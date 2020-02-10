Новый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?

Сколько побед гарантируют «Ливерпулю» титул?

Команда имеет преимущество в 22 очка, при этом разыграны будут еще 39, поэтому «Ливерпулю» осталось набрать 18 очков за 13 игр. Самый быстрый способ сделать это — добыть шесть побед.

«Ливерпуль» играет в следующих шести матчах против «Норвича» (на выезде), «Вест Хэма» (дома), «Уотфорда» (на выезде), «Борнмута» (дома), «Эвертона» (на выезде), «Кристал Пэлас» (дома).

Если и «Ливерпуль», и «Манчестер Сити» выиграют все предстоящие матчи, то 21 марта «красные» станут чемпионами после игры с «Пэлас».

Таким образом, уже в апреле «Ливерпуль» прибудет на «Этихад» в статусе чемпиона.

При этом 21 марта — дата, которая зарезервирована на четвертьфиналы Кубка Англии, поэтому матч с «Пэлас» может быть перенесен на более поздний срок. В таком случае шестой матч пройдет против «Ман Сити». В случае ничейного исхода подопечные Клоппа завоюют титул. Если случится поражение — задача перейдет на встречу с «Астон Виллой».

Стать чемпионом как можно раньше: когда?

Для «Ман Сити» фактически все кончено globallookpress.com

Если «Ливерпуль» продолжит побеждать, то самое раннее математическое подтверждение титула можно получить в воскресенье, 8 марта, когда «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед».

До этого «горожане» должны проиграть «Лестеру».

Список предстоящих игр «Ман Сити»: «Лестер» (на выезде), финал Кубка Карабао, «Манчестер Юнайтед» (на выезде), «Бернли» (дома).

«Лестер» занимает третье место, на 24 очка отставая от «Ливерпуля». «Лисы» встретятся с «Вулверхэмптоном» (на выезде), «Ман Сити» (дома), «Норвичем» (на выезде), «Астон Виллой» (дома), «Уотфордом» (на выезде).

Если «Ливерпуль» выиграет титул 8 марта, «Эвертон» должен будет устроить почетный прием команде на «Гудисон Парке» 16 марта.

Как «Ливерпуль» может выиграть титул в гостях у «Эвертона»?

Остановить «Ливерпуль» может только чудо globallookpress.com

Список матчей «Ливерпуля» составлен далеко не из самых сложных соперников, поэтому вполне возможно, что команда действительно выжмет максимум очков.

Если «ливерпуль» выиграет следующие четыре матча, то может стать чемпионом на поле у принципиального соперника.

«Ливерпуль» завоюет титул на «Гудисон Парк», если...

Если «Манчестер Сити» проиграет «Лестеру», то «Ливерпулю» также надо будет, чтобы «лисы» проиграли еще один матч. «Ливерпуль» может стать чемпионом и с ничьей против «Эвертона», если «Лестер» отстанет еще на три очка, а «Сити» проиграет один из следующих поединков.

Если «Ман Сити» и «Лестер» сыграют вничью, а «Лестер» не будет терять очки в других матчах, но «Ман Сити» не сможет выиграть ни одну из других игр.

Если «Ман Сити» победит «Лестер», но при этом потеряет три очка в других матчах. Если «Сити» потеряет пять очков, то «Ливерпулю» хватит ничьи против «Эвертона».

Если «Ливерпуль» выиграет титул на «Гудисон Парк», они сыграют в этом статусе уже против «Кристал Пэлас» 21 марта — или, если эта игра будет отложена из-за четвертьфинала Кубка Англии, это произойдет на «Этихаде».

Может ли «Ливерпуль» прибыть в гости к «Эвертону» в статусе чемпиона?

Возможно, «Ливерпуль» выиграет титул в субботу, 14 марта, когда у команды не будет матча. «Лестер» в этот день встретится с «Уотфордом», а «Сити» будет принимать «Бернли».

Если «Манчестер Сити» проиграет «Лестеру», то «Ливерпулю» потребуются потери очков «лис» в двух других играх, а также потеря трех очков «горожан».

Если «Ман Сити» и «Лестер» сыграют вничью, то команда Пепа Гвардиолы должна не выиграть еще два матча, а «Лестер» — один.

Если «Ман Сити» победит «Лестер», то «Ливерпулю» надо будет, чтобы «горожане» потеряли шесть очков, а «Лестер» не смог выиграть один из своих поединков дополнительно.

Кому принадлежит рекорд досрочного чемпионства?

Рекорд «Манчестер Юнайтед» вряд ли устоит Sky Sports

«Манчестер Юнайтед» выиграл титул 14 апреля 2001 года. Только чудо помешает «Ливерпулю» превзойти манкунианцев.

И «Юнайтед» (2000/01) и «Сити» (2017/18) выиграли чемпионство, имея по пять матчей в запасе. «Ливерпуль» может это сделать за восемь туров до конца. 0