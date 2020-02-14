ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Идеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу

    «Ювентус» сумел в последний момент избежать поражения в матче с «Миланом» в Кубке Италии

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Ювентус Милан
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуИдеальный год Роналду продолжается. «Милан» и «Юве» устроили шоу Дэвид Бэкхем«Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт Филиппе КоутиньоКуда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
  • 12:43
    • У КХЛ официально сменился руководитель
  • 12:13
    • «Мерседес» представил болид на новый сезон Формулы-1
  • 11:52
    • Кокорин присоединится к «Сочи» на сборе в Турции в ближайшие дни
  • 11:03
    • ПСЖ — самый финансово стабильный клуб мира
  • 08:57
    • Мэттьюс обошел Овечкина в снайперской гонке НХЛ
    Все новости спорта
    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
  • 1000
  • Бесплатная ставка без условийЗабрать!
    В первом полуфинале Кубка Италии «Милан» принимал «Ювентус». Команды сыграли вничью 1:1, а гости сумели избежать поражения только на последних минутах благодаря действиям Криштиану Роналду — португалец заработал и реализовал пенальти. Автор Squawka Бен Грин сделал выводы по минувшему поединку.
    Это была пульсирующая драма в Милане, когда на поле порой царило настоящее безумие. Хозяева вышли вперед благодаря удару в касание от Анте Ребича, после чего Тео Эрнандес оставил «МИлан» в меньшинстве, а «Юве» дожал соперника усилиями Криштиану Роналду.

    Рэмзи не оправдывает ожиданий

    Когда «Ювентус» воспользовался ситуацией и перехватил Аарона Рэмзи у «Арсенала» в прошлом году, то казалось, что клуб совершил очень удачный трансфер. Но после перехода валлиец продолжает искать свою лучшую форму, в которой он демонстрировал свой блеск в Лондоне.

    Вечер в Милане стал еще одним тревожным примером. Рэмзи делал все, но ему так и не удалось понять суть футбола Маурицио Сарри. Прямо сейчас появились слухи, что клуб может продать полузащитника.

  • «Интер Майами» против миланского «Интера» и еще 9 футбольных сражений за копирайт
  • Десятка судебных разбирательств за авторские права в мировом футболе
  • Сегодня

    • 29-летний игрок время от времени старался садиться глубоко, получать мяч и отдавать точные передачи, но его движения не были быстрыми и проницательными, чтобы команда смогла взломать защиту «Милана».

    Можно лишь оправдать Рэмзи в том моменте, что он перешел в «Юве», имея проблемы с бедром. Травмы мешают ему вновь раскрыться и быстрее адаптироваться. Понятно, что Сарри хочет сделать из него нового Марека Хамшика, но пока желаемого эффекта нет.

    «Милан» остался без Златана и Эрнандеса на ответную игру

    Златан не сыграет в Турине
    globallookpress.com

    В этой напряженной игре арбитр Паоло Валери не стеснялся показывать желтые, которые достались Златану Ибрагимовичу и Тео Эрнандесу. Это означает, что швед не сыграет в ответном поединке в Турине 4 марта, а защитник вовсе в итоге был удален.

    Таким образом, наставник «россонери» Стефано Пиоли останется без двух ключевых игроков. В Турине не сыграет талисман и надежный источник голов Ибра, но и Эрнандес является точной опоры в защите команды.

  • Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?
  • Мерсисайдский клуб приближается к долгожданному чемпионскому титулу
  • 12/02/2020

    • Тео вообще провел классный матч, если не считать удаление. Француз имеет отличную скорость, поэтому он регулярно подключался в атаку на левом фланге и успевал возвращаться обратно.

    Что касается Ибры, то дело не только в игре. Даже его присутствие на поле дает заряд уверенности всей команде и держит защиту соперника в напряжении. Это огромный удар по амбициям «Милана» выйти в финал.

    Защита «Юве» снова вызывает сомнения

    «Ювентус» уже не обладает «бетонной» защитой
    globallookpress.com

    Тревожный факт заключается в том, что «Ювентус» пропустил 23 гола в 23 матчах Серии А текущего сезона. Это выглядит не совсем привычно, ведь туринцы привыкли гордиться надежной защитой. Игра с «Миланом» вновь показала, насколько слаба стала задняя линия «Юве» после назначения Сарри.

    На 60-й минуте Кастильехо выполнил банальный навес в штрафную, но защитники не смогли достать мяч, который отскочил к Ребичу и в итоге оказался в воротах. У Буффона не было шансов, а вот вопросы к Маттиа Де Шильо, который должен был опекать автора гола, имеются.

  • Куда уйдет Коутиньо? Четыре варианта для звездного бразильца
  • «Барселона» вряд ли захочет дать еще один шанс полузащитнику
  • Вчера

    • Этот эпизод объясняет, почему Де Шильо в этом сезоне провел всего семь матчей и набрал 391 минуту игрового времени.

    Сарри не хватает форварда

    Ключевой момент поединка — удар Роналду в руку Калабрии
    globallookpress.com

    В Неаполе Маурицио Сарри прославился тем, что ставил Дриса Мертенса фальшивой «девяткой». Бельгиец был недостаточно крупным для центрфорварда, но его умение комбинировать, техника и понимание игры позволяли добывать результат. Против «Милана» Сарри решил поэкспериментировать и представил в этой роли Пауло Дибалу, однако итог — очень импотентная атака «Ювентуса».

  • Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалу
  • Пять выводов после полуфинального матча Кубка Италии
  • Вчера

    • Сам Дибала был одним из лучших на поле, он эффективно действовал в центре поля, садился глубоко, пытаясь обострять из любой позиции. К сожалению для аргентинца, его партнеры по команде никак его не поддерживали. Рэмзи и Матюиди действовали в совершенно ином темпе.

    Дибала периодически заставлял стадион замереть, демонстрируя финты и неожиданные решения с мячом, но гол в итоге пришел от Криштиану Роналду.

    Роналду — победитель «битвы титанов»

    Ибре отличиться так и не удалось
    globallookpress.com

    Соперничество «Милана» и «Ювентуса» всегда захватывало воображение, но в этот раз параллельно шел еще один сценарий — противостояние Ибры и Роналду, настоящая битва титанов.

    В этот вечер Криштиану праздновал победу. Он не был в своей идеальной форме, но все равно сумел создать эпизод, который спас «Юве», когда казалось, что поражения уже не избежать.

  • 10 лучших нападающих европейских топ-лиг прямо сейчас
  • Рейтинг главных звезд атаки европейского футбола
  • 12/02/2020

    • Португалец нанес очередной акробатический удар по воротам, а мяч угодил в руку Калабрии. Судья воспользовался VAR и указал на точку. Роналду проводит 2020 год просто идеально — на его счету восемь поединков, в каждом из которых он отметился голом. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Шанс для «Ливерпуля» и «МанСити», сомнения — для «Барсы»
  • 12/02/2020 в 05:30
    •
  • Прогноз
  • «Вулверхэмптон» — «Лестер»
  • 1.78
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Криштиану Роналду уже 35
  • Как Роналду лучше всего закончить карьеру
    • 04:36 09/02/2020     Маурицио Сарри
  • «Ювентус» переживает распад команды
    • 21:05 09/02/2020     Роберт Левандовски
  • Кто в Европе забивает чаще всех?
    • 14:29 09/02/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Тоже интересно
    «Тампа-Бэй» — «Эдмонтон» Хоккей НХЛ. 29 сэйвов Василевского, два очка Панарина, шайбы Наместникова и ГурьяноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 14 февраля 08:430
  • 09:59
    • Кашшаи не планирует приглашать иностранных арбитров на матчи РПЛ
  • 12:55
    • Дайер хочет покинуть «Тоттенхэм»
  • 12:29
    • «Челси» больше не претендует на Санчо
    Дженнаро Гаттузо Футбол Гаттузо переиграл Конте, «Наполи» сделал шаг навстречу финалуПять выводов после полуфинального матча Кубка Италии Вчера в 17:100
  • Экспресс дня

  • Фавориты дружно наберут по три очка?
  • 2.82
    •
  • 12:07
    • Холанн: Я многим благодарен Сульшеру
  • 11:35
    • Буффон: Роналду был одной из причин моего возвращения в «Ювентус»
  • 11:20
    • «Зенит» объявил состав на третий сбор
    Садио Мане, Мохамед Салах и Роберто Фирмино Футбол Салах, Мане или Фирмино. Кто из форвардов «Ливерпуля» проводит лучший сезон?Мерсисайдский клуб приближается к долгожданному чемпионскому титулу 12/02/2020 в 23:481
  • 09:45
    • В Италии увеличат применение VAR
  • 09:32
    • Эмери может вернуться в «Севилью»
  • 09:16
    • «Бостон» в двух овертаймах обыграл «Клипперс», «Нью-Орлеан» проиграл «Оклахоме»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.84
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Монако — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Халл — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Валенсия — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 14 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Питтсбург — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Виннипег — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Мордовия — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие