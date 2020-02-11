Жозе 2.0. Остается ли Моуринью «Особенным»?

вернулся в заголовки прессы после творческого отпуска, в который он окунулся после не самого успешного периода карьеры в «Манчестер Юнайтед». За время отсутствия он перестал быть в центре внимания. Более того, его репутация «прирожденного победителя» оказалась под вопросом. Похоже, ему нужно доказывать, что он не человек из прошлого в Премьер-лиге, где доминируют атакующие подходы

Моуринью, без сомнения, посмеется над этим предположением и укажет на свою трофейную комнату, в которой выделяются победы в Лиге чемпионов в 2004 и 2010 годах, а также восемь чемпионских титулов в четырех разных странах. Всего на его счету 20 различных кубков.

Он также может напомнить вам, что его первый титул с «Челси» в сезоне 2004/05 был выигран во многом благодаря захватывающей игре вингеров Арьена Роббена и Дэмьена Даффа. Он может добавить, что его «Реал» забивал более 100 голов в каждом из трех его сезонов на «Бернабеу».

Но спустя полтора десятилетия с тех пор, как он очаровал нас в те былые времена на «Стэмфорд Бридж», стал ли волшебник угрюмым динозавром?

На первых порах медового месяца в «Тоттенхэме» казалось, что Моуринью пытается показать себя хладнокровным, вежливым персонажем, который борется с противоречиями и даже использует немного дипломатии и обаяния. Например, это хорошо прочувствовал Деле Алли. Совсем недавно, однако, он продемонстрировал признаки возвращения к постоянным жалобам.

Его результаты были довольно хорошими: семь побед в Премьер-лиге против четырех поражений и двух ничьих. «Шпоры» поднялись с 14-го на шестое место, отставая от зоны Лиге чемпионов всего на четыре очка. К слову, в сильнейшем клубном турнире Европы лондонцы сыграют уже 19 февраля, когда в рамках 1/8 финала встретятся с «Лейпцигом».

Всего этого он достиг, несмотря на отсутствие лучшего бомбардира Гарри Кейна и суетную продажу Кристиана Эриксена в «Интер». Были и другие проблемы, в частности потеря из-за травмы полузащитника Муссы Сиссоко.

Так что же не так в новом дивном мире Моуринью в Северном Лондоне? Ничего, кроме того факта, что трудно заметить какие-либо существенные улучшения в игре самой команды. Недавние победы над «Манчестер Сити» в АПЛ и «Саутгемптоном» в Кубке Англии произошли, несмотря на то, что «шпоры» уступали соперникам по всем компонентам. Они часто выглядели обессиленными, хотя, ради справедливости, скажем, что недомогание в команде устоялось еще со времен правления Маурисио Почеттино.

Можно смело сказать, что стремительное восхождение «шпор» вверх по турнирной таблице является скорее отражением нестабильности, которую демонстрируют «Челси» и «Манчестер Юнайтед», но фанатам будет плевать на это, если Моуринью сможет попасть в топ-4 к концу трудного сезона.

Возможно, Моуринью даже сможет добыть трофей, который ускользнул от Почеттино. Речь идет о Кубке Англии. У «шпор» впереди перспективное противостояние с «Норвичем» в пятом раунде в начале марта.

Но вы удивитесь, если в долгосрочной перспективе прагматичный футбол Моуринью приживется в клубе, который гордится своей атакой. Вспомните Дэнни Бланчфлауэра, Клиффа Джонса, Джимми Гривза, Гленна Ходдла, Пола Гаскойна, Давида Жинола и Гарета Бейла.

В том же «Манчестер Юнайтед» команде Моуринью лишь изредка удавалось одерживать легкие победы, хотя «красные дьяволы» стали вторыми в АПЛ, выиграли Кубок лиги и Лигу Европы.

Способен ли он создать зрелищную команду в «Тоттенхэме»? Пока он этого не сделал. Что-то подобное удалось Почеттино, который вывел «шпор» в финал Лиги чемпионов. Поклонники клуба ожидают новых талантов, голов и развлечений, и они могут быть требовательными, поэтому Моуринью долго не протянет, играя в скучный футбол, который мы видели на «Олд Траффорд».

Короче говоря, он находится под давлением, доказывая, что может быть «Жозе 2.0». Никто не должен сомневаться в том, что Моуринью действительно был «Особенным». Его этап в «Тоттенхэме» подскажет нам, является ли он таковым до сих пор. 0