии, Греции, Испании и Словении.

Проведя пару многообещающих сезонов в «Мариборе», Лука подписал контракт с «Херенвеном» летом 2015 года. Однако уже через год он вернулся в родной клуб.

Оан Джоркаефф

Юрий Джоркаефф с сыном Оаном globallookpress.com

Юрий Джоркаефф сам был сыном футболиста — его отец Жан играл за «Лион», «Марсель», «Пари Сен-Жермен» и ФК «Париж» с 1958 по 1974 год, а также провел 48 матчей за сборную Франции. Карьера Юрия была еще более впечатляющей — 82 матча за сборную и карьера в «Интере», «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

Оан пока только надеется продолжить славную историю семьи. На данный момент он играет в Шотландии за «Сент-Миррен». 0