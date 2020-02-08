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    По стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семье

    Янис Хаджи, Джастин Клюйверт, Джованни Симеоне и другие

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    Эрлинг Холанд
    Эрлинг Холанд
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    Пока Эрлинг Бреут Холанд, сын Альфа-Инге, штурмом покоряет Бундеслигу в составе дортмундской «Боруссии», обозреватель FourFourTwo Грег Ли решил вспомнить других детей, унаследовавших футбольные гены от знаменитых отцов.

    Янис Хаджи

    Янис Хаджи

    21-летний Янис представлял Румынию на всех молодежных уровнях — от U15 до U21, а теперь выступает за взрослую сборную.

    Его отец Георге широко известен как один из величайших румынских футболистов. Сейчас он занят развитием собственной молодежной академией.

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    • Хаджи-младший ныне играет «Рейнджерс», который взял его в аренду у «Генка». Недавно Янис забил первый гол в Шотландии, так что его история только начинается.

    Джастин Клюйверт

    Джастин Клюйверт

    Джастин Клюйверт, сын легендарного Патрика, является одним из самых ярких талантов последних лет, прошедших знаменитую академию «Аякса». В 2018 году он был замечен «Ромой», с которой подписал контракт. Ему всего 20 лет, поэтому впереди у него блестящее будущее.

    Дебют Джастина Клюйверта за «Аякс»

    Тем не менее, его все равно будут сравнивать с отцом, который забил победный гол в ворота «Милана» в финальном матче Лиги чемпионов 1995 года, когда ему было всего 18 лет.

    Эрлинг Холанд

    Эрлинг Холанд действительно не так уж и плох. В среднем за игру в Бундеслиге он забивает больше гола, и сейчас о нем говорит вся Европа.

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    • Его отец, Альф-Инге, провел десять лет в английской Премьер-лиге. Кто знает, может в какой-то момент Эрлинг последует по его стопам?

    Джованни Симеоне

    Джованни Симеоне

    В то время как Диего Симеоне пользуется популярностью в Испании, где тренирует мадридский «Атлетико», его сын Джованны находится на ведущих ролях в «Кальяри», куда перешел на правах аренды из «Фиорентины».

    Голы Джованни Симеоне в 2018 году

    Джио — лучший бомбардир молодежного чемпионата Южной Америки 2015 года. Проведя в свое время за «Дженоа» 20 матчей в Серии А он забил 10 голов, оформив дубль в победном матче против «Ювентуса» в ноябре 2016 года.

    Лерой Сане

    Лерой Сане

    В отличие от многих имен в этом списке, Сане не нуждается в особом представлении. Нападающий «Манчестер Сити» стал одним из самых выдающихся молодых игроков Бундеслиги, прежде чем перейти в команду Пепа Гвардиолы за 37 миллионов фунтов стерлингов.

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    Его отец Сулейман также выступал в Германии, когда «Фрайбург», «Нюрнберг» и «Ваттеншайд» пользовались услугами сенегальца в 1980-х и 1990-х годах.

    Маркус Тюрам

    Маркус Тюрам

    Братья Тюрам заняты тем, что протаптывают свою футбольную тропу спустя 20 лет после того, как их отец Лилилан поднял над головой Кубок мира ФИФА, став чемпионом в составе сборной Франции.

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    • Маркус чувствует себя немного лучше, чем младший брат Хефрен, который отыграл за «Ниццу» всего несколько матчей. 22-летний нападающий успешно играет за «Боруссию» из Менхенгладбаха, привлекая внимание топ-клубов Европы.

    Ривалдиньо

    Ривалдиньо
    as.com

    Не нужно быть гением, чтобы понять, кто является отцом Ривалдиньо. 24-летний футболист, вероятно, никогда не сравнится с достижениями экс-полузащитника «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо, который выигрывал Лигу чемпионов, Кубок Америки и чемпионат мира. Тем не менее, 24-летний парень рассчитывает построить собственную карьеру.

    Примечательно, что отец и сын забили в одном и том же матче в 2015 году. Выступая за «Можи-Мирин», они принесли команде победу со счетом 3:1 над «Макаэ».

    Ривалдиньо в «Можи-Мирин»

    Уже сейчас бразильца можно назвать футбольным путешественником — с 2014 года он поиграл за восемь клубов, а недавно обосновался в Румынии, где представляет «Вииторул» из Констанцы.

    Энцо Фернандес

    Энцо Фернандес

    Зинедин — не единственный из Зиданов, подписавший контракт с «Реалом». Его сын Энцо Фернандес, взявший фамилию матери, провел в мадридском клубе 13 лет, а сейчас выступает за «Альмерию».

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    • Названный в честь экс-игрока «Ривер Плейт» и сборной Уругвая Энцо Франческоли, 21-летний Фернандес играет на позиции атакующего полузащитника. Он дебютировал за первую команду «Реала» в ноябре 2016 года в матче Кубка Испании против «Культураль Леонесы» и забил один из голов.

    Тимоти Веа

    Тимоти Веа

    Единственный обладатель «Золотого мяча» из Африки, Джордж Веа, был на поле, когда Джанлуиджи Буффон дебютировал в составе «Пармы». Спустя два десятилетия Буффон стал партнером по команде сына Джорджа, Тимоти, во время годичного пребывания в «Пари Сен-Жермен».

    Тимоти больше не в «Пари Сен-Жермен», откуда он перешел в «Лилль» прошлым летом. Также он побывал в аренде в «Селтике» и стал первым игроком, рожденным в этом столетии, который сыграл за сборную США.

    Жордан Лукаку

    Жордан Лукаку

    Ромелу — не единственный Лукаку, играющий в футбол в Серии А, ведь его брат Жордан представляет «Лацио», в который перешел в 2016 году из «Остенде».

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    • Их отец Роже за тот же «Остенде» провел 20 матчей в своем последнем игровом сезоне 1998/99, когда Жордану было всего пять лет.

    Даниэль Мальдини

    Даниэль Мальдини

    Даниэлю Мальдини есть на кого равняться. Его дед Чезаре в свое время был защитником мирового уровня, который четыре раза становился чемпионом Италии с «Миланом», прежде чем стать обладателем Кубка чемпионов в 1963 году. Его отец Паоло пять раз выигрывал Лигу чемпионов и провел около 650 матчей за «Милан», который навсегда закрепил за ним третий номер.

    По данным СМИ, третий номер может быть вновь введен в обращение только при переходе в команду другого Мальдини. 18-летний Даниэль выглядит чрезвычайно многообещающе — он недавно дебютировал в Серии А. Впрочем, поскольку он скорее атакующий полузащитник, ему в ближайшее время вряд ли достанется футболка отца.

    Лука Захович

    Лука Захович

    Родившийся в Португалии, игравший в Нидерландах и представляющий Словению на международном уровне, Захович мог бы иметь такую же карьеру странника, как и его отец Златко, который поиграл в Сербии, Португалии, Греции, Испании и Словении.

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    • Проведя пару многообещающих сезонов в «Мариборе», Лука подписал контракт с «Херенвеном» летом 2015 года. Однако уже через год он вернулся в родной клуб.

    Оан Джоркаефф

    Юрий Джоркаефф с сыном Оаном

    Юрий Джоркаефф сам был сыном футболиста — его отец Жан играл за «Лион», «Марсель», «Пари Сен-Жермен» и ФК «Париж» с 1958 по 1974 год, а также провел 48 матчей за сборную Франции. Карьера Юрия была еще более впечатляющей — 82 матча за сборную и карьера в «Интере», «Пари Сен-Жермен» и «Монако».

    Оан пока только надеется продолжить славную историю семьи. На данный момент он играет в Шотландии за «Сент-Миррен». 0

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