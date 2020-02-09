ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кто в Европе забивает чаще всех?

    Рейтинг топ-бомбардиров из пяти ведущих чемпионатов Европы

    Футбол АПЛ Футбол Англии Футбол Германии Бундеслига Примера (Ла Лига) Футбол Испании Футбол Италии Серия A Лига 1 Футбол Франции Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси в «МанСити». Мечта Пепа и боль для Мареза Криштиану Роналду уже 35Как Роналду лучше всего закончить карьеру Роберт ЛевандовскиКто в Европе забивает чаще всех?
  • 12:06
    • Рэмзи задумывается об уходе из «Ювентуса»
  • 11:41
    • «Спартак» продлил контракт с 36-летним ветераном
  • 10:32
    • Ханю выиграл чемпионат четырех континентов
  • 09:35
    • Джон Джонс одолел Доминика Рейеса на турнире UFC 247
  • 09:26
    • Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
  • 09:19
    • Дабл-даблы Джеймса и Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Голден Стэйт»
  • 20:50
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
    Все новости спорта
    Роберт Левандовски
    Роберт Левандовски
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    FourFourTwo подсчитывает, у кого из голеадоров в Европе лучшее соотношение минут, проведенных на поле к забитым голам.
    Эрлинг Холанд проводит неплохой сезон, не так ли? Сперва он заявил о себе в Лиге чемпионов в составе «Зальцбурга», а теперь, подписав контракт с «Боруссией», отличился семь раз в первых трех матчах Бундеслиги, проведя на поле всего 136 минут. На один гол ему понадобилось 19 минут. Это невероятно. За это время вы даже не сможете посмотреть одну серию «Друзей».

    Это побудило нас задуматься — у кого в топ-5 лиг Европы сейчас самое лучшее соотношение проведенных на поле минут к забитым голам? В данный рейтинг были включены только те, кто забил больше десяти голов (прости, Эрлинг), чтобы кто-нибудь, кто забил, пару раз выйдя со скамейки запасных, не соревновался с Месси и Роналду.

  • По стопам знаменитых отцов. 13 футболистов, родившихся в спортивной семье
  • Янис Хаджи, Джастин Клюйверт, Джованни Симеоне и другие
  • Вчера

    • 20. Марко Ройс («Боруссия» Д)

    Голы в чемпионате: 11

    Минуты на гол: 136

    Марко Ройс
    globallookpress.com

    Возможно, неудивительно то, что культовый для «Боруссии» Марко Ройс не играл за команду каждую секунду в текущем чемпионате. Однако капитан стабильно помогает «Боруссии», которая ведет борьбу за титул, забитыми голами. Конечно, теперь это происходит только тогда, когда юный Холанд позволяет забивать кому-то, кроме себя. У Ройса 136 минут на один гол — он забивает в среднем раз в полтора мача.

    19. Лаутаро Мартинес («Интер»)

    Голы в чемпионате: 12

    Минуты на гол: 136

    У Лаутаро Мартинеса из «Интера» — такое же количество минут на гол, как и у Ройса. 22-летний аргентинец расцвел в команде Антонио Конте в этом сезоне, играя в нападении плечом к плечу с бельгийским бомбардиром Ромелу Лукаку. Мартинес столь же стабилен и в составе сборной Аргентины, где забивает по голу в каждом втором матче.

    18. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

    Голы в чемпионате: 14

    Минуты на гол: 135

    Мохамед Салах
    globallookpress.com

    В своем первом сезоне в «Ливерпуле» Мохамед Салах забивал по голу каждую 91 минуту. В текущем сезоне египтянин немного сбавил обороты, однако все равно с довольно быстрой скоростью находит возможности для голов. На его счету 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Фактически Салах забивает быстрее, чем его одноклубники Садио Мане и Роберто Фирмино.

