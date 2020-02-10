Больше, чем голеадор. Ассистентский хет-трик Месси принес «Барселоне» три очка

Битва на «Бенито Вильямарин» стала настоящим зрелищем, ведь подарила нам пенальти, две красные карточки и пять красивых голов. Именно в Севильеодержал свою первую выездную победу на посту наставника «сине-гранатовых». Но что еще мы узнали после этого матча?

Больше, чем просто голеадор

Лео Месси подошел к этой игре, нанеся 22 удара по воротам противника в трех последних матчах Примеры, и, что особенно удивительно, не забив ни одного гола. Аргентинец переживал период разочарования, но во многом он помог ему показать истинную степень своего гения, когда он превратился в идеального созидателя.

Месси всегда был великолепным плеймейкером, как с точки зрения убийственных передач, так и с точки зрения управления игрой. Данный факт часто игнорировался, поскольку люди сосредотачивались на безвкусной статистике его голов, которая не позволяла посмотреть на всю картину целиком.

Минувшим вечером Месси вновь наносил неудачные удары (его 4 выстрела — лучший показатель в команде), но все же доминировал в игре не с одной, не с двумя, а сразу с тремя результативными передачами.

Первый ассист — деликатный заброс в штрафную на Френки де Йонга, второй — заброс из глубины со штрафного в направлении Серхио Бускетса, а третий — крученая подача, которую ударом головой завершил Клеман Лангле.

Ассистентский хет-трик доказывает, что Лео Месси — больше, чем просто голеадор.

Безумная игра Набиля и Клемана

Набиль Фекир забил шесть голов в Примере в этом сезоне, два из них — в ворота «Барселоны». Француз — нестабильный талант, который порой выглядит так же плохо, как и хорошо, но минувшим вечером он был очень, очень хорош, пока не стал очень плох.

Француз начал игру в бешенном темпе, заработав пенальти благодаря своему дриблингу, а затем забив великолепный гол, вернув «Бетису» минимальный перевес. Он выглядел неостановимым и раз за разом вынуждал «Барселону» совершать отчаянные фолы. Затем, в определенный момент, он сам начал играть грубо, заработал желтую карточку и практически сразу же был удален.

Его соотечественник Клеман Лангле тоже пережил безумную ночь. Все началось с того, что он сыграл рукой после удара Фекира, подарив «Бетису» право открыть счет с пенальти. После этого он в целом играл неплохо, и даже забил превосходный гол головой, который принес «Барселоне» победу. Вот только финального свистка он не дождался, последовав вслед за Фекиром в раздевалку, получив красную карточку через три минуты после того, как ее перед собой увидел игрок «Бетиса».

Два француза подарили нам два гола, две красные карточки и один пенальти. Какая же безумная игра с их стороны!

Наконец-то, Френки!

Летом Френки де Йонг присоединился к «Барселоне», но при Эрнесто Вальверде он зачастую не оправдывал ожиданий. Он забил свой первый гол за «сине-гранатовых» в матче против «Бетиса» на «Камп Ноу», однако, честно говоря, это было одно из немногих его успешных выступлений. Тактика Вальверде перекрыла ему воздух настолько, что люди забыли, насколько он хорош.

Впрочем, всего через три недели после прихода Кике Сетьена мы наконец-то увидели настоящего Френки де Йонга. Можно было заметить моменты его сияния, признаки того, что он играет в системе, которая ему подходит.

Что ж, Френки заставил попотеть «Бетис». Он забил первый гол своей команды, когда с мячом перешел на чужую половину поля, сделал пас на Месси, после чего рванул в штрафную, обработал ответную передачу от аргентинца и спокойно поразил цель. Невероятной красоты гол, но самое главное, что голландец находился в своей стихии при тактике Сетьена.

Куда подевался Антуан Гризманн?

Все в «Барселоне» улучшились под руководством Кике Сетьена, за исключением, возможно, Антуана Гризманна. Француза подписали за большие деньги минувшим летом, однако ему пока не удалось оправдать финансовые вложения. В целом это не совсем его вина, ведь Эрнесто Вальверде в основном заставлял его играть слева, тратить энергию на оборонительные действия, а в атаке действовать абсурдно широко.

Но даже после назначения Сетьена он выглядел не намного острее и часто оказывал второстепенное влияние на игру. Его оборонительная работа безупречна, поэтому нельзя сказать, что он совсем не помогает, но он не вовлечен так, как следовало бы.

Его движения без мяча не всегда синхронизируются с тем, что хотят его партнеры по команде, которые понимают друг друга намного лучше. Какими бы ни были причины его бед, француз должен осознать их и усилить свою игру, если хочет процветать в «Барселоне».

Формирование команды заставит «Барселону» страдать

Второй гол «Бетиса» был забит в контратаке, в ходе которой Гидо Родригес отобрал мяч у «Барселоны» в центре поля, после чего Карлес Аленья доставил его Набилю Фекиру, который низом пробил точно в дальний угол ворот.

Это взятие ворота почти идеально показало, насколько плохо сформирован состав «Барселоны». Начнем с Артуро Видаля, который допустил потерю, но не вступил в отбор, хотя вокруг него было огромное пространство. Чилиец — ужасный выбор для стартового состава. Он способен повлиять на игру, выйдя со скамейки, но играя с первых минут он только вредит «сине-гранатовым».

Впрочем, Видаль был вынужден оказаться в старте, поскольку у «Барселоны» не было в распоряжении другого атакующего полузащитника. На контракте такие футболисты есть, но в самой команде их не оказалось. Например, 24-й номер «Бетиса», сделавший результативный пас на Фекира, принадлежит каталонцам. Символизм, не так ли?

Одна из причин, по которой Фекиру удалось так хорошо нанести завершающий удар, заключалась в том, что Самюэль Умтити отступал от своего соотечественника, а не сближался с ним. А все потому, что левоногий центральный защитник играл справа и боялся сразиться со скоростным Фекиром на непривычной для себя позиции. Ему пришлось играть справа, потому что Жерар Пике был травмирован, а его сменщик Жан-Клер Тодибо был отправлен в «Шальке» в январе без реальной на то причины.

Подобные просчеты, которые не были устранены во время январского трансферного окна, будут продолжать преследовать «сине-гранатовых» до конца сезона, напоминая о страданиях, которые были в эпоху Вальверде.

Может ли Кике Сетьен решить эти проблемы? Это, конечно, возможно, но вряд ли произойдет, особенно учитывая серьезную травму Усмана Дембеле. И даже если «Барселона» найдет какие-то временные решения, она будет страдать так же, как в матче против «Бетиса». Но ради такого результата можно и пострадать. 0