Кто в Европе забивает чаще всех?

Это побудило нас задуматься — у кого в топ-5 лиг Европы сейчас самое лучшее соотношение проведенных на поле минут к забитым голам? В данный рейтинг были включены только те, кто забил больше десяти голов (прости, Эрлинг), чтобы кто-нибудь, кто забил, пару раз выйдя со скамейки запасных, не соревновался с Месси и Роналду.
20. Марко Ройс («Боруссия» Д)
Голы в чемпионате: 11
Минуты на гол: 136
Возможно, неудивительно то, что культовый для «Боруссии» Марко Ройс не играл за команду каждую секунду в текущем чемпионате. Однако капитан стабильно помогает «Боруссии», которая ведет борьбу за титул, забитыми голами. Конечно, теперь это происходит только тогда, когда юный Холанд позволяет забивать кому-то, кроме себя. У Ройса 136 минут на один гол — он забивает в среднем раз в полтора мача.
19. Лаутаро Мартинес («Интер»)
Голы в чемпионате: 12
Минуты на гол: 136
У Лаутаро Мартинеса из «Интера» — такое же количество минут на гол, как и у Ройса. 22-летний аргентинец расцвел в команде Антонио Конте в этом сезоне, играя в нападении плечом к плечу с бельгийским бомбардиром Ромелу Лукаку. Мартинес столь же стабилен и в составе сборной Аргентины, где забивает по голу в каждом втором матче.
18. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
Голы в чемпионате: 14
Минуты на гол: 135
В своем первом сезоне в «Ливерпуле» Мохамед Салах забивал по голу каждую 91 минуту. В текущем сезоне египтянин немного сбавил обороты, однако все равно с довольно быстрой скоростью находит возможности для голов. На его счету 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Фактически Салах забивает быстрее, чем его одноклубники Садио Мане и Роберто Фирмино.
17. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)
Голы в чемпионате: 14
Минуты на гол: 134
Маркуса Рашфорда на протяжении всей его карьеры преследует критика. Главным вопросом всегда преимущественно был вопрос — является ли он тем нападающим, который способен забивать 20 и больше голов за сезон? Что ж, при условии, если он будет оставаться здоровым, ответ — да. Согласно статистике в текущем сезоне, Рашфорду для того, чтобы добраться до отметки в 20 забитых голов, нужно будет сыграть в 30 матчах.
16. Джейдон Санчо («Боруссия» Д)
Голы в чемпионате: 12
Минуты на гол: 121
Джейдон Санчо — один из самых захватывающих молодых талантов, футболист, который с легкостью как забивает, так и отдает голы. На счету англичанина — 12 голов за «Боруссию» за 24 часа на поле в матчах Бундеслиги. Это та стабильность, которой в последние пару лет удалось добиться Рахиму Стерлингу. Может ли Санчо стать еще лучше?
15. Ромелу Лукаку («Интер»)
Голы в чемпионате: 16
Минуты на гол: 118
Ромелу Лукаку уже в 24 года покорилась планка в 100 забитых мячей в АПЛ. Это рекорд для игрока из-за рубежа. С его нынешней скорострельностью в «Интере», Лукаку понадобится менее четырех сезонов, чтобы добраться до отметки в 100 забитых мячей в Серии А. В прошлом сезоне Биг Ром не был привычно результативным — он забивал гол каждые 177 минут. Но, конечно, многие нападающие могли бы только мечтать и о таком результате.
14. Джейми Варди («Лестер»)
Голы в чемпионате: 17
Минуты на гол: 118
Конечно, самым впечатляющим соотношением голов к минутам в текущем сезоне для «Лестера» являются голы каждые 10 минут в матче первого круга АПЛ против «Саутгемптона». Однако Джейми Варди весьма неплохо чувствует себя в этом сезоне, когда речь идет о том, чтобы отправить мяч в сетку. Варди лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Ему удалось оформить серию из восьми подряд матчей с забитыми голами. Фактически 118 минут на один гол — лучший показатель, чем тот, который был у Варди, когда он стал чемпионом АПЛ (130).
13. Мауро Икарди («Интер»)
Голы в чемпионате: 10
Минуты на гол: 107
Несмотря на то, что пара Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса заменила Мауро Икарди в «Интере», ни одному из них пока не удалось приблизиться к показателю аргентинского форварда — 107 минут на один гол. Но контекст все же важен. В настоящее время Икарди играет за более атакующую и яркую команду — ПСЖ. Его партнерами по атаке являются Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Но в любом случае 107 минут на гол — это впечатляет.
12. Луис Суарес («Барселона»)
Голы в чемпионате: 11
Минуты на гол: 116
Из-за травмы Суарес вряд ли вновь сыграет в этом сезоне. Но как для 33-летнего игрока у него был выдающийся сезон в Ла Лиге. Уругваец забивает каждые 116 минут — это прекрасный результат, но все же не такой же впечатляющий как в сезоне 2015-2016, когда он забивал в среднем по голу в матче и завершил чемпионат с 40 голами в 35 играх. А в сезоне 2013-2014 в составе «Ливерпуля» он забивал 31 гол в 33 матчах. Так что, когда вы приводите эти цифры, возможно, 11 голов в 17 матчах этого сезона — уже не столь выдающийся показатель.
