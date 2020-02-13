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    «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт

    Десятка судебных разбирательств за авторские права в мировом футболе

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    Новый клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами» сойдется в суде с миланским «Интером» по иску из-за зарегистрированной торговой марки — но они не первые в футболе, кто борется в суде за авторские права. Автор FourFourTwo Марк Уайт подобрал еще девять примеров.

    «Интер Майами» против миланского «Интера»

    Клуб «Интернациональ де футбол Майами» может и был основан только в 2018 году, но им потребовались лишь считанные месяцы, чтобы найти себя принципиальных соперников в одной из футбольных супердержав Европы.

    К сожалению, это соперничество не оформилось на футбольном поле — «Майами» еще не сыграл ни одного матча.

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    • Франшиза «Майами» — созданная вместе с Дэвидом Бекхэмом и менеджером «Спайс Герлз» Саймоном Фуллером (ну а как же иначе) — назвала свою команду «Интер Майами», чтобы отразить мультикультурализм города на юго-востоке Флориды, несмотря на то, что миланский «Интер» еще в 2014 году подал заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США, пытаясь сделать «Интер» эксклюзивным брендом в США.

    Сама Высшая футбольная лига США (МЛС) подала уведомление о несогласии с претензией миланского «Интера», ссылаясь на то, что «Интер» является общеупотребительным префиксом — «Интернасьонал» в Бразилии, «Интер Лейпциг» и «Интер Нэшвилл» являются тремя примерами этого.

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    • Поскольку МЛС признал, что слово «Интер» было настолько распространенным, Ведомство по патентам и товарным знакам США заявило, что «Интер Майами» не может доказать фактическое право собственности на имя. Упс! Юридическая борьба должна продолжиться в конце этого года.

    «Адидас» против публичной узнаваемости своего логотипа

    Три полоски «Адидаса» были настолько знаковыми, что Йохан Кройфф, носивший форму, произведенную «Пумой», отказывался ассоциироваться с брендом, стильно отрывая полоску с каждого рукава, в те моменты, когда он носил форму сборной Голландии, изготовленную этим гигантом производства спортивной формы. Тем не менее, они не были достаточно узнаваемы, по крайней мере, по мнению суда в ЕС.

    Йохан Кройфф

    В 2014 году «Адидас» был присвоен товарный знак «три параллельных равноудаленных полосы одинаковой ширины», которые можно наносить на одежду, головные уборы и обувь. Тем не менее, суду ЕС не потребовалось много времени, чтобы заявить, что трех полос недостаточно для идентификации продукта «Адидас».

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    Между минимализмом и различием есть тонкая грань, но для «Адидас» она кажется слишком тонкой. В 2003 году они проиграли спор с голландским брендом Fitnessworld, который использовал похожий логотип с двумя полосками.

    «Питерборо» против Виктории Бекхэм

    Дэвид не единственный Бекхэм, столкнувшийся в юридическом споре с существующим футбольным клубом — хотя и не таким крупным и статусным, как «Интер» (без обид, «Питерборо Юнайтед»).

    В 2002 году Бекхэмы все еще были самой захватывающей вещью в мире, одержимом культом знаменитостей, а их бренд расширял свое присутствие во всем мире.

    Шикарные игроки для шикарного клуба

    Виктория — или «Пош» (Шикарная) — для фанатов «Спайс Герлз», попыталась сделать из своего прозвища торговую марку, но столкнулась с противодействием со стороны «Питерборо», представители которого утверждали, что это сильно повлияет на клуб, если им не разрешат использовать это прозвище на футбольном мерче.

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    • Несмотря на утверждения Виктории, что этот псевдоним «стал ее синонимом по всему миру», она проиграла дело, так как у команды Лиги 1 был неплохой 70-летний запас по его использованию. Прозвище «Пош» на самом деле происходит из рекламы 1920-х годов, в которой говорилось о «шикарных игроках для шикарной команды». Теперь и вы знаете об этом.

    UKIP против АПЛ

    «Я не против, чтобы UKIP ассоциировалась с Премьер-лигой», — сказал председатель Партии независимости Соединённого Королевства Пол Окден о выбранном в 2017 году новом логотипе партии, который поразительно напоминает последний дизайн льва в эмблеме Английской Премьер-лиги.

    Однако Премьер-лига возражала против того, чтобы быть каким-то образом связанной с правой политической партией. Представитель Премьер-лиги в тот момент сказал изданию The Guardian, что их команда юристов хорошо осведомлена о новой эмблеме UKIP и что они изучают потенциальное нарушение авторских прав.

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    Дизайн вызвал настоящий ажиотаж — возникли вопросы о том, почему антииммиграционная партия не сделала выбор в пользу животного, родившегося в Великобритании, — но спустя три года после анонса логотипа руководство UKIP все еще не отказалось от знаменитого по фунту стерлингов льва.

    Гарет Бэйл против возможности заработать на мерче

    Многие футболисты на протяжении многих лет праздновали голы, формируя пальцами форму сердца, в том числе и Анхель Ди Мария. Но похоже, что Гарет Бэйл обладает монополией на этот жест после того, как в 2013 году он стал торговой маркой.

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    До своего переезда в мадридский «Реал» Бэйл подал заявку на защиту авторским правом своего празднования голов, привязав его к своей футболке под номером 11 в целях мерчендайзинга. Таким образом, хотя любой футболист может по-прежнему формировать сердечко своими пальцами после гола — наслаждайся этим, Анхель — это служит только для продвижения бренда Бэйла.

    Гарет Бэйл

    Несмотря на то, что Бэйл особо не выпустил продукции, украшенной жестом «Одиннадцать сердец», этот символ действительно имеет сходство с логотипом американской поп-группы 3OH!3, выступавшей в 2000-х годаъв — этот копирайт означает, что валлиец может помешать другим выпускать подражательные продукты.

    «Ливерпуль» против Ливерпуля

    С новым спонсорским соглашением, подписанным с «Найк», и с продолжающимся ростом «красной армии» Юргена Клоппа, который и не собирается останавливаться, возможности брендинга ливерпульского футбольного клуба кажутся безграничными.

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    • Тем не менее, «красные» потерпели неудачу в своем стремлении заработать на торговой марке «Ливерпуль», поскольку Офис интеллектуальной собственности Великобритании заявил, что нельзя игнорировать «географическое значение» города.

    По сути, клуб не может завладеть словом и остановить производство продуктов, которые используют название города. Учитывая, насколько знаменит Ливерпуль в США из-за «Битлз», это кажется достаточно справедливым.

    «Ливерпуль»

    Несмотря на поражение в суде, мерсисайдцы заявили, что они будут продолжать «агрессивно бороться с теми, кто незаконно эксплуатирует нашу интеллектуальную собственность». Это заявил ФК «Ливерпуль», если что. Не город Ливерпуль.

    «Арсенал» против Мэтью Рида

    Одно из преимуществ «Арсенала» перед «Ливерпулем» в отношении брендинга заключается в том, что они не названы в честь места, откуда они родом. Первоначально названный «Вулвич Арсенал», когда находился в Южном Лондоне, клуб переименовался при переходе на северный берег реки — в «The Arsenal», перед тем избавиться от приставки «The» в стиле «Фейсбука».

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    • В конце 90-х «Арсенал» оказался вовлечен в интересный прецедент с рыночным торговцем Мэтью Ридом, который продавал нелицензионные клубные сувениры за пределами Хайбери. Хотя Верховный суд Англии поддержал Рида, заявив, что нет никаких доказательств того, что его клиенты будут считать его товар официальным, Европейский суд не согласился с этим, заявив, что использование логотипов равносильно нарушению прав на товарный знак.

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    «Арсенал» впоследствии обжаловал решение Высокого суда и выиграл. «Я до сих пор болею за Арсенал», — заявил позднее Рид после того, как ему, как сообщается, пришлось оплатить судебные издержки. «К сожалению, это одна из тех вещей, с которыми ты родился».

    «Далвич Гамлет» против своих домовладельцев

    В 2018 году вступающий в шестом дивизионе «Далвич Гамлет» не был тем, кто запрещает кому-то использовать свое имя. Это клубу с 127-летней историе было приказано в письме от инвестиционного фонда собственности «Meadow Partners» прекратить использование названия «Далвич Гамлет» наряду с «Футбольным клубом Далвич Гамлет», «Гамлет» и «DHFC».

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    • «Meadow», который также владел землей, на которой расположен стадион «Далвич Гамлета», выселил клуб из его дома, где тот существовал на протяжении 106 лет. «Гамлет», фигурально выражаясь, был вынужден спать на диване у друга, временно перебравшись к своим соперникам «Тутинг и Митчам» до самого декабря 2018 года.

    К счастью, клуб и их владельцы урегулировали конфликт, но «Далвич» все еще надеется перенести стадион в будущем.

    Герб «Барселоны» против суда ЕС

    «Барселона» — один из самых узнаваемых клубов в мире, но могли бы вы узнать их герб только по его очертаниям?

    Нет. Ну, по крайней мере, не в соответствии с решением суда ЕС от 2015 года. «Ни одна из характеристик рассматриваемого знака не содержит каких-либо поразительных черт, которые могут привлечь внимание потребителей», — заявил суд, в чем некоторые могут углядеть пассивно-агрессивный выпад в сторону команды дизайнеров «Барсы».

    Герб «Барселоны»

    «На самом деле, — добавил суд, впиваясь прямо в горло, — искомый знак скорее будет восприниматься потребителями просто как форма и не позволит им различать товары или услуги владельца». Похоже, только мы, футбольные ботаны из FFT, узнаем этот силуэт?

    Месси против собственной славы

    В середине 2000-х он ворвался на футбольную арену, как очень талантливый подросток с густой копной волос, но только в 2018 году Лионель Месси зарегистрировал свое собственное имя в качестве товарного знака — потому что суд ЕС постановил, что он был слишком знаменит, чтобы его можно было спутать с другими фирмами.

    Лионель Месси

    Месси впервые попытался зарегистрировать свое собственное имя в 2011 году для использования в спортивной одежде, и компания Massi, занимающаяся велоспортом, подала апелляцию, утверждающую, что «вероятна путаница».

    «Кажется маловероятным, что средний потребитель этих [массовых] товаров не будет напрямую ассоциировать, в подавляющем большинстве случаев, термин "Месси" с именем известного футболиста», — постановил позднее суд.

    Пока не известно, планирует ли звезда «Барселоны» выпустить велосипедное снаряжение.

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