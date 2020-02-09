Триллер в Дохе. «Ростов» и «Локомотив» выдали лучший поединок на турнире в Катаре

В третьем туре кубка «Матч Премьер», который проводился в Катаре, «Ростов» играл с «Локомотивом». Команды забили много мячей, при этом победитель решался в серии послематчевых пенальти. О том, как это было в нашем обзоре.

Голевая перестрелка

Обозреватель «Чемпионата» Антон Третяк описал самые важные события матча.

«В рамках катарского турнира команды сыграли легко и раскованно, устроив для болельщиков яркое шоу в духе того, что чуть ранее показали "Зенит" и ЦСКА в Испании.

"Локомотив" вышел вперёд на 19-й минуте: Жоау Мариу от угла поля выполнил подачу во вратарскую "Ростова", где Мурило продавил защиту и протолкнул мяч за линию ворот.

На 43-й минуте "Ростов" сравнял счёт: после розыгрыша углового Чернов навесил мяч к дальнему углу вратарской, откуда Мамаев сделал скидку на Байрамяна, тот головой пробил в штангу, но отскок получился на Осипенко, который в падении переправил мяч в ворота.

В перерыве Карпин поменял Логашова, Зайнутдинова и Байрамяна, вместо них вышли Козлов, Саплинов и Долгов.

Юрий Сёмин выпустил Медведева, Куликова и Рыбчинского вместо Гильерме, Тугарева и Мурило.

На 50-й минуте Шомуродов вырезал тончайшую передачу на дальний угол вратарской, откуда Мамаев ударом в касание пробил точно в цель — 2:1 в пользу "Ростова".

На 61-й минуте "Локо" сравнял счёт: провалился центр обороны "Ростова", Куликов вывел Крыховяка на удар из пределов штрафной — мяч залетел под перекладину.

На 71-й минуте допустил ошибку Медведев: после подачи Чернова в штрафную, мяч выпал из рук вратаря, и Ерёменко это использовал, поразив пустые ворота.

Но уже через три минуты "Локо" снова отыгрался. Прошёл заброс на левый край в свободную зону, Рыбчинский мяч подхватил, ворвался в штрафную и из-под игрока пробил точно под дальнюю штангу.

На этом соперники решили остановиться, тренеры провели ряд замен, и матч спокойно докатился до серии пенальти. В ней удачливее оказались футболисты "Локомотива" ».

Талантливая молодежь Семина

Юрию Семину пришлось мудрить с атакой перед этим матчем. Его форвард Федор Смолов уехал в «Сельту», а Эдер получил травму. Представитель Sport24 рассказал о том, как наставник «железнодорожников» выходил из этой ситуации.

«Юрий Семин решил выставить на позицию центрфорварда миниатюрного Жоау Мариу с ролью плавающей девятки.

Мариу выпал из игры от слова совсем, а вот Роман Тугарев, Даниил Куликов и Дмитрий Рыбчинский на удивление показали себя просто по-королевски. Тугарев постоянно нагнетал со своего фланга в первом тайме, но в перерыве Семин поменял его. На поле вышел 21-летний Даниил Куликов, который уже спустя 7 минут оформил очень умный ассист на Крыховяка.

Мурило Твиттер «Локо»

Но самый зрелый футбол показал, пожалуй, Дмитрий Рыбчинский, очень здорово двигавшийся между линий и в итоге реализовавший решающий пенальти в послематчевой серии. На троих эти ребята провели на поле в этом сезоне РПЛ пока всего 310 минут (забить удалось только Рыбчинскому), но очень вероятно, что во второй части сезона вся троица или кто-то из нее будет вносить более серьезный вклад».

Перевод Рифата Жемалетдинова на позицию центрфорварда не окончательный. Плюс у нас есть Эдер. Мы на всякий случай ищем варианты. Я не знаю, подпишем ли мы кого-то на смену Смолову. Будем выращивать форварда в своем коллективе«

Медведев, как талисман "Локомотива" в серии пенальти

Все три матча на турнире в Катаре "железнодорожники" завершали серией пенальти. Второй раз подряд в воротах стоял Никита Медведев, который смог отразить пару ударов. Об этом пишет Захар Мощенко из "Советского Спорта".

"Болельщики после сверхрезультативной игры получили еще и отличный бонус в виде серии пенальти.

Железнодорожники, кстати, завершили таким образом все три своих поединка на турнире. 'Партизану' в перестрелке с 11-метровой отметки с Антоном Коченковым в воротах уступили, 'Спартак' с Медведевым обыграли. И теперь Никита тоже помог команде завоевать дополнительное очко, а с ним и второе место по итогам турнира. Медведев отразил удары Чернова и Олега Кожемякина, а Рудаков сумел справиться лишь с попыткой Александра Коломейцева, а Куликов с Рыбчинским в решающий момент серии 'Локо' не подвели".

"Чистый лист" Мамаева

Обозреватель "Спорт Экспресс" Дмитрий Зеленов поделился своими наблюдениями за игрой Павла Мамаева и заметил много улучшений с его стороны.

"Павел Мамаев всерьез вернулся в большой футбол. Весной, если обойдется без травм, это будет ключевой игрок 'Ростова' — наряду с Еременко, Шомуродовым и Байрамяном.

Павел Мамаев Твиттер «Ростова»

В матче 'Ростова' с 'Локомотивом' я специально следил только за ним. И хотя самым ярким моментом его игры стал гол, забитый во втором тайме, не только это позволяет мне так оптимистично оценивать будущее Павла.

Мяч, к слову, отличный! На повторе, например, не видно, что перед тем, как замкнуть передачу Шомуродова, еще в момент паса Еременко во фланг, Мамаев совершил впечатляющий рывок со своей половины поля. Добежал до чужой штрафной, изменил траекторию, запутал Баринова и Магкеева, и уже из пределов вратарской с острого угла здорово пробил.

Так вот, и в первом тайме игра Мамаева максимально радовала глаз. Все действия с мячом — по делу. Много незаметной, но важной работы — открывания на рывках, подыгрыш при фланговых включениях Байрамяна, разворот атак. Десятый номер на спине — абсолютно заслуженно, хотя, конечно, Мамаев — бокс-ту-бокс. Но такой, каких в нашем чемпионате очень мало. С тонким видением игры, умением сделать обостряющий пас и, как видим, отличным завершением.

Характер и его поведение на поле. Нынешний Мамаев больше слушает, чем говорит. Партнерам не пихает, а если они делают что-то не так, как он хотел, скорее укоризненно спрашивает. В первом тайме, когда судья не свистнул фол, а вместо этого зафиксировал игру рукой, Мамаев на эмоциях отбросил мяч, но тут же встал и извинился перед катарским рефери, пожав тому руку. Как будто понимает — футбол слишком хорош, чтобы злиться из-за всяких мелочей. А полтора года без него — слишком долго, чтобы сейчас тратить время на разговоры, а не игру

Мамаев поумнел и вырос — об этом я говорил, когда видел и слышал его на судебных процессах. То же самое говорю сейчас — посмотрев за его игрой вживую".

Карпин как всегда прямолинеен

На официальном сайте "Ростова" опубликовали интервью Валерия Карпина. Вот часть ответов наставника "сельмашей".

Валерий Карпин Твиттер «Ростова»

(Журналист) Правильна ли догадка, что вы требовали открываний между линиями. Вы пытаетесь уже эти варианты в атаке искать или так получалось, что команда сваливалась на фланги, подачи?

(Валерий Карпин) Когда команда соперника стоит в своей штрафной, какие варианты атаки? Вы хотите, чтобы мы лезли через центр или играли в контратаке, как было во втором тайме? Мы 60 минут делали то, что нужно было, и все получалось, пока замены не пошли. И моментов создали достаточно, по мне все идеально было.

(Журналист) Что больше всего понравилось на этих сборах?

(Валерий Карпин) Если брать игры, то сегодня были хорошие 60 минут, с "Партизаном" тоже минут 60-70, пока не пошли замены, со "Спартаком" — больше первый тайм. Второй тайм не совсем правильно все делали, но его все равно можно занести в актив, — сказал Карпин.

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