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    «Лестер» не справился с «волками». Победители и проигравшие

    VAR помог «Лестеру» избежать гостевого поражения, но и добыть победу команде не удалось

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    Джейми Варди
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    В 26-м туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» принимал «Лестер». Команды при равной игре так и не смогли забить, а гости концовку проводили в меньшинстве. Автор Squawka Гарри Эдвардс выделил главных героев и антигероев минувшего матча.

    Победитель: Вилли Боли

    Многие предпочли футболу празднование Дня святого Валентина, но мы решили восхититься качественной защитой. Именно так можно охарактеризовать игру Боли.

    Французский центрбек был твердой опорой для «Вулверхэмптона», справляясь со всеми трудностями, которые создавала атака соперника. Боли стал причиной того, что «Лестер» так и не сумел забить в этот вечер.

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    • Кроме того, защитник несколько раз успешно подключался к атаке на втором этаже и даже мог забить, но в первый раз гостей спас Шмейхель, а во второй арбитр зафиксировал офсайд.

    В общей сложности Боли выиграл семь верховых дуэлей — больше, чем любой другой игрок.

    Проигравшие: нападающие

    Это был вечер защитников
    globallookpress.com

    Еще перед игрой многие были в ожидании битвы Рауля Хименеса и Джейми Варди. Оба регулярно огорчали своих соперников ранее, а Варди вовсе лидирует в бомбардирской гонке АПЛ.

    Но это был матч, в котором не было суждено отличиться обоим. Хименес нанес пять ударов, но упустил хорошие шансы и так и не смог найти свой момент для взятия ворот. Даже с Адамой Траоре мексиканцу не удавалось наладить взаимодействие, которое позволило бы пройти защиту «Лестера».

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    • Что касается Варди, то можно простить тех, кто вообще не заметил его на поле. Лидер «Лестера» совершил всего 20 касаний мяча и практически не угрожал воротам хозяев. Даже вратари участвовали в игре активнее Джейми.

    Победитель: интрига в борьбе за Лигу Европы

    Главным событием вечера пятницы был не этот матч, а отстранение «Ман Сити» на два года от еврокубков решением УЕФА.

    Таким образом, место «горожан» в ЛЧ будет передано пятой команде по итогам сезона в АПЛ. Это также обостряет борьбу за путевки в Лигу Европы.

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    • Если пятая команда попадет в Лигу чемпионов, то шестая сможет отправиться в Лигу Европы. Кроме того, седьмая и восьмая команды также смогут выступить в квалификации ЛЕ.

    Таким образом, «Вулверхэмптон» сражается с «Шеффилдом», «Тоттенхэмом», «Эвертоном» и «Манчестер Юнайтед» за еврокубки. Шансов стало больше.

    Конечно, все это окажется ничем, если «Манчестер Сити» сможет оправдать себя в CAS, но до тех пор волнение продолжится.

    Проигравший: Хамза Чаудри

    Чаудри перестарался в отборе
    globallookpress.com

    В какой-то момент Чаудри пробился в основу «Лестера», но затем его ждал разочаровывающий сезон при Брендане Роджерсе с его схемой 4-1-4-1. У него есть очень сильный конкурент — Уилфред Ндиди.

    Однако Ндиди в последнее время страдал от травм, благодаря чему Чаудри получил шанс показать себя в последних двух поединках. Однако против «волков» полузащитник показать, что ему не хватает опыта на таком уровне.

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    • В одном из эпизодов он получил желтую, но это не стало сигналом для Чаудри. Позже он бросился на мяч в попытке отобрать его у Дендонкера, но в итоге зацепил только оппонента, получив красную. Это заставило «Лестер» завершать игру в меньшинстве.

    Таким образом, у «Лестера» появилась проблема — кого ставить на позицию Ндиди и Чаудри против «Ман Сити» на следующей неделе?

    Победитель: Рикарду Перейра

    Боли был не единственным защитником, которого стоит похвалить. Перейра также провел яркий матч во всех смыслах.

    Португальский крайний бек совершал порой сокрушительные набеги по флангу в атаку и создавал проблемы «Вулвз».

    Согласно статистике, он создал всего один шанс для партнеров, но постоянно держал защитников хозяев в напряжении. Кроме того, Перейра отрабатывал и в защите, где в его активе несколько уверенных отборов. Добротная игра португальца, хоть и не лучшая из тех, что у него были в футболке «лис».

    Проигравший: VAR

    «Вулвз» забили — гол отменили
    globallookpress.com

    Когда Боли отправил мяч в сетку ворот «Лестера» незадолго до перерыва, все ожидали, что гол будет засчитан. Невооруженным глазом трудно было разглядеть в том эпизоде офсайд.

    Казалось, что это настолько чистый гол, насколько он таковым может быть. Но, как принято в последнее время, VAR изучил эпизод, чтобы перестраховаться.

    Повтор показал, что пятка Педру Нету во время розыгрыша углового была ближе к воротам, чем последний защитник «лис». После проведения компьютерных линий стало ясно — это офсайд.

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    • Решение было на все сто процентов верным, хоть на первый взгляд не совсем очевидным. Тем не менее, это не одна из тех ситуаций, когда из-за миллиметров фанаты были в ярости в этом сезоне.

    Однако болельщики «Вулвз» все равно скандировали «Это больше не футбол», эксперты критиковали VAR, а соцсети бурлили спорами. Система видеопомощи вновь оказалась в невыгодной ситуации, но в этот раз она этого не заслужила. 0

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