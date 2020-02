«Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт

Клуб «Интернациональ де футбол Майами» может и был основан только в 2018 году, но им потребовались лишь считанные месяцы, чтобы найти себя принципиальных соперников в одной из футбольных супердержав Европы.

К сожалению, это соперничество не оформилось на футбольном поле — «Майами» еще не сыграл ни одного матча.

Франшиза «Майами» — созданная вместе с Дэвидом Бекхэмом и менеджером «Спайс Герлз» Саймоном Фуллером (ну а как же иначе) — назвала свою команду «Интер Майами», чтобы отразить мультикультурализм города на юго-востоке Флориды, несмотря на то, что миланский «Интер» еще в 2014 году подал заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, пытаясь сделать «Интер» эксклюзивным брендом в США.

Сама Высшая футбольная лига США (МЛС) подала уведомление о несогласии с претензией миланского «Интера», ссылаясь на то, что «Интер» является общеупотребительным префиксом — «Интернасьонал» в Бразилии, «Интер Лейпциг» и «Интер Нэшвилл» являются тремя примерами этого.

Поскольку МЛС признал, что слово «Интер» было настолько распространенным, Ведомство по патентам и товарным знакам США заявило, что «Интер Майами» не может доказать фактическое право собственности на имя. Упс! Юридическая борьба должна продолжиться в конце этого года.

Три полоски «Адидаса» были настолько знаковыми, что Йохан Кройфф, носивший форму, произведенную «Пумой», отказывался ассоциироваться с брендом, стильно отрывая полоску с каждого рукава, в те моменты, когда он носил форму сборной Голландии, изготовленную этим гигантом производства спортивной формы. Тем не менее, они не были достаточно узнаваемы, по крайней мере, по мнению суда в ЕС.

В 2014 году «Адидас» был присвоен товарный знак «три параллельных равноудаленных полосы одинаковой ширины», которые можно наносить на одежду, головные уборы и обувь. Тем не менее, суду ЕС не потребовалось много времени, чтобы заявить, что трех полос недостаточно для идентификации продукта «Адидас».

Между минимализмом и различием есть тонкая грань, но для «Адидас» она кажется слишком тонкой. В 2003 году они проиграли спор с голландским брендом Fitnessworld, который использовал похожий логотип с двумя полосками.

Дэвид не единственный Бекхэм, столкнувшийся в юридическом споре с существующим футбольным клубом — хотя и не таким крупным и статусным, как «Интер» (без обид, «Питерборо Юнайтед»).

В 2002 году Бекхэмы все еще были самой захватывающей вещью в мире, одержимом культом знаменитостей, а их бренд расширял свое присутствие во всем мире.

Виктория — или «Пош» (Шикарная) — для фанатов «Спайс Герлз», попыталась сделать из своего прозвища торговую марку, но столкнулась с противодействием со стороны «Питерборо», представители которого утверждали, что это сильно повлияет на клуб, если им не разрешат использовать это прозвище на футбольном мерче.

Несмотря на утверждения Виктории, что этот псевдоним «стал ее синонимом по всему миру», она проиграла дело, так как у команды Лиги 1 был неплохой 70-летний запас по его использованию. Прозвище «Пош» на самом деле происходит из рекламы 1920-х годов, в которой говорилось о «шикарных игроках для шикарной команды». Теперь и вы знаете об этом.

«Я не против, чтобы UKIP ассоциировалась с Премьер-лигой», — сказал председатель Партии независимости Соединённого Королевства Пол Окден о выбранном в 2017 году новом логотипе партии, который поразительно напоминает последний дизайн льва в эмблеме Английской Премьер-лиги.