11. Виссам Бен Йеддер («Монако»)
Голы в чемпионате: 15
Минуты на гол: 115
Три слова, которые до сих пор преследуют фанов «МЮ» в ночных кошмарах (нет, не «агент Поля Погба») — Виссам Бен Йеддер. В этом сезоне он ведет за собой «Монако», лидируя в гонке бомбардиров Лиги 1. Нападающий забивает каждые 115 минут — в среднем раз в полтора матча. Хотя нужно заметить, что у «Монако» больше не на кого положиться в атаке.
10. Лионель Месси («Барселона»)
Голы в чемпионате: 14
Минуты на гол: 103
Оказывается, форвард «Барселоны» Лионель Месси действительно хорош в футболе. Хотя это не самый лучший сезон для аргентинца в плане результативности, но один гол каждые 103 минуты по-прежнему фантастический результат для игрока, которому 32 года. Если бы у каждого матча было по 13 минут компенсированного времени, тогда Месси забивал бы по голу в каждой игре.
9. Неймар (ПСЖ)
Голы в чемпионате: 13
Минуты на гол: 95
Переезд Неймара в чемпионат Франции был похож на помещение акулы в миску с золотыми рыбками скромного размера. Так что гол каждые 95 минут не должен никого удивлять. Но бразилец не только на клубном уровне может похвастаться такой результативностью. В составе сборной Бразилии у него 61 гол в 102 матчах. Но, несмотря на это, ему понадобится около 1600 матчей, чтобы добраться до общего количества голов Пеле за карьеру (по данным самого Пеле).
8. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
Голы в чемпионате: 13
Минуты на гол: 89
Как уже говорилось выше, быть нападающим «Пари Сен-Жермен» — не самая сложная задача в мировом футболе. Тем не менее, кто-то должен выполнять эту роль. С таким количеством звезд в составе, неудивительно, что чемпион мира Килиан Мбаппе в этом сезоне забивает в среднем по голу в каждой игре. Тем не менее, судя по реакции Мбаппе на замену на прошлой неделе, он не слишком счастлив.
7. Йосип Иличич («Аталанта»)
Голы в чемпионате: 14
Минуты на гол: 89
«Аталанта» была настоящей сенсацией Серии А в прошлом сезоне. И Йосип Иличич продолжил то, что начал в прошлом сезоне. В текущем чемпионате словенец провел 18 матчей, в которых забил 14 голов. Это впечатляет. Плюс у словенца есть еще 5 ассистов в Серии А и один гол в Лиге чемпионов. Возможно, за ним скоро придет кто-то из больших европейских клубов.
6. Криштиану Роналду («Ювентус»)
Голы в чемпионате: 19
Минуты на гол: 88
Малоизвестный Криштиану Роналду из «Ювентуса» проводит потрясающий сезон в Италии. Португальский форвард ведет погоню за «золотой бутсой», которую в прошлом сезоне уступил Фабио Квальярелле. Учитывая то, что Роналду часто добивается прогресса во второй половине сезоне, он может улучшить свой результат весной.
5. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»)
Голы в чемпионате: 20
Минуты на гол: 85
«РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана — та команда, которую стоит бояться в этом сезоне. И у них есть нападающий, который способен забивать гол в среднем каждые 85 минут. Тимо Вернер молниеносен, и в этом сезоне прибавил в завершении атак. Возможно, два года назад на чемпионате мира он выглядел не в своей тарелке, но теперь он регулярно забивает голы в Германии.
4. Роберт Левандовски («Бавария»)
Голы в чемпионате: 22
Минуты на гол: 81
Роберт Левандовски — единственный, кто забивает не только больше, но и чаще Вернера в Бундеслиге. У лидера «Баварии» также больше голов в Лиге чемпионов, чем у кого-либо еще в этом сезоне. В 31 год у него нет даже малейших признаков регресса.
3. Луис Муриель («Аталанта»)
Голы в чемпионате: 12
Минуты на гол: 74
Луис Муриель — одно из не слишком широко известных имен в этом списке — проводит фантастический сезон в «Аталанте». На его счету уже 12 голов в Серии А плюс гол в Лиге чемпионов. Гол каждые 74 минуты предполагает, что Муриель непременно забивает в любой игре. Но у форварда 12 мячей в 20 матчах.
2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
Голы в чемпионате: 16
Минуты на гол: 73
Легенда «Манчестер Сити», возможно, не лидирует в гонке бомбардиров АПЛ в этом сезоне. Но с одним голом каждые 73 минуты он определенно с пользой использует то время, когда Габриэл Жезус не находится на поле. Сложно представить, каким был бы его рекорд, если бы он пробивал те пенальти, которые «Сити» не реализовал в этом сезоне.
1. Чиро Иммобиле («Лацио»)
Голы в чемпионате: 25
Минуты на гол: 73
Возможно, это главный сюрприз этого сезона. Чиро Иммобиле проводит фантастический сезон, позволяя «Лацио» преследовать «Ювентус» и «Интер» в чемпионской гонке. У 29-летнего форварда в этом сезоне больше голов, чем проведенных матчей — 25 в 22-х. Плюс он записал себе в актив еще и 6 ассистов, а также 2 гола в 4 матчах Лиги Европы и 1 гол в Кубке Италии. Ничего не остановит этого парня. 0