    17. Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»)

    Голы в чемпионате: 14

    Минуты на гол: 134

    Маркуса Рашфорда на протяжении всей его карьеры преследует критика. Главным вопросом всегда преимущественно был вопрос — является ли он тем нападающим, который способен забивать 20 и больше голов за сезон? Что ж, при условии, если он будет оставаться здоровым, ответ — да. Согласно статистике в текущем сезоне, Рашфорду для того, чтобы добраться до отметки в 20 забитых голов, нужно будет сыграть в 30 матчах.

  • Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
  • Двенадцать самых перспективных свободных агентов 2020 года
  • 06/02/2020

    • 16. Джейдон Санчо («Боруссия» Д)

    Голы в чемпионате: 12

    Минуты на гол: 121

    Джейдон Санчо — один из самых захватывающих молодых талантов, футболист, который с легкостью как забивает, так и отдает голы. На счету англичанина — 12 голов за «Боруссию» за 24 часа на поле в матчах Бундеслиги. Это та стабильность, которой в последние пару лет удалось добиться Рахиму Стерлингу. Может ли Санчо стать еще лучше?

    15. Ромелу Лукаку («Интер»)

    Голы в чемпионате: 16

    Минуты на гол: 118

    Ромелу Лукаку
    globallookpress.com

    Ромелу Лукаку уже в 24 года покорилась планка в 100 забитых мячей в АПЛ. Это рекорд для игрока из-за рубежа. С его нынешней скорострельностью в «Интере», Лукаку понадобится менее четырех сезонов, чтобы добраться до отметки в 100 забитых мячей в Серии А. В прошлом сезоне Биг Ром не был привычно результативным — он забивал гол каждые 177 минут. Но, конечно, многие нападающие могли бы только мечтать и о таком результате.

    14. Джейми Варди («Лестер»)

    Голы в чемпионате: 17

    Минуты на гол: 118

    Конечно, самым впечатляющим соотношением голов к минутам в текущем сезоне для «Лестера» являются голы каждые 10 минут в матче первого круга АПЛ против «Саутгемптона». Однако Джейми Варди весьма неплохо чувствует себя в этом сезоне, когда речь идет о том, чтобы отправить мяч в сетку. Варди лидирует в списке бомбардиров АПЛ. Ему удалось оформить серию из восьми подряд матчей с забитыми голами. Фактически 118 минут на один гол — лучший показатель, чем тот, который был у Варди, когда он стал чемпионом АПЛ (130).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 1000ЗабратьФрибет на первую ставкуparimatch.ru

    13. Мауро Икарди («Интер»)

    Голы в чемпионате: 10

    Минуты на гол: 107

    Несмотря на то, что пара Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинеса заменила Мауро Икарди в «Интере», ни одному из них пока не удалось приблизиться к показателю аргентинского форварда — 107 минут на один гол. Но контекст все же важен. В настоящее время Икарди играет за более атакующую и яркую команду — ПСЖ. Его партнерами по атаке являются Неймар, Килиан Мбаппе и Эдинсон Кавани. Но в любом случае 107 минут на гол — это впечатляет.

    12. Луис Суарес («Барселона»)

    Голы в чемпионате: 11

    Минуты на гол: 116

    Луис Суарес
    globallookpress.com

    Из-за травмы Суарес вряд ли вновь сыграет в этом сезоне. Но как для 33-летнего игрока у него был выдающийся сезон в Ла Лиге. Уругваец забивает каждые 116 минут — это прекрасный результат, но все же не такой же впечатляющий как в сезоне 2015-2016, когда он забивал в среднем по голу в матче и завершил чемпионат с 40 голами в 35 играх. А в сезоне 2013-2014 в составе «Ливерпуля» он забивал 31 гол в 33 матчах. Так что, когда вы приводите эти цифры, возможно, 11 голов в 17 матчах этого сезона — уже не столь выдающийся показатель.

