Идеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу

Это была пульсирующая драма в Милане, когда на поле порой царило настоящее безумие. Хозяева вышли вперед благодаря удару в касание от Анте Ребича, после чего Тео Эрнандес оставил «МИлан» в меньшинстве, а «Юве» дожал соперника усилиями Криштиану Роналду.

Рэмзи не оправдывает ожиданий

Когда «Ювентус» воспользовался ситуацией и перехватил Аарона Рэмзи у «Арсенала» в прошлом году, то казалось, что клуб совершил очень удачный трансфер. Но после перехода валлиец продолжает искать свою лучшую форму, в которой он демонстрировал свой блеск в Лондоне.

Вечер в Милане стал еще одним тревожным примером. Рэмзи делал все, но ему так и не удалось понять суть футбола Маурицио Сарри. Прямо сейчас появились слухи, что клуб может продать полузащитника.

29-летний игрок время от времени старался садиться глубоко, получать мяч и отдавать точные передачи, но его движения не были быстрыми и проницательными, чтобы команда смогла взломать защиту «Милана».

Можно лишь оправдать Рэмзи в том моменте, что он перешел в «Юве», имея проблемы с бедром. Травмы мешают ему вновь раскрыться и быстрее адаптироваться. Понятно, что Сарри хочет сделать из него нового Марека Хамшика, но пока желаемого эффекта нет.

«Милан» остался без Златана и Эрнандеса на ответную игру

Златан не сыграет в Турине globallookpress.com

В этой напряженной игре арбитр Паоло Валери не стеснялся показывать желтые, которые достались Златану Ибрагимовичу и Тео Эрнандесу. Это означает, что швед не сыграет в ответном поединке в Турине 4 марта, а защитник вовсе в итоге был удален.

Таким образом, наставник «россонери» Стефано Пиоли останется без двух ключевых игроков. В Турине не сыграет талисман и надежный источник голов Ибра, но и Эрнандес является точной опоры в защите команды.

Тео вообще провел классный матч, если не считать удаление. Француз имеет отличную скорость, поэтому он регулярно подключался в атаку на левом фланге и успевал возвращаться обратно.

Что касается Ибры, то дело не только в игре. Даже его присутствие на поле дает заряд уверенности всей команде и держит защиту соперника в напряжении. Это огромный удар по амбициям «Милана» выйти в финал.

Защита «Юве» снова вызывает сомнения

«Ювентус» уже не обладает «бетонной» защитой globallookpress.com

Тревожный факт заключается в том, что «Ювентус» пропустил 23 гола в 23 матчах Серии А текущего сезона. Это выглядит не совсем привычно, ведь туринцы привыкли гордиться надежной защитой. Игра с «Миланом» вновь показала, насколько слаба стала задняя линия «Юве» после назначения Сарри.

На 60-й минуте Кастильехо выполнил банальный навес в штрафную, но защитники не смогли достать мяч, который отскочил к Ребичу и в итоге оказался в воротах. У Буффона не было шансов, а вот вопросы к Маттиа Де Шильо, который должен был опекать автора гола, имеются.

Этот эпизод объясняет, почему Де Шильо в этом сезоне провел всего семь матчей и набрал 391 минуту игрового времени.

Сарри не хватает форварда

Ключевой момент поединка — удар Роналду в руку Калабрии globallookpress.com

В Неаполе Маурицио Сарри прославился тем, что ставил Дриса Мертенса фальшивой «девяткой». Бельгиец был недостаточно крупным для центрфорварда, но его умение комбинировать, техника и понимание игры позволяли добывать результат. Против «Милана» Сарри решил поэкспериментировать и представил в этой роли Пауло Дибалу, однако итог — очень импотентная атака «Ювентуса».

Сам Дибала был одним из лучших на поле, он эффективно действовал в центре поля, садился глубоко, пытаясь обострять из любой позиции. К сожалению для аргентинца, его партнеры по команде никак его не поддерживали. Рэмзи и Матюиди действовали в совершенно ином темпе.

Дибала периодически заставлял стадион замереть, демонстрируя финты и неожиданные решения с мячом, но гол в итоге пришел от Криштиану Роналду.

Роналду — победитель «битвы титанов»

Ибре отличиться так и не удалось globallookpress.com

Соперничество «Милана» и «Ювентуса» всегда захватывало воображение, но в этот раз параллельно шел еще один сценарий — противостояние Ибры и Роналду, настоящая битва титанов.

В этот вечер Криштиану праздновал победу. Он не был в своей идеальной форме, но все равно сумел создать эпизод, который спас «Юве», когда казалось, что поражения уже не избежать.

Португалец нанес очередной акробатический удар по воротам, а мяч угодил в руку Калабрии. Судья воспользовался VAR и указал на точку. Роналду проводит 2020 год просто идеально — на его счету восемь поединков, в каждом из которых он отметился голом. 0