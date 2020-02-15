Письма несчастья. Внутренняя переписка навредила «Манчестер Сити»

Электронные письма, распространенные немецкими журналистами Der Spiegel с явной радостью, нанесли «Манчестер Сити» серьезный имиджевый урон, тем более что благодаря переписке стало очевидно, что клуб нарушал правила финансового фейр-плей УЕФА, введенного в 2011 году, чтобы сдержать чрезмерные расходы клубов.

Самыми разрушительными стали электронные письма и бухгалтерские документы, которые показали, что владелец «Сити» Шейх Мансур из правящей семьи Абу-Даби преимущественно лично финансировал клуб, прикрываясь спонсорским контрактом с авиакомпанией «Этихад» на 67,5 миллиона фунтов в год.

Данная информация пролила свет на то, что бизнесмены из Абу-Даби, стремясь сделать из «Манчестер Сити» элитный клуб благодаря невероятным расходам, обманули УЕФА, рассказывая о своей финансовой деятельности.

Серьезная проблема для «Сити» возникла из-за крошечного количества электронных писем и данных, которые немецким журналистам передал гражданин Португалии Руй Пинту, которого на родине обвиняют в 147 уголовных преступлениях, включая взлом компьютеров. Свою вину он полностью отрицает.

Правила финансового фейр-плей ограничивают количество денег, которые владельцы могут вкладывать в свои клубы. Тем самым УЕФА поощряет ведущие клубы не тратить слишком много на заработные платы и трансферы. Чтобы не попасть в финансовый кризис, нужно всего лишь тратить в пределах своих доходов.

Мансур, впрочем, тратил огромные деньги еще со времен своего прихода в «Сити» в 2008 году, а в 2011 году, когда был введен финансовый фейр-плей, «горожане» заключили крупный спонсорский контракт с «Этихадом».

В одном из украденных писем от тогдашнего финансового директора «Сити» Хорхе Чумильяса, говорилось, что Объединенная группа Абу-Даби (ADUG), принадлежащая Мансуру, переведет на счета клуба «13/14 спонсорских гонораров». То есть непосредственно от «Этихада» «Сити» получит лишь 8 миллионов фунтов.

Затем Чумильяс отправил накладные от «Этихада» внутренним руководителям «горожан» Феррану Сориано и Саймону Пирсу, заявив, что по спонсорскому контракту на сезон 2015/16 клуб должен получить 67,5 миллиона фунтов, из которых «8 миллионов заплатит непосредственно "Этихад", а 59,5 миллиона — ADUG».

После публикаций Der Spiegel следственная палата финансового контроля УЕФА все-таки начала расследование в марте 2019 года. «Манчестер Сити» на это ответил, что с комфортом докажет полную ложность обвинений.

Следственная палата под председательством бывшего премьер-министра Бельгии Ива Летерма, впрочем, не получила убедительных доказательств невиновности, поэтому после двух дней слушаний она выдвинула обвинения. «Горожане» ответили с презрением, обвинив палату в игнорировании «всеобъемлющего набора неопровержимых доказательств», попутно заявив, что решение УЕФА является результатом «ошибок, неправильных толкований и путаницы, вызванных отсутствием надлежащей правовой процедуры». Фактически клуб обвинил палату в ведении «совершенно неудовлетворительного и враждебного процесса».

«Сити» выразил огромное возмущение тем, что ожидаемое решение следственной палаты просочилось в сеть за два дня до официального оглашения, хотя на протяжении всего процесса журналистам были известны лишь некоторые детали дела. Однако тот факт, что палата возложила на «горожан» ответственность за нарушения правит, говорит о том, что всякая документация, предоставленная клубом, не удовлетворила следователей и не ответила на задаваемые вопросы.

Следственная палата разумно ожидала, что «Манчестер Сити» предоставит, например, внутренние ответы на письма Чумильяса, которые, возможно, покажут, что его поправили, или что в контексте подразумевалось что-то иное, а не то, что ADUG заплатит деньги вместо «Этихада». Однако следователям пришлось признать, что обвинения не были опровергнуты, поэтому дело было передано в Судебную палату УЕФА, где председательствует бывший генеральный прокурор Португалии и судья в Европейском суде Жосе Нарцисо да Кунья Родригеш, и куда входит ведущий британский адвокат Чарльз Флинт.

