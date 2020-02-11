ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?

    Ответ на этот вопрос должен дать «Тоттенхэм»

    Футбол Тоттенхэм АПЛ Футбол Англии Лига чемпионов Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Вся лентаСамое главное
    Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»? Гол Ибрагимовича не помог «Милану» избежать пораженияИбрагимович был бессилен против коллективизма «Интера» Юрген КлоппНовый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?
  • 14:03
    • Клинсманн заявил об уходе из «Герты»
  • 13:48
    • Тиньков рассказал о возможном сотрудничестве с РПЛ
  • 13:34
    • «Сочи» ждет Кокорина на третьем сборе команды
  • 09:51
    • «Торино» не отпустит Дзадзу в Россию
  • 07:22
    • «Челси» — самый прибыльный клуб на трансферном рынке, у «Реала» худший показатель
  • 00:09
    • Черышев сможет сыграть с «Атлетико»
  • 21:59
    • Дабл-дабл Шведа помог «Химкам» обыграть «Нижний Новгород»
    Все новости спорта
  • 10 000
    • Фрибет новичкамИграть!
    Жозе Моуринью — маг или пустышка? «Особенный» или «Раздутый»? Его результаты в «Тоттенхэме» могут привести несколько аргументов, но в любом случае он остается самым обсуждаемым тренером в мире, что ему вполне по душе, пишет обозреватель ESPN Ян Дарке.
    Моуринью вернулся в заголовки прессы после творческого отпуска, в который он окунулся после не самого успешного периода карьеры в «Манчестер Юнайтед». За время отсутствия он перестал быть в центре внимания. Более того, его репутация «прирожденного победителя» оказалась под вопросом. Похоже, ему нужно доказывать, что он не человек из прошлого в Премьер-лиге, где доминируют атакующие подходы Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы.

    Моуринью, без сомнения, посмеется над этим предположением и укажет на свою трофейную комнату, в которой выделяются победы в Лиге чемпионов в 2004 и 2010 годах, а также восемь чемпионских титулов в четырех разных странах. Всего на его счету 20 различных кубков.

  • Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»
  • Реакция прессы на матч «Интер» — «Милан»
  • Сегодня

    • Он также может напомнить вам, что его первый титул с «Челси» в сезоне 2004/05 был выигран во многом благодаря захватывающей игре вингеров Арьена Роббена и Дэмьена Даффа. Он может добавить, что его «Реал» забивал более 100 голов в каждом из трех его сезонов на «Бернабеу».

    Но спустя полтора десятилетия с тех пор, как он очаровал нас в те былые времена на «Стэмфорд Бридж», стал ли волшебник угрюмым динозавром?

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru

    На первых порах медового месяца в «Тоттенхэме» казалось, что Моуринью пытается показать себя хладнокровным, вежливым персонажем, который борется с противоречиями и даже использует немного дипломатии и обаяния. Например, это хорошо прочувствовал Деле Алли. Совсем недавно, однако, он продемонстрировал признаки возвращения к постоянным жалобам.

    Его результаты были довольно хорошими: семь побед в Премьер-лиге против четырех поражений и двух ничьих. «Шпоры» поднялись с 14-го на шестое место, отставая от зоны Лиге чемпионов всего на четыре очка. К слову, в сильнейшем клубном турнире Европы лондонцы сыграют уже 19 февраля, когда в рамках 1/8 финала встретятся с «Лейпцигом».

  • Новый рекорд близко. Как скоро «Ливерпуль» станет чемпионом?
  • Чемпионские расклады для команды Юргена Клоппа
  • Вчера

    • Всего этого он достиг, несмотря на отсутствие лучшего бомбардира Гарри Кейна и суетную продажу Кристиана Эриксена в «Интер». Были и другие проблемы, в частности потеря из-за травмы полузащитника Муссы Сиссоко.

    Так что же не так в новом дивном мире Моуринью в Северном Лондоне? Ничего, кроме того факта, что трудно заметить какие-либо существенные улучшения в игре самой команды. Недавние победы над «Манчестер Сити» в АПЛ и «Саутгемптоном» в Кубке Англии произошли, несмотря на то, что «шпоры» уступали соперникам по всем компонентам. Они часто выглядели обессиленными, хотя, ради справедливости, скажем, что недомогание в команде устоялось еще со времен правления Маурисио Почеттино.

    Можно смело сказать, что стремительное восхождение «шпор» вверх по турнирной таблице является скорее отражением нестабильности, которую демонстрируют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но фанатам будет плевать на это, если Моуринью сможет попасть в топ-4 к концу трудного сезона.

  • Больше, чем голеадор. Ассистентский хет-трик Месси принес «Барселоне» три очка
  • Каталонцы на выезде одержали волевую победу над «Бетисом»
  • Вчера

    • Возможно, Моуринью даже сможет добыть трофей, который ускользнул от Почеттино. Речь идет о Кубке Англии. У «шпор» впереди перспективное противостояние с «Норвичем» в пятом раунде в начале марта.

    Но вы удивитесь, если в долгосрочной перспективе прагматичный футбол Моуринью приживется в клубе, который гордится своей атакой. Вспомните Дэнни Бланчфлауэра, Клиффа Джонса, Джимми Гривза, Гленна Ходдла, Пола Гаскойна, Давида Жинола и Гарета Бейла.

    В том же «Манчестер Юнайтед» команде Моуринью лишь изредка удавалось одерживать легкие победы, хотя «красные дьяволы» стали вторыми в АПЛ, выиграли Кубок лиги и Лигу Европы.

    Способен ли он создать зрелищную команду в «Тоттенхэме»? Пока он этого не сделал. Что-то подобное удалось Почеттино, который вывел «шпор» в финал Лиги чемпионов. Поклонники клуба ожидают новых талантов, голов и развлечений, и они могут быть требовательными, поэтому Моуринью долго не протянет, играя в скучный футбол, который мы видели на «Олд Траффорд».

  • «Ювентус» переживает распад команды
  • Реакция прессы на матч «Верона» — «Ювентус»
  • 09/02/2020

    • Короче говоря, он находится под давлением, доказывая, что может быть «Жозе 2.0». Никто не должен сомневаться в том, что Моуринью действительно был «Особенным». Его этап в «Тоттенхэме» подскажет нам, является ли он таковым до сих пор. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
  • 03/02/2020 в 13:29
    •
  • Прогноз
  • «Брентфорд» — «Лидс»
  • 4.75
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?
    • 16:33 05/02/2020     Эдинсон Кавани
  • Бесплатная дюжина. Кавани, Виллиан и другие свободные агенты
    • 22:22 06/02/2020     Неймар
  • Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
    • 13:51 06/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Дубль Кучерова, шайба Проворова, у Овечкина «-4»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 11 февраля 08:410
  • 11:26
    • Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog
  • 09:33
    • «Лейкерс» разгромили «Финикс», «Торонто» продлил серию побед
  • 14:16
    • Большунов вошел в состав сборной России на «Скитур»
    Лионель Месси Футбол Трансферный дайджест. 4-10 февраляКто претендует на Филиппе Коутиньо, кого срочно хочет подписать «Барселона», что говорит агент Жоржиньо и другие трансферные новости последних дней Вчера в 22:570
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отомстит «Дижону» за неудачу в матче Лиги 1?
  • 3.18
    •
  • 12:24
    • Понсе: «Спартаку» нужен Кубок России
  • 12:10
    • «Рома» не будет выкупать у «Арсенала» Мхитаряна
  • 11:56
    • «Барселона» в ближайшее время подпишет форварда «Сосьедада»
    Лионель Месси Футбол Больше, чем голеадор. Ассистентский хет-трик Месси принес «Барселоне» три очкаКаталонцы на выезде одержали волевую победу над «Бетисом» Вчера в 13:520
  • 11:41
    • Васильев: Чалову больше подходит испанский чемпионат, а не АПЛ
  • 11:11
    • Головин: Тяжело, когда много тренеров меняется
  • 09:11
    • «Аякс» планирует вернуть Вертонгена
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.64
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч ЦСКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.75
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Суонси — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Чарльтон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бельфор — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  3.34
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 22:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Питтсбург — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Айлендерс — Филадельфия
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Миннесота — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие