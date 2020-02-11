Ибрагимович был бессилен против коллективизма «Интера»

В 23-м туре Серии А «Интер» со счетом 4:2 победил «Милан». Приводим самые интересные комментарии медиа об этом поединке.

Конте в перерыве привел «Интер» в чувство

«Проигрывая два гола "Милану", "Интер" выиграл зрелищное дерби и обошел "Ювентус" на вершине турнирной таблицы. Ибрагимович был главным героем в первом тайме, но в перерыве грянул шок, ведь "нерадзурри" перевернули все с ног на голову», — пишет de La Stampa.

«Команда Пьоли выигрывала по итогам 45 минут игры. Но после перерыва подопечные Конте вышли на поле совершенно другими. Проявив агрессивность и проявив характер, нерадзурри сперва свели преимущество соперника на нет, после чего забили еще два гола и победили», — констатирует Corriere della Sera.

Весино вдохновил «Интер» на камбек

«После неожиданного поражения "Ювентуса" от "Вероны" в субботу у "Интера" была редкая возможность наказать чемпионов, и они оправились от ужасной первой половины, чтобы сделать именно это. Встреча с "Лацио" на следующих выходных станет еще одним серьезным испытанием их притязаний на скудетто», — отмечает Goal.com.

«Полезные действия Весино были жизненно важными в том, чтобы предотвратить потенциальное разочарование — именно он зажег партнеров на камбек при великолепной разносторонней игре. За последние недели защита "Милана" значительно улучшилась, но слабости вновь появились во второй половине поединка, не в последнюю очередь, когда Романьоли проиграл Де Врею, а тот забил победный мяч».

Де Врей — герой матча, Паделли — неудачник

«Лучшим игроком стоит назвать де Врея: монументальный на протяжении всего сезона, защитник, который никогда не подведет, подтвердил свой класс. На этот раз его визави стал Ибрагимович, но голландец всегда правильно выбил время и совершил несколько чудесных отборов мяча. В такой вечер требовалось нечто большее, и как раз он сделал счет 3:2 — как и год назад, он стал автором важного гола», — пишет La Gazzetta dello Sport.

«Неудачником же можно назвать вратаря "Интера" Паделли, ведь хотя первый матч в Удине у него прошел гладко, дерби, которое также стало дебютным и вызвало эмоции — тот матч, который нужно забыть. Вратарь не проявил большой уверенности в себе и действовал неубедительно в эпизодах с обоими голами "Милана". К счастью для него, его команда выдала легендарный второй тайм».

«Интер» коллективно превосходит «Милан»

«Барелла был неутомим, Весино проделал огромную работу, чтобы связать полузащиту с атакой, а де Врей проявил характер, который гарантированно вдохновляет всех вокруг. "Милан", возможно, все еще зависит от одного игрока [в лице Ибрагимовича] в том, чтобы вдохновить прогресс команды, тогда как "нерадзурри" выглядят гораздо большим коллективом», — отмечает блог Football Italia.

«Конечно, он не идеален, и именно поэтому эта гонка за чемпионский титул настолько интересна. "Ювентус" склонен к осечкам и неубедительным выступлениям, в то время, как "Лацио" также остается в борьбе за скудетто. Интер будет нуждаться в большем количестве подобных выступлений, если они надеются остаться на первом месте по итогам всего сезона». 0