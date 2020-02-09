Кто в Европе забивает чаще всех?

Эрлинг Холанд проводит неплохой сезон, не так ли? Сперва он заявил о себе в Лиге чемпионов в составе «Зальцбурга», а теперь, подписав контракт с «Боруссией», отличился семь раз в первых трех матчах Бундеслиги, проведя на поле всего 136 минут. На один гол ему понадобилось 19 минут. Это невероятно. За это время вы даже не сможете посмотреть одну серию «Друзей».

Это побудило нас задуматься — у кого в топ-5 лиг Европы сейчас самое лучшее соотношение проведенных на поле минут к забитым голам? В данный рейтинг были включены только те, кто забил больше десяти голов (прости, Эрлинг), чтобы кто-нибудь, кто забил, пару раз выйдя со скамейки запасных, не соревновался с Месси и Роналду.

20. Марко Ройс («Боруссия» Д)

Голы в чемпионате: 11

Минуты на гол: 136

Марко Ройс globallookpress.com

Возможно, неудивительно то, что культовый для «Боруссии» Марко Ройс не играл за команду каждую секунду в текущем чемпионате. Однако капитан стабильно помогает «Боруссии», которая ведет борьбу за титул, забитыми голами. Конечно, теперь это происходит только тогда, когда юный Холанд позволяет забивать кому-то, кроме себя. У Ройса 136 минут на один гол — он забивает в среднем раз в полтора мача.

19. Лаутаро Мартинес («Интер»)

Голы в чемпионате: 12

Минуты на гол: 136

У Лаутаро Мартинеса из «Интера» — такое же количество минут на гол, как и у Ройса. 22-летний аргентинец расцвел в команде Антонио Конте в этом сезоне, играя в нападении плечом к плечу с бельгийским бомбардиром Ромелу Лукаку. Мартинес столь же стабилен и в составе сборной Аргентины, где забивает по голу в каждом втором матче.

18. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Голы в чемпионате: 14

Минуты на гол: 135

Мохамед Салах globallookpress.com

В своем первом сезоне в «Ливерпуле» Мохамед Салах забивал по голу каждую 91 минуту. В текущем сезоне египтянин немного сбавил обороты, однако все равно с довольно быстрой скоростью находит возможности для голов. На его счету 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Фактически Салах забивает быстрее, чем его одноклубники Садио Мане и Роберто Фирмино.

17. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

Голы в чемпионате: 14

Минуты на гол: 134

Маркуса Рашфорда на протяжении всей его карьеры преследует критика. Главным вопросом всегда преимущественно был вопрос — является ли он тем нападающим, который способен забивать 20 и больше голов за сезон? Что ж, при условии, если он будет оставаться здоровым, ответ — да. Согласно статистике в текущем сезоне, Рашфорду для того, чтобы добраться до отметки в 20 забитых голов, нужно будет сыграть в 30 матчах.

16. Джейдон Санчо («Боруссия» Д)

Голы в чемпионате: 12

Минуты на гол: 121

Джейдон Санчо — один из самых захватывающих молодых талантов, футболист, который с легкостью как забивает, так и отдает голы. На счету англичанина — 12 голов за «Боруссию» за 24 часа на поле в матчах Бундеслиги. Это та стабильность, которой в последние пару лет удалось добиться Рахиму Стерлингу. Может ли Санчо стать еще лучше?

15. Ромелу Лукаку («Интер»)

Голы в чемпионате: 16

Минуты на гол: 118

Ромелу Лукаку globallookpress.com

Ромелу Лукаку уже в 24 года покорилась планка в 100 забитых мячей в АПЛ. Это рекорд для игрока из-за рубежа. С его нынешней скорострельностью в «Интере», Лукаку понадобится менее четырех сезонов, чтобы добраться до отметки в 100 забитых мячей в Серии А. В прошлом сезоне Биг Ром не был привычно результативным — он забивал гол каждые 177 минут. Но, конечно, многие нападающие могли бы только мечтать и о таком результате.

14. Джейми Варди («Лестер»)

Голы в чемпионате: 17

Минуты на гол: 118

Конечно, самым впечатляющим соотношением голов к минутам в текущем сезоне для «Лестера» являются голы каждые 10 минут в матче первого круга АПЛ против «Саутгемптона». Однако Джейми Варди весьма неплохо чувствует себя в этом сезоне, когда речь идет о том, чтобы отправить мяч в сетку. Варди лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Ему удалось оформить серию из восьми подряд матчей с забитыми голами. Фактически 118 минут на один гол — лучший показатель, чем тот, который был у Варди, когда он стал чемпионом АПЛ (130).

13. Мауро Икарди («Интер»)

Голы в чемпионате: 10

Минуты на гол: 107

Несмотря на то, что пара Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса заменила Мауро Икарди в «Интере», ни одному из них пока не удалось приблизиться к показателю аргентинского форварда — 107 минут на один гол. Но контекст все же важен. В настоящее время Икарди играет за более атакующую и яркую команду — ПСЖ. Его партнерами по атаке являются Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Но в любом случае 107 минут на гол — это впечатляет.

12. Луис Суарес («Барселона»)

Голы в чемпионате: 11

Минуты на гол: 116

Луис Суарес globallookpress.com

Из-за травмы Суарес вряд ли вновь сыграет в этом сезоне. Но как для 33-летнего игрока у него был выдающийся сезон в Ла Лиге. Уругваец забивает каждые 116 минут — это прекрасный результат, но все же не такой же впечатляющий как в сезоне 2015-2016, когда он забивал в среднем по голу в матче и завершил чемпионат с 40 голами в 35 играх. А в сезоне 2013-2014 в составе «Ливерпуля» он забивал 31 гол в 33 матчах. Так что, когда вы приводите эти цифры, возможно, 11 голов в 17 матчах этого сезона — уже не столь выдающийся показатель.

11. Виссам Бен Йеддер («Монако»)

Голы в чемпионате: 15

Минуты на гол: 115

Три слова, которые до сих пор преследуют фанов «МЮ» в ночных кошмарах (нет, не «агент Поля Погба») — Виссам Бен Йеддер. В этом сезоне он ведет за собой «Монако», лидируя в гонке бомбардиров Лиги 1. Нападающий забивает каждые 115 минут — в среднем раз в полтора матча. Хотя нужно заметить, что у «Монако» больше не на кого положиться в атаке.

10. Лионель Месси («Барселона»)

Голы в чемпионате: 14

Минуты на гол: 103

Оказывается, форвард «Барселоны» Лионель Месси действительно хорош в футболе. Хотя это не самый лучший сезон для аргентинца в плане результативности, но один гол каждые 103 минуты по-прежнему фантастический результат для игрока, которому 32 года. Если бы у каждого матча было по 13 минут компенсированного времени, тогда Месси забивал бы по голу в каждой игре.

9. Неймар (ПСЖ)

Голы в чемпионате: 13

Минуты на гол: 95

Неймар globallookpress.com

Переезд Неймара в чемпионат Франции был похож на помещение акулы в миску с золотыми рыбками скромного размера. Так что гол каждые 95 минут не должен никого удивлять. Но бразилец не только на клубном уровне может похвастаться такой результативностью. В составе сборной Бразилии у него 61 гол в 102 матчах. Но, несмотря на это, ему понадобится около 1600 матчей, чтобы добраться до общего количества голов Пеле за карьеру (по данным самого Пеле).

8. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Голы в чемпионате: 13

Минуты на гол: 89

Как уже говорилось выше, быть нападающим «Пари Сен-Жермен» — не самая сложная задача в мировом футболе. Тем не менее, кто-то должен выполнять эту роль. С таким количеством звезд в составе, неудивительно, что чемпион мира Килиан Мбаппе в этом сезоне забивает в среднем по голу в каждой игре. Тем не менее, судя по реакции Мбаппе на замену на прошлой неделе, он не слишком счастлив.

7. Йосип Иличич («Аталанта»)

Голы в чемпионате: 14

Минуты на гол: 89

«Аталанта» была настоящей сенсацией Серии А в прошлом сезоне. И Йосип Иличич продолжил то, что начал в прошлом сезоне. В текущем чемпионате словенец провел 18 матчей, в которых забил 14 голов. Это впечатляет. Плюс у словенца есть еще 5 ассистов в Серии А и один гол в Лиге чемпионов. Возможно, за ним скоро придет кто-то из больших европейских клубов.

6. Криштиану Роналду («Ювентус»)

Голы в чемпионате: 19

Минуты на гол: 88

Малоизвестный Криштиану Роналду из «Ювентуса» проводит потрясающий сезон в Италии. Португальский форвард ведет погоню за «золотой бутсой», которую в прошлом сезоне уступил Фабио Квальярелле. Учитывая то, что Роналду часто добивается прогресса во второй половине сезоне, он может улучшить свой результат весной.

5. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»)

Голы в чемпионате: 20

Минуты на гол: 85

Тимо Вернер globallookpress.com

«РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана — та команда, которую стоит бояться в этом сезоне. И у них есть нападающий, который способен забивать гол в среднем каждые 85 минут. Тимо Вернер молниеносен, и в этом сезоне прибавил в завершении атак. Возможно, два года назад на чемпионате мира он выглядел не в своей тарелке, но теперь он регулярно забивает голы в Германии.

4. Роберт Левандовски («Бавария»)

Голы в чемпионате: 22

Минуты на гол: 81

Роберт Левандовски — единственный, кто забивает не только больше, но и чаще Вернера в Бундеслиге. У лидера «Баварии» также больше голов в Лиге чемпионов, чем у кого-либо еще в этом сезоне. В 31 год у него нет даже малейших признаков регресса.

3. Луис Муриель («Аталанта»)

Голы в чемпионате: 12

Минуты на гол: 74

Луис Муриель globallookpress.com

Луис Муриель — одно из не слишком широко известных имен в этом списке — проводит фантастический сезон в «Аталанте». На его счету уже 12 голов в Серии А плюс гол в Лиге чемпионов. Гол каждые 74 минуты предполагает, что Муриель непременно забивает в любой игре. Но у форварда 12 мячей в 20 матчах.

2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

Голы в чемпионате: 16

Минуты на гол: 73

Серхио Агуэро globallookpress.com

Легенда «Манчестер Сити», возможно, не лидирует в гонке бомбардиров АПЛ в этом сезоне. Но с одним голом каждые 73 минуты он определенно с пользой использует то время, когда Габриэл Жезус не находится на поле. Сложно представить, каким был бы его рекорд, если бы он пробивал те пенальти, которые «Сити» не реализовал в этом сезоне.

1. Чиро Иммобиле («Лацио»)

Голы в чемпионате: 25

Минуты на гол: 73

Чиро Иммобиле globallookpress.com

Возможно, это главный сюрприз этого сезона. Чиро Иммобиле проводит фантастический сезон, позволяя «Лацио» преследовать «Ювентус» и «Интер» в чемпионской гонке. У 29-летнего форварда в этом сезоне больше голов, чем проведенных матчей — 25 в 22-х. Плюс он записал себе в актив еще и 6 ассистов, а также 2 гола в 4 матчах Лиги Европы и 1 гол в Кубке Италии. Ничего не остановит этого парня. 0