«Ювентус» переживает распад команды

Накануне в 23-м туре Серии А «Верона» неожиданно победила дома «Ювентус» со счетом 2:1. Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

«Ювентус» больше не может полагаться на одного Роналду

«Криштиану Роналду больше недостаточно. Это было супервыступление "Вероны", тогда как Маурицио Сарри пережил рецидив», — с таким заголовком вышла La Gazzetta dello Sport.

«Роналду ввел в заблуждение "бьянконери", после чего "Мастифы" отыгрывается и побеждает благодаря пенальти», — такая передовица у La Stampa.

«После того, как "Верона" сумела остановить "Милан" и "Лацио", ей удалось сделать то же против чемпиона», — отмечает заголовок Corriere di Verona.

Бонуччи подвел «Ювентус»

«В течение короткого времени в субботу, когда "Ювентус" шел к победе, казалось, что "Интер" подойдет к миланскому дерби с ощущением давлением, ведь поражение оставило бы его на расстоянии шести очков от лидера, но теперь "нерадзурри" несомненно пребывают в воодушевлении.

Роналду не заслуживал быть на стороне проигравших, ведь он выдал великолепное выступление, забив мяч и будучи близок к еще одному взятию ворот в ряде эпизодов», — отмечает в материале Goal.com Райан Бенсон.

Криштиану Роналду globallookpress.com

«Ошибка Бонуччи дорого обошлась "Ювентусу", и о чем он думал? Сойдясь в воздушной борьбе с Кумбулла, защитник гостей сыграл рукой. Конечно, он мало что мог сделать, чтобы убрать ее при встрече с мячом, когда пытался сыграть головой, но в первую очередь ему не нужно было находиться в этой позиции».

Систему «Ювентуса» взломали

«Туринцы проиграл наставнику хозяев Ивану Юричу, этому "маленькому Гасперини" (и не случайно то, что последнему сложно приходилось в дуэли с первым). Неделя за неделей живет подозрение, что "Старая Синьора" испытывает проблемы против обороны с тремя защитниками», — пишет на страницах La Gazzetta dello Sport Лука Бьянчин.

«И в первую очередь эти проблемы возникают в дуэли с командами, которым удается атаковать на ее ворота, сдерживать ее давление своими интенсивными действиями, а также персонально опекать Миралема Пьянича, чтобы соперник не развернулся.

Как будто кто-то подобрал пароль и взломал систему. Если это правда, у Сарри неприятности, потому что так в текущем сезоне строится игра "Интера" — за счет интенсивности и трех центрбеков».

Накопившиеся проблемы «Ювентуса» вылазят наружу

«Полузащита "Юве" продолжает оставаться анонимной частью команды. Ожидалось, что Пьянич получит удовольствие от игры при Сарри, но вместо этого босниец регрессирует, и, возможно, теперь пришло время найти другое решение для его роли, даже если это причинит дальнейшую кратковременную боль.

Слова рулевого коллектива о проблемах с концентрацией и легкомысленным отношением, несомненно, являются проблемой, но необходимость работать усерднее — это не тот признак, который не связан с Сарри», — убежден в материале Football Italia Элио Салерно.

«Все потому, что если он ожидает, что в этом аспекте что-то изменится, он должен быть человеком, который заставит это сделать. По правде говоря, нынешние проблемы "бьянконери" накапливались в течение нескольких последних лет, и не станет удивительным, если это сезон, когда победная серия команды завершится.

Кусочки, которые склеены давно, всегда рискуют отклеиться, и в этот момент "Юве" грозит именно это, тогда как руководством клуба может столкнуться с резкой критикой в ​​ближайшем будущем». 0