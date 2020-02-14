Великие комбинаторы. «Ман Сити» вышвырнули из Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил английский клуб «Манчестер Сити» на два года от участия в еврокубках и оштрафовал на 30 миллионов евро. Причиной такого решения стали махинации «горожан» со спонсорским контрактом стадиона «Этихад» и невыполнение условий финансового fair play.

«Горожане» продолжат свое выступление в розыгрыше Лиги чемпионов этого сезона. В 1/8 финала «Ман Сити» встретится с «Реалом». Первый матч пройдет 26 февраля в Мадриде, а 17 марта команды встретятся в Англии.

Заявление УЕФА

«После слушания, состоявшегося 22 января 2020 года, Судебная палата Органа финансового контроля УЕФА под председательством Жозе да Куньи Родригеса уведомила "Манчестер Сити" об окончательном решении по делу.

Судебная палата, рассмотрев все доказательства, установила, что футбольный клуб "Манчестер Сити" допустил серьезные нарушения правил лицензирования и финансового fair play УЕФА, завышая свои спонсорские доходы и информируя УЕФА о безубыточности с 2012 по 2016 год.

Судебная палата также установила, что в нарушение правил Клуб не сотрудничал в расследовании этого дела с Органом финансового контроля.

Судебная палата наложила дисциплинарные меры на футбольный клуб "Манчестер Сити", постановив, что он должен быть исключен из участия в клубных соревнованиях УЕФА в следующие два сезона (2020/21 и 2021/22) и оплатить штраф в размере 30 миллионов евро.

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Решение Судебной палаты может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если футбольный клуб "Манчестер Сити" реализует это право, полное аргументированное решение Судебной палаты не будет опубликовано до публикации окончательного решения CAS», — говорится в заявлении УЕФА.

Суть конфликта

«Манчестер Сити» попался на том, что необоснованно завышал спонсорские контракты. Речь, среди прочего, идет о договоре о нейминге стадиона с авиакомпанией Etihad.

Расследование было инициировано УЕФА после публикации в немецком издании Spiegel в ноябре 2018 года, в которой были выложены электронные письма финансового директора «Манчестер Сити» Эндрю Виддоусона.

Оказалось, что владелец «Ман Сити», шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, покрывал большинство спонсорских расходов в размере 67,5 миллиона фунтов стерлингов.

Лишь 8 миллионов из этой суммы поступали на счет клуба от авиакомпании Etihad, которой владеет королевская семья, а остальная часть денег переводилась личной компанией Мансура — Abu Dhabi United Group.

Руководство «Манчестер Сити» заявило, что документы были украдены, а опубликованная информация вырвана из контекста.

Как выяснилось, материалы немецкому изданию предоставил португальский хакер Руи Пинту, который в настоящее время у себя на родине обвиняется в 147 преступлениях.

Первое обвинение было предъявлено «Манчестер Сити» в мае 2019 года. Клуб обвинили в том, что он предоставил недостоверную информацию во время предыдущего разбирательства в 2014 году, а также дал ложную информацию о размерах спонсорских соглашений.

Тогда «Манчестер Сити» уже был наказан за нарушения финансового fair play: «горожане» были оштрафованы на 49 млн фунтов, им сократили заявку на Лигу чемпионов и ввели ограничение на трансферные траты на два сезона.

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В рамках текущего расследования независимая группа экспертов во главе со следователем УЕФА Ивом Летермом провела встречу с представителями «Манчестер Сити» в Швейцарии, но так и не получила убедительных объяснений со стороны клуба по финансовым вопросам, которые появились к клубу.

Ответ «Манчестер Сити»

«Клуб разочарован, но не удивлен сегодняшним заявлением судебной палаты УЕФА.

"Манчестер Сити" всегда выступал за необходимость поиска поиска независимого органа и процесса беспристрастного рассмотрения всеобъемлющего массива неопровержимых доказательств в поддержку своей позиции.

В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично огласил санкции, которые он намеревался применить в "Манчестер Сити", еще до того, как началось какое-либо расследование.

Последовавший полный ошибок и постоянно утекающий в прессу процесс расследования УЕФА, которым он руководил, означал, что не было никаких сомнений в нужном ему результате, которого он достигнет.

Клуб официально подал жалобу в дисциплинарный орган УЕФА, которая была подтверждена решением CAS.

Проще говоря, это дело, возбужденное УЕФА, расследуемое УЕФА и судимое УЕФА.

Теперь, когда этот предвзятый процесс завершен, клуб будет добиваться беспристрастного решения как можно скорее и поэтому в первой инстанции начнет разбирательство в Спортивном арбитражном суде при первой же возможности», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Что дальше?

«Манчестер Сити» может оспорить вердикт в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если «горожане» проиграют апелляцию, на участие в Лиге чемпионов-2020/21, вероятно, сможет претендовать команда, занявшая пятое место в этом сезоне Премьер-лиги.

На данный момент 5-ю строчку в таблице АПЛ занимает «Шеффилд Юнайтед» с 39 очками.

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Английские СМИ сообщают, что АПЛ может применить санкции к «Манчестер Сити» в виде снятия очков в Премьер-лиге, поскольку серьезные нарушения ФФП представляют собой нарушения правил турнира внутри страны.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола может покинуть клуб. По информации СМИ, летом испанский специалист обдумает свое будущее, если «горожане» не выиграют апелляцию.

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