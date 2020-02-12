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    Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?

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    Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино
    Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино
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    «Ливерпуль» на данный момент на 22 очка опережает идущий вторым «Манчестер Сити», выиграв 24 из 25 матчей в Премьер-лиге. Оборонительные показатели команды впечатляют, ведь она пропустила всего 15 голов, что является лучшим результатом в чемпионате. В какой-то мере оборонительная прочность даже отвлекает внимание от атакующего трио, пишет обозреватель Squawka Мухаммад Батт.
    И все же Роберто Фирмино, Мохамед Салах и Садио Мане — три впечатляющих нападающих, которые очень важны для «Ливерпуля». В сезоне 2017/18 центральной фигурой в атаке был египтянин, тогда как в сезоне 2018/19 сенегалец взял на себя эту роль.

    Но кто из трио лучший в сезоне 2019/20 как в Премьер-лиге, так и в Лиге чемпионов? В пользу каждого имеются свои аргументы, поэтому мы углубились в статистику, чтобы попытаться построить дискуссию на реальных цифрах.

    Основы

    Фирмино отыграл в общей сложности 2498 минут в 31 матче в Лиге чемпионов и Премьер-лиге. Салах сыграл 2425 минут в 28 матчах, а Мане — 2248 минут в 28 встречах. Таким образом, их статистика в целом схожа, что снижает потребность рассчитывать показатели в пересчете на 90 минут.

    Результативность

    Любой нападающий в первую очередь оценивается по результативности в атаке, так кто же из них лучший? Что же, на счету Салаха 18 голов, Мане — 13, а Фирмино — 8. Неудивительно, что египтянин доминирует, учитывая, что он наносит больше ударов (112 против 86 у Фирмино и 66 у Мане) и имеет гораздо больше касаний мяча в чужой штрафной площади: 267 против 186 у Фирмино и 170 у Мане.

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    • Здесь возникает вопрос: настолько эффективен и сфокусирован на команде Мане? У сенегальца впечатляющий коэффициент реализации — 20 процентов, то есть даже выше, чем у Салаха (16 процентов) и Фирмино (9 процентов). Эта эффективность достигается, несмотря на то, что Мане упустил сразу 18 голевых моментов, что больше, чем у Фирмино (15) и Салаха (14).

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    Салах может лишь казаться нестабильным, но он воспользовался 16 голевыми моментами (Мане реализовал 8, а Фирмино — только 5). Так что, если вы дадите Мохамеду хороший шанс, скорее всего, он воплотит его в гол, тогда как Фирмино и Мане, вероятно, промахнутся.

    Победитель: Мохамед Салах.

    Дриблинг

    «Ливерпуль» может похвастаться прекрасной гармонией в атакующем трио. Баланс сил таков, что с мячом или без мяча каждый из нападающих играет в равной степени хорошо. Так что тот факт, что их дриблинговые показатель очень похожи, не должен никого шокировать. Мане предпринял 86 дриблингов, тогда как Фирмино и Салах — 85 и 81 соответственно. Фирмино и Мане успешно завершили 54 из них, а Салах — лишь 49.

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    • Таким образом, самым эффективным дриблингом обладает Фирмино. Однако следует отметить, что Мане заработал на себе вдвое больше фолов (35), чем Фирмино (13) и Салах (16). Очевидно, что сенегалец идет на дриблинг на самых опасных участках поля, вступая в борьбу с отчаянными защитниками, которым ничего не остается делать, кроме как фолить.

    Победитель: Садио Мане.

    Передачи

    Нынешний «Ливерпуль» создан с тем расчетом, чтобы его защитники выполняли большую часть обостряющих передач, но это не значит, что атакующее трио ничего не делает. Фактически, когда Трент Александр-Арнольд и Эндрю Робертсон так много работают на атаку, нападающие получают возможность заниматься креативностью только в случае необходимости.

    Фирмино доминирует в этой категории. Бразилец успешно выполнил 818 из 1035 передач, Мане — 743 из 906, а Салах — 618 из 805. Фирмино также выполнил наибольшее количество касаний мяча (1500), сделал больше передач вперед (237), больше пасов в финальную треть поля (88) и записал себе в актив наибольшее количество результативных передач (10).

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    • В то время как Мане создал больше моментов (52 против 50 у Салаха и 48 у Фирмино), а Салах создал больше голевых моментов (13 против 12 у Фирмино и 9 у Мане), Фирмино не сильно отстал от них, при этом он терял мяч гораздо реже (376 против 380 у Мане и 397 у Салаха), чем его партнеры по атаке. Очевидно, что Фирмино — ключевой распасовщик в линии нападения. На своей позиции «ложной девятки» он связывает всю атаку воедино.

    Победитель: Роберто Фирмино.

    Оборона

    Оборона, как правило, является последней заботой нападающего. Однако в команде Юргена Клоппа форварды знают, что являются первой линией обороны и должны руководить защитными действиями, начиная с прессинга на чужой половине поля.

    В данном компоненте Фирмино обычно является заводилой. Хотя у Мане больше попыток перехватить мяч, чем у бразильца (43 против 36), но, если считать только те попытки, при которых игровой снаряд остается у «Ливерпуля», преимущество сенегальца будет минимальным (26 против 25).

    Скорее всего, это связано с тем, что Фирмино предпринимает попытки отнять мяч около чужих ворот, в то время как Мане может гнаться за фланговым защитником чуть ли не к своим воротам. Салах, несмотря на то, что серьезно отстает, все равно сделал 13 попыток отбора и оставил команду с мячом 5 раз.

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    • Фактически, Фирмино подбирал мяч 111 раз, что больше чем у Мане (107) и значительно больше, чем у Салаха (67). Бразилец также чаще захватывал владение мячом в финальной трети поля (24 раза) и в средней трети (61), выполняя роль главного зачинщика прессинга, будучи самым эффективным оборонительным нападающим.

    Чтобы подытожить все это: у Мане больше перехватов (12), чем у Салаха (7) и Фирмино (4), но Фирмино заблокировал больше ударов (3) и сделал больше выносов от своих ворот (11), чем его партнеры по атаке.

    Победитель: Роберто Фирмино.

    Итак, кто из нападающих «Ливерпуля» проводит лучший сезон? Ответ, возможно, кого-то разочарует, но каждый из них является лучшим. Салах превосходно забивает голы и является серьезной угрозой около чужих ворот, Фирмино — лучший распасовщик и лидер по оборонительным показателям, в то время как Мане — лучший дриблер, который имеет высокие показатели во всех других категориях, поэтому играет наиболее сбалансированную роль.

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    • Возможно, это означает, что лучший сезон проводит Мане, так как в совокупности он производит наибольшее влияние, но главная причина, по которой «Ливерпуль» был столь блестящим в этом сезоне заключается как раз в том, что «красные» грамотно распределили игровые задачи.

    Все выступают великолепно, поэтому от кого-то одного не требуют стать сверхчеловеком, и нигде это не выражено лучше, чем в сказочной тройке нападающих «Ливерпуля». 0

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