    11. Виссам Бен Йеддер («Монако»)

    Голы в чемпионате: 15

    Минуты на гол: 115

    Три слова, которые до сих пор преследуют фанов «МЮ» в ночных кошмарах (нет, не «агент Поля Погба») — Виссам Бен Йеддер. В этом сезоне он ведет за собой «Монако», лидируя в гонке бомбардиров Лиги 1. Нападающий забивает каждые 115 минут — в среднем раз в полтора матча. Хотя нужно заметить, что у «Монако» больше не на кого положиться в атаке.

    10. Лионель Месси («Барселона»)

    Голы в чемпионате: 14

    Минуты на гол: 103

    Оказывается, форвард «Барселоны» Лионель Месси действительно хорош в футболе. Хотя это не самый лучший сезон для аргентинца в плане результативности, но один гол каждые 103 минуты по-прежнему фантастический результат для игрока, которому 32 года. Если бы у каждого матча было по 13 минут компенсированного времени, тогда Месси забивал бы по голу в каждой игре.

  • Месси в «МанСити». Мечта Пепа и боль для Мареза
  • Что если аргентинец действительно переедет в Англию?
  • Сегодня

    • 9. Неймар (ПСЖ)

    Голы в чемпионате: 13

    Минуты на гол: 95

    Неймар
    globallookpress.com

    Переезд Неймара в чемпионат Франции был похож на помещение акулы в миску с золотыми рыбками скромного размера. Так что гол каждые 95 минут не должен никого удивлять. Но бразилец не только на клубном уровне может похвастаться такой результативностью. В составе сборной Бразилии у него 61 гол в 102 матчах. Но, несмотря на это, ему понадобится около 1600 матчей, чтобы добраться до общего количества голов Пеле за карьеру (по данным самого Пеле).

    8. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

    Голы в чемпионате: 13

    Минуты на гол: 89

    Как уже говорилось выше, быть нападающим «Пари Сен-Жермен» — не самая сложная задача в мировом футболе. Тем не менее, кто-то должен выполнять эту роль. С таким количеством звезд в составе, неудивительно, что чемпион мира Килиан Мбаппе в этом сезоне забивает в среднем по голу в каждой игре. Тем не менее, судя по реакции Мбаппе на замену на прошлой неделе, он не слишком счастлив.

  • Вражда Мбаппе и Тухеля — угроза амбициям ПСЖ в Лиге чемпионов
  • Конфликт главного тренера и главной звезды команды может привести к краху
  • 07/02/2020

    • 7. Йосип Иличич («Аталанта»)

    Голы в чемпионате: 14

    Минуты на гол: 89

    «Аталанта» была настоящей сенсацией Серии А в прошлом сезоне. И Йосип Иличич продолжил то, что начал в прошлом сезоне. В текущем чемпионате словенец провел 18 матчей, в которых забил 14 голов. Это впечатляет. Плюс у словенца есть еще 5 ассистов в Серии А и один гол в Лиге чемпионов. Возможно, за ним скоро придет кто-то из больших европейских клубов.

    6. Криштиану Роналду («Ювентус»)

    Голы в чемпионате: 19

    Минуты на гол: 88

    Малоизвестный Криштиану Роналду из «Ювентуса» проводит потрясающий сезон в Италии. Португальский форвард ведет погоню за «золотой бутсой», которую в прошлом сезоне уступил Фабио Квальярелле. Учитывая то, что Роналду часто добивается прогресса во второй половине сезоне, он может улучшить свой результат весной.

  • Как Роналду лучше всего закончить карьеру
  • Топ-5 красивых способов для португальца
  • Сегодня

    • 5. Тимо Вернер («РБ Лейпциг»)

    Голы в чемпионате: 20

    Минуты на гол: 85

    Тимо Вернер
    globallookpress.com

    «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана — та команда, которую стоит бояться в этом сезоне. И у них есть нападающий, который способен забивать гол в среднем каждые 85 минут. Тимо Вернер молниеносен, и в этом сезоне прибавил в завершении атак. Возможно, два года назад на чемпионате мира он выглядел не в своей тарелке, но теперь он регулярно забивает голы в Германии.

    4. Роберт Левандовски («Бавария»)

    Голы в чемпионате: 22

    Минуты на гол: 81

    Роберт Левандовски — единственный, кто забивает не только больше, но и чаще Вернера в Бундеслиге. У лидера «Баварии» также больше голов в Лиге чемпионов, чем у кого-либо еще в этом сезоне. В 31 год у него нет даже малейших признаков регресса.

    3. Луис Муриель («Аталанта»)

    Голы в чемпионате: 12

    Минуты на гол: 74

    Луис Муриель
    globallookpress.com

    Луис Муриель — одно из не слишком широко известных имен в этом списке — проводит фантастический сезон в «Аталанте». На его счету уже 12 голов в Серии А плюс гол в Лиге чемпионов. Гол каждые 74 минуты предполагает, что Муриель непременно забивает в любой игре. Но у форварда 12 мячей в 20 матчах.

    2. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

    Голы в чемпионате: 16

    Минуты на гол: 73

    Серхио Агуэро
    globallookpress.com

    Легенда «Манчестер Сити», возможно, не лидирует в гонке бомбардиров АПЛ в этом сезоне. Но с одним голом каждые 73 минуты он определенно с пользой использует то время, когда Габриэл Жезус не находится на поле. Сложно представить, каким был бы его рекорд, если бы он пробивал те пенальти, которые «Сити» не реализовал в этом сезоне.

    1. Чиро Иммобиле («Лацио»)

    Голы в чемпионате: 25

    Минуты на гол: 73

    Чиро Иммобиле
    globallookpress.com

    Возможно, это главный сюрприз этого сезона. Чиро Иммобиле проводит фантастический сезон, позволяя «Лацио» преследовать «Ювентус» и «Интер» в чемпионской гонке. У 29-летнего форварда в этом сезоне больше голов, чем проведенных матчей — 25 в 22-х. Плюс он записал себе в актив еще и 6 ассистов, а также 2 гола в 4 матчах Лиги Европы и 1 гол в Кубке Италии. Ничего не остановит этого парня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • 03/02/2020 в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»
  • 3.90
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?
    • 16:33 05/02/2020     Эрлинг Холанд
  • Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники
    • 13:53 04/02/2020     Эдинсон Кавани
  • Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
    • 22:22 06/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    Россия — Швеция Хоккей Пятерка от шведов. Сборная России не готова к ЕвротуруВторое поражение сборной России на Шведских играх — в нашем обзоре прессы Вчера в 23:470
  • 11:55
    • В следующем сезоне у «Локомотива» будет новый технический спонсор
  • 01:01
    • «Виннипег» обыграл «Оттаву»
  • 00:49
    • Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Гранадой»
    «Спартак» — «Партизан» Футбол Короли Катара. «Спартак» выиграл первый трофей с ТедескоРеакция спортивных СМИ на победу «Спартака» над «Партизаном» Вчера в 22:410
  • Экспресс дня

  • Хачанова ждет непростое испытание в поединке против Фоньини
  • 4.41
    •
  • 08:08
    • Сарри назвал игру своей команды «небрежной»
  • 01:57
    • Кудашов: Дали возможность молодым перспективным хоккеистам проявить себя
  • 01:44
    • Кудрявцев: На исход встречи со шведами повлияли ненужные удаления
    «Монреаль» — «Торонто» Хоккей НХЛ. Победный гол Ковальчука, две передачи Кучерова, поражение ОвечкинаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 9 февраля 09:050
  • 00:48
    • «Ювентус» на выезде проиграл «Вероне»
  • 00:26
    • «Ренн» дома не смог обыграть «Брест»
  • 00:06
    • «Монако» прервал неудачную серию
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Эспаньол — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:15
    •  1.72
  • Прогноз на матч Утрехт — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.88
  • Прогноз на матч СПАЛ — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Миллуол — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Дженоа — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брешиа — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Наполи — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монпелье — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Боруссия М — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие