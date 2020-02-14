Дортмундская кузница. Суперзвезд здесь готовят, а не покупают

В декабрестал самым молодым игроком, который достиг отметки в 22 гола в Бундеслиги. В сезоне 2018/19 он был самым молодым игроком «Боруссии», забившим не менее 10 мячей.

Его переход из «Манчестер Сити» за 10 миллионов фунтов стерлингов в 2017 году, когда за его плечами не было ни одной игры за первую команду «горожан», полностью соответствует трансферной политике клуба из Дортмунда.

«То, как мы действуем, не является случайностью. Это четкая и очевидная стратегия, которая заключается в том, чтобы не покупать суперзвезд, а готовить их», — заявил легендарный полузащитник «Боруссии» Ларс Риккен, ныне являющийся тренером «молодежки».

Немецкий клуб может получить огромную прибыль, если, как ожидается, 19-летний Санчо уйдет летом. Его трансферная стоимость может превысить 100 миллионов фунтов стерлингов.

В январе 2019 года дортмундцы продали другого молодого игрока форварда Кристиана Пулишича «Челси» за 58 миллионов фунтов стерлингов, и сразу же взяли его аренду на оставшуюся часть сезона.

За последние семь месяцев «Боруссия» заключила еще две выгодные сделки. В январе дортмундцы опередили «Манчестер Юнайтед» в борьбе за талантливого 19-летнего норвежского форварда Эрлинга Холанда, уже забившего восемь голов в пяти матчах за основную команду.

А в июле они привезли из США Джованни Рейну, сына бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Клаудио Рейны. Он дебютировал за первую команду в январе, несмотря на то, что ему совсем недавно исполнилось 17 лет.

Развитие на пути к статусу суперзвезды

Дортмунд пришел к новой философии на фоне финансового кризиса, который поставил клуб на колени в 2004 году, спустя семь лет после того, как Риккен забил гол в лучшем матче в истории клуба, когда он в первый и единственный раз стал победителем Лиги чемпионов.

Последняя команда «Боруссии», выигрывавшая Бундеслигу под руководством Юргена Клоппа в 2012 году, включала доморощенных Марио Гетце и Матса Хуммельса, который примкнул к команде, будучи нестабильным 19-летним подростком. Впоследствии оба были проданы «Баварии» за 60 миллионов фунтов стерлингов.

«Усман Дембеле и Пьер-Эмерик Обамеянг не были суперзвездами, когда приехали в Дортмунд», — сказал Риккен, наблюдая за тем, как его молодежь проигрывает «Дерби» в матче плей-офф юношеской лиши УЕФА.

«Мы развили их талант, чтобы они стали суперзвездами. Это очень важно для клуба. Причина, по которой атмосфера на нашем стадионе столь великолепна, заключается в том, что между игроками и болельщиками существует взаимосвязь. Фанаты видят, что играть на нашем стадионе — привилегия для футболистов. Мы действительно подписали несколько хороших игроков, но у нас есть и молодежь — Холанду 19 лет, а Джио — всего 17. У них быстрые ноги. Это приятно видеть», — добавил он.

Скорость — залог успеха

В трансферной политике Дортмунда нет большого секрета. Спросите Риккена о том, на что обращают внимание скауты и тренеры, и получите универсальный ответ.

«Технические навыки очень важны, а также быстрота и скорость действий. Игроки нашей первой команды настолько быстрые, что порой невозможно в это поверить. Несколько месяцев назад к нам попал иностранный игрок, которому не было и 17 лет, но он не был достаточно быстр для нас, поэтому мы решили не осуществлять трансфер. В этом не было смысла.

Другое дело — менталитет. Нагрузка на футболистов очень высока. Школа, футбол, национальные команды — все это занимает 70-80 часов в неделю. Мальчики должны быть взрослыми, сосредоточенными и дисциплинированными.

Наша цель — воспитать игроков из Дортмунда и его окрестностей. Но если мы найдем футболиста из-за рубежа с потенциалом, мы рискнем его подписать. Но мы не будем брать кого-то из США, Англии или Испании только ради того, чтобы сделать команду U17 или U19 чуточку сильнее. Мы всегда хотим найти кого-то особенного. Например, мы добились своего, подписав Пулишича, Джио Рейну и Якоба Брууна Ларсена», — подчеркнул Рикен.

Ларсен — датчанин, приехавший в Дортмунд в 2015 году в возрасте 16 лет и проданный «Хоффенхайму» в январе за 7 миллионов фунтов стерлингов.

Среди других потенциальных звезд выделяются швейцарский нападающий Брэдли Финк, за которым активно наблюдает английская Футбольная ассоциация, голландский полузащитник Мануэль Ферай и камерунский форвард Юссуфа Мукоко. Все они играют за «молодежку», в отличие от Рейны, который сразу же попал в основу.

«Когда Джио приехал в Дортмунд, мы знали, что он станет профессионалом. Вопрос был в том, когда он сыграет за первую команду? Летом? Зимой? Через три месяца? Через шесть? Все были уверены, что он это сделает», — сказал Риккен.

Как управлять молодежью

В то время как «Боруссия» считает себя успешным клубом и применяет те же высокие стандарты работы в молодежных командах, что и на взрослом уровне, в клубе также признают большую ответственность перед молодыми игроками, для которых кумиром является Гетце, забивший победный гол в финале чемпионата мира 2014 года.

«Если у них появляются проблемы в школе и в других сферах жизни, мы хотим их решить. У нас имеются социальные работники. Наших тренеров мы выбираем не только исходя из навыков работы на тренировках, но и на той основе, что у них будет более широкий круг обязанностей», — уточнил Риккен.

Поскольку «Боруссия» имеет самую высокую среднюю посещаемость в Европе (почти 80 тысяч) и заняла 12-е место в рейтинге Deloitte Money, единственный трофей, выигранный после ухода Клоппа (Кубок Германии), кажется слабой отдачей.

Наставник Люсьен Фавр — четвертый тренер за пять сезонов, который пытается добиться того же, что сделал Клопп. И все же Рикен считает, что, несмотря на высокие требования, болельщики создают атмосферу, которая позволяет молодежи продолжать развиваться.

«В последнем сезоне под руководством Клоппа, когда прошло уже полсезона, мы были на 17-м месте в турнирной таблице. Но болельщики были так благодарны за былые заслуги, что, когда мы проиграли очередной матч, они все равно протянули нам руку помощи, чтобы придать футболистам смелости и уверенности. Трофеи очень важно, но, особенно в Дортмунде, столь же важно отношение, с которым вы играете, страсть, эмоции, умение никогда не сдаваться», — заключил он. 0