Президент «Манчестер Сити» Халдун аль-Мубарак никогда не был большим сторонником финансового фейр-плей, рассматривая его как ограничение свободы Мансура в стремлении возрождения «Манчестер Сити», но электронные письма показали, что его борьба зашла далеко.

Все руководство клуба лично бросило вызов новым правилом, полагая, что система финансового фейр-плей была придумана лишь для того, чтобы действующие суперклубы не получили еще одного конкурента. Возможно, что-то из этого является правдой, тем более что «Бавария» и немецкие клубы поддерживали финансовый фейр-плей, но в первую очередь их заботила финансовая стабильность Бундеслиги, где большинство клубов контролируются болельщиками. Они и многие другие европейские клубы чувствовали, что инвесторам из стран Персидского залива было чуждо идти к своему успеху без помощи огромных денег.

«Сити» осознал, что его планам по молниеносному вступлению в элиту Лиги чемпионов мешает финансовый фейр-плей. В одном из опубликованных писем клубный адвокат Саймон Клифф написал, что Мубарак сказал Джанни Инфантино, тогдашнему генеральному секретарю УЕФА, что он не согласится с финансовыми санкциями за превышение допустимого убытка в 45 миллионов евро в 2012 и 2013 годах, и заявил: «Он предпочтет потратить 30 миллионов на 50 лучших юристов в мире, чтобы судиться с УЕФА в течение следующих десяти лет».

В 2014 году следственная палата определила, что в течение вышеуказанного двухлетнего периода дефицит «горожан» составил 180 миллионов евро, что значительно превышало разрешенные 45 миллионов евро. И в мае того же года было принято решение об урегулировании, которое, по мнению некоторых людей в УЕФА, было слишком мягким.

За день до этого в возрасте 73 лет скончался бывший председатель следственной палаты Жан-Люк Дехане, у которого осталась 49-летняя жена и четверо детей. Der Spiegel процитировал реакцию Клиффа на эту новость: «Один ушел, шестеро осталось».

С момента этого разоблачения никто из «Сити» так и не принес извинений за это письмо, по-видимому, из-за позиции, что переписка была украдена, поэтому ее содержание, как ни прискорбно, не подлежит признанию.

Еще одна деталь, обнаруженная в просочившейся переписке, в целом не является частью расследования следственной палаты, поскольку она относилась к делу об урегулировании 2014 года. Зато эта деталь показала весь креатив «Манчестер Сити», примененный для того, чтобы убедить УЕФА, что клуб выполняет новые правила.

После публикации просочившихся в интернет материалов, «Сити» вообще отказался отвечать на вопросы Der Spiegel, других журналистов и УЕФА до тех пор, пока следственная палата не проведет расследование. «Горожане» осудили использование электронных писем, предположительно взломанных или украденных, и утверждали, что это была «организованная и четкая попытка нанести ущерб репутации клуба».

Der Spiegel анонимизировал свой источник, назвав его в репортаже «Джоном», и процитировал его опровержение, в котором он заявил, что получил документы не благодаря взломам, а благодаря хорошим связям. Через несколько недель его опознали как Пинту, который сейчас находится в следственном изоляторе в Лиссабоне и ожидает суда по обвинению в хакерстве и других преступлениях, совершенных, впрочем, против португальских клубов и учреждений, а не против «Сити» или УЕФА.

В декабре Пинту признал, что на его компьютере было установлено программное обеспечение для взлома, и что некоторые из его действий могут считаться незаконными, но он отрицал, что совершил уголовные преступления, сказав: «Я не считаю себя хакером».

Для людей или организаций, таких как «Манчестер Сити», которые считают себя жертвами утечек и взломов, возникло неудобное противоречие с последствиями. Как бы они не оправдывались, если в документах выявлено возможное правонарушение, регулирующие органы обязаны провести расследование.

Теперь, после рассмотрения доказательств и ряда слушаний, УЕФА решил, что руководство «Сити» пострадало от собственной переписки. Несмотря на всю ярость и воинственность, английский клуб так и не опроверг доказательств того, что обманывал футбольный союз, тратя огромные деньги ради блеска на футбольных турнирах. 0