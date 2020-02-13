Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалу

«Наполи» на выезде обыграл «Интер» в первом матче 1/2 финала Кубка Италии со счетом 1:0. Теперь в начале марта команда Дженнаро Гаттузо постарается завершить дело и пробиться в финал по итогам ответной встречи. «Интеру» же придется отыгрываться, чтобы не позволить «Наполи» приблизиться к завоеванию своего первого с 2014 года Кубка Италии. Squawka.com делает пять выводов после матча.

1. Знаковая победа для «Наполи»

«Наполи» в последние годы не слишком преуспел в противостояниях с «Интером». С начала последнего десятилетия они всего дважды побеждали в «Милане», а проиграли при этом четыре раза. Немногие верили в то, что неаполитанцы смогут одержать победу в новой встрече команд, и уж тем более вряд ли кто-то мог предположить, что автором единственного гола во встрече станет Фабиан Руис, который в последний раз отличался еще в сентябре. И что за гол это был! Обводящим ударом из-за пределов штрафной под штангу.

Гол Фабиана Руиса globallookpress.com

Эта победа стала знаковой для неаполитанцев. «Наполи» лишь в третий раз в своей истории выиграл в гостях на полуфинальной стадии Кубка Италии. Причем два предыдущих случая были еще в 1987 и 1989 годах — в первом случае они в итоге выиграли трофей, одолев «Аталанту», а во втором проиграли в финале «Сампдории». Однако пока что «Наполи» рано праздновать, потому что в текущем сезоне «Интер» уже покидал стадион «Сан-Паоло» с победой.

2. Мертенс не проявил себя

Вопрос будущего Дриса Мертенса в «Наполи» подвешен в воздухе. Контракт 32-летнего бельгийца с неаполитанским клубом истекает этим летом. Стороны еще не вступили переговоры по новому соглашению, и Мертенс вполне может завершить свое семилетнее пребывание в клубе. На протяжении всего прошлого месяца его имя ассоциировалось с целым рядом команд — в частности, с «Челси». Есть также шанс, что он останется в Италии, а его следующим работодателем станет как раз «Интер».

Дрис Мертенс globallookpress.com

Но любые мысли о том, что этот матч будет просмотром для Мертенса, пришлось отбросить, когда «Интер» захватил контроль с самого начала матча. У «Наполи», правда, возникали моменты, когда соперник позволял им играть. Для Мертенса же это был редкий выход в основе «Наполи» под руководством Гаттузо — до этого дня на его счету было всего 103 минуты и все со скамейки запасных. Правда, за то время он успел забить гол и отдать два ассиста. В матче с «Интером» Мертенс, играя в роли «фальшивой девятки», продержался на поле всего 73 минуты. На его счету лишь один удар по воротам, но эта попытка не доставила проблем Даниеле Паделли.

3. «Интер» не играл в свой футбол

Если и выделять что-то одно, чем славятся команды Конте, так это безжалостный темп. Некоторые несправедливо характеризуют Конте как оборонительного тренера, но на самом деле экс-тренер сборной Италии — это тот, кто просто ставит агрессию превыше эстетики. Это сделало его успешным тренером, и сейчас он может помочь «Интеру» наконец-то прервать десятилетнюю засуху без титулов в Серии А.

Антонио Конте во время матча с «Наполи» globallookpress.com

Под руководством Конте «нерадзурри» в среднем владеют мячом 51,9% игрового времени в Серии А, что на самом деле не делает их командой, игра которой основана на владении мячом. «Интер», жертвуя мячом и территорией, может эффективно играть на контратаках. И ключом к этому являются фланговые защитники команды. Матч против «Наполи» проходил по довольно обычному сценарию — «Интер» владел мячом чуть больше 50% игрового времени (54,5%, если быть точным), но проводил очень мало фирменных молниеносных атак. «Интер» нанес 13 ударов по воротам, но ни один из них не был нанесен в результате контратаки.

4. Мозес: есть надежда на возобновление плодотворного сотрудничества

«Интер» надеется в этом сезоне выиграть чемпионский титул. И в зимнее трансферное окно клуб усилился тремя футболистами из АПЛ — рынка, с которым тренер «Интера» хорошо знаком. Среди пришедших в команду был Виктор Мозес, время которого в «Челси», кажется, почти подошло к концу. Срок действия его контракта с «синими» истекает в 2021 году, и «Интер» может выкупить его. Есть вероятность, что «нерадзурри» так и сделают, если игрок сборной Нигерии сможет вернуть ту форму, которая была у него при Конте в «Челси».

Виктор Мозес globallookpress.com

Именно под руководством итальянского тактика Мозес зарекомендовал себя как надежный правый фулл-бэк. Вместе в Лондоне они выиграли чемпионский титул. Но тот отрезок стал пока что последним для Мозеса, который можно занести ему в актив. Сейчас есть шансы, что ему удастся повернуть время вспять, и матч против «Наполи» выглядел важным в этом плане, учитывая, что для Мозеса это была редкая возможность выйти в основе. Антонио Кандрева по всем признакам — первая опция «Интера» на этой позиции. Но в дальнейшем Мозес, которому хватало работы этим вечером, может обеспечить серьезную конкуренцию и потенциально отобрать место в стартовом составе.

5. Упрямство Гаттузо принесло результат

Есть много слов, которые можно использовать, чтобы охарактеризовать Гаттузо. Одно из них — упрямый. Эта черта характера была определяющей во время его выдающейся игровой карьеры. Экс-полузащитник сборной Италии не отличался изяществом и тонкостью игры, он был тем, кому нравилось разрушать игру соперника, прежде чем просто отдать мяч одному из своих более элегантных партнеров по команде. Так что весьма интересно наблюдать за тем, как складывается его тренерская карьера.

В матче с «Интером» Гаттузо выстроил игру от обороны. И не сказать, чтобы игроки «Наполи» чувствовали себя слишком комфортно. Несколько раз неаполитанцы — с Давидом Оспиной в воротах — едва не потерпели неудачу. Но их менеджер остался верен своему стилю игры и не изменил его. 0