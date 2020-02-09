Как Роналду лучше всего закончить карьеру

На днях Криштиану Роналду исполнилось 35 лет, что делает еще более близким момент, когда звезда «Ювентуса» завершит карьеру. Фантазируем о том, как лучше всего уйти из футбола уже ставшему легендой форварду.

5. Сделать хет-трик из трофеев в «Ювентусе»

Одна из главных, если не самая главная, мотиваций, которые подтолкнули «Ювентус» к громкому приобретению Роналду, стало стремление наконец выиграть Лигу чемпионов.

Доминирующий как исторически, так и последние восемь лет в Италии клуб по-прежнему не способен выиграть главный евротрофей, тогда как давно ничего не выигрывавшие «Интер» и «Милан» завоевали больше Кубков чемпионов, чем те два, что есть у «Старой Синьоры».

Между тем, именно в этом турнире португалец чувствует себя словно рыба в воде, выиграв уже пять трофеев. Если ему удастся сделать это в Турине, приведя «бьянконери» к первой победе в Лиге чемпионов с 1996 года, это будет красивый способ завершить карьеру. Если же при этом его клуб впервые в своей истории также выиграет Серию А и Кубок Италии, то такой результат будет еще более красочным итогом его блистательной карьеры.

4. Выиграть Лигу чемпионов в ПСЖ

Если слухи о том, что «Ювентус» давно и методично пытается переманить в Турин Пепа Гвардиолу, то тот вряд ли найдет в своей команде место для постаревшего Роналду, если учесть, насколько интенсивный футбол исповедует каталонец.

Кроме того, не стоит забывать, что Криштиану крайне неохотно работает без мяча, а необходимость высоко и тяжело прессинговать — пожалуй, даже более главная черта философии нынешнего рулевого «Манчестер Сити», нежели тотальное владение мячом.

В этой ситуации отличным местом для продолжения и завершения карьеры Роналду выглядит ПСЖ, который обладает необходимым ресурсом, чтобы в короткие сроки построить мощный коллектив и позвать к себе топ-тренера.

Чемпион Франции безуспешно пытается всерьез побороться за победу в Лиге чемпионов с тех пор, как в 2011 году им завладели катарские собственники, тогда как для португальца данный турнир — почти как дом родной.

Завоевание шестого Кубка чемпионов перед завершением своей карьеры в команде, которая выглядит белой вороной среди европейских грандов, да еще и впервые в истории клуба — что может быть эффектнее?

3. Вернуть «Манчестер Юнайтед» на вершину АПЛ

Если Роналду не поверит в проект ПСЖ, его наверняка будет готов вернуть «Манчестер Юнайтед», где звездный форвард и сделал себе имя и выиграл свой первый «Золотой мяч».

Именно он стал главной движущей силой третьей команды сэра Алекса Фергюсона, выигравшей три титула АПЛ кряду, а также два года кряду выходившей в финал Лиги чемпионов, один из которых оказался победным.

Сейчас манкунианцы безнадежно далеки от тех успехов, застряв под топ-4 Премьер-лиги, будучи не способны вернуться на былые позиции как раз из-за отсутствия того качества, которое олицетворяет собой португалец.

Роналду времен игры в Манчестере globallookpress.com

Вернувшись на «Олд Траффорд», Роналду может помочь возродиться организации не только благодаря собственной игре, но и блеском своего имени, ведь заполучить классных игроков «Дьяволам» становится все сложнее, тогда как фигура Криштиану позволит убеждать таких исполнителей перейти в команду и затем вести их за собой.

И если в конце этого пути будет выиграно первое после 2013 года чемпионство «МЮ», то португалец из легенды клуба превратится в его абсолютное божество.

2. Привести «Спортинг» к чемпионскому титулу

Если «Манчестер Юнайтед» — место, где культовый нападающий сделал себе имя, то лиссабонский «Спортинг» — клуб, давший ему путевку в жизнь.

Академия «Львов» негласно считает едва ли не лучшей в Португалии — так, большинство игроков сборной-чемпионки Европы 2016 года так или иначе прошли через их систему, и немудрено, что именно она заложила основы феноменального мастерства Роналду. Потому возвращение в альма-матер было бы логичным шагом перед завершением карьеры.

А красивым бы его сделало то, если бы Криштиану помог команде завоевать чемпионский титул. С тех пор, как «Спортинг» выиграл свое предыдущее золото внутреннего первенства, прошло уже 18 лет, и клуб надежно погрузился в тень безраздельно властвующих «Бенфики» и «Порту».

Очевидно, что игрока такого класса, как нынешний форвард «Ювентуса», сейчас в Примейре нет, поэтому его переход даже в возрасте 35+ оказал бы огромное влияние на шансы лиссабонцев снова стать чемпионом.

1. Выиграть ЧМ-2022 в сборной Португалии

Еще недавно многолетних конкурентов Роналду и Месси, помимо множества трофеев на клубном уровне, также объединяло и отсутствие оных в национальной сборной.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Но в 2016 году первому удалось превзойти в этом извечного соперника, когда он выиграл чемпионат Европы во Франции. Примечательно, что на континентальных турнирах Криштиану и сборная Португалии выигрывали и другие награды — бронзу-2012 и серебро-2004 — что является самым успешным периодом в истории иберийцев.

Тем не менее, эти успехи ни в какое сравнение не идут с клубными победами нападающего, выигравшего все, что только возможно (пять раз Лигу чемпионов и завоевавшего чемпионские титулы в Англии, Испании и Италии, где только в Серии А, да и то, возможно, ненадолго — один раз, а также многочисленные кубки).

Посему единственной непокоренной вершиной для все никак не теряющего голод к успеху Роналду остается победа на чемпионате мира в сборной. Сейчас у бордово-зеленых еще более мощный состав, чем в 2016 году, а победа в Лиге наций-2019 должна была вселить в них уверенность, так почему бы не выиграть ЧМ-2022 и завершить карьеру на вершине мира? 0