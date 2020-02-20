Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне

Единственный гол в матче забил нападающий гостей. При этом подопечныевладели мячом в течении 55 процентов игрового времени.

Молодая немецкая команда, для которой это был дебют в матчах на выбывание в Лиге чемпионов, даже может быть недовольна собой, ведь упустила еще несколько хороших моментов. В любом случае у нее есть отличный шанс выбить прошлогоднего финалиста через несколько недель.

Естественно в минувшем матче были отдельные победители и проигравшие. О них и предлагаем поговорить.

Победитель: Тимо Вернер

Никто не может сказать, что Тимо Вернер оказался не готов принять вызов в британской столице. Противостояние для него началось по стандартному сценарию. Еще до перерыва он нанес четыре удара по чужим воротам, то есть больше, чем вся команда «Тоттенхэма».

Однако, учитывая его репутацию и позицию на поле, мы можем судить о его игре только по эффективности.

Timo Werner has scored all 7 of his #UCL goals away from home 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/t0Aqf7wDDZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2020

Что ж, во втором тайме он сделал игру, записав свое имя на табло. Во многом это произошло благодаря счастливому случаю, но, как однажды заметил Алан Ширер, «каждая мелочь имеет значение».

Понимая, что Уго Льорис находился в великолепной форме, не стоило винить немецкого форварда в том, что перед пробитием пенальти он немного нервничал. В итоге он отбросил лишние мысли прочь и холоднокровно пробил мимо стража ворот «шпор». Этот удар может сыграть решающую роль в борьбе за путевку в четвертьфинал.

Проигравшие: атакующий дуэт «шпор»

Потерю Сон Хын Мина в начале этой недели можно описать как неудачу для «Тоттенхэма», который сильно полагался на корейца в последних матчах. Нет сомнений в том, что здоровый Сон непременно бы сыграл в атаке команды Моуринью на позиции «ложной девятки», где он чувствует себя вполне комфортно. А так его отсутствие и травма Гарри Кейна вынудили португальского тренера перейти на схему 4-4-2, где атакующий дуэт сформировали Деле Алли и Лукас Моура.

Героическая результативность Лукаса в прошлогодней Лиге чемпионов, когда он оформил хет-трик в Амстердаме, принесла ему культовый статус среди фанатов. Возможно, это был его самый плодотворный период карьеры после переезда на север Лондона. И все же накануне вечером он не был похож на того героя, а запомнился лишь тем, что упустил хорошую возможность забить головой с близкого расстояния.

В то же время Алли пытался создать хоть что-то из ничего, вот только, к его большому разочарованию, у него ничего не получилось.

Победитель: Уго Льорис

Трудно понять, чего можно ожидать от Уго Льориса в эти дни. Его форма, по-видимому, переходит из одной крайности в другую в течение недели. Тем не менее, минувший крупный матч француз провел блестяще.

Он был первоклассным, особенно на стартовых минутах, когда его ворота оказались осаждены кровожадной атакой «Лейпцига». Француз был вынужден сделать два сейва, но на этом веселье не остановилось.

За весь матч «быки» нанесли 16 ударов в сторону чужих ворот, и в пяти случаях Льорис выполнял сейвы. Не очень помогал тот факт, что оборона «шпор» постоянно отступала и находилась под большим давлением.

Казалось, что «Тоттенхэм» способен прервать серию из семи встреч Лиги чемпионов с пропущенными мячами, но сделать это не удалось, даже несмотря на старания Льориса, который обрел подобие своего бывшего «я» и до финального свистка трудился на благо своей команды.

Проигравший: Бен Дэвис

Если и есть кто-то, кого Моуринью ненавидит больше всего, так это защитника, теряющего концентрацию. Вряд ли его порадовал Бен Дэвис, редко игравший в последние недели, когда менее чем через 15 минут после перерыва подарил сопернику абсолютно ненужный пенальти.

Тимо Вернер, находившийся на своем левом фланге, забросил мяч в штрафную в направлении Конрада Лаймера, и прежде чем он принял сферу, Дэвис повалил его на землю. Сразу же последовало очевидное решение со стороны турецкого рефери Джюнейта Чакыра.

Вышеупомянутый Вернер своим шансом воспользовался и принес своей команде минимальный перевес в матче, где обе команды могли рассчитывать на удачу. Пенальти может стать поворотным моментом в противостоянии, так что Дэвису не стоит рассчитывать на то, что болельщики и тренер быстро забудут его оплошность.

Победитель: Этан Ампаду

Перед лондонской встречей Этан Ампаду принял участие в четырех из последних 15 матчей «Лейпцига» во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле 163 минуты, ни разу не отыграв все 90 минут. 19-летний валлиец, арендованный у «Челси», был вынужден терпеливо ждать своего шанса. И вот, когда Дайо Упамекано отбывал дисквалификацию, у него появилась возможность доказать свою ценность.

И он это сделал. Попав в тройку центральных защитников, Ампаду была предоставлена свобода действий, поэтому он преимущественно действовал как «чистильщик». Он успешно выполнил 93 из 98 передач. Его 95-процентная точность стала основой беспощадной атаки «Лейпцига».

В концовке, явно страдая от судороги, он запомнился эффектным вмешательством, которое не позволило Стивену Бергвейну выйти один на один с вратарем. Ампаду безусловно впечатлил наставника «синих» Фрэнка Лэмпарда, с которым он встретится уже на этих выходных.

Проигравший: Жозе Моуринью

Принимая во внимание его репутацию, относительно легко догадаться, что Жозе Моуринью, один из лучших тренеров в европейском футболе, не имеющий в распоряжении ни Сона, ни Кейна, «припаркует автобус» у своих ворот. Однако даже это не помогло в матче с «Лейпцигом».

У этого поражения также были некоторые исторические последствия. Теперь Моуринью провел уже семь матчей в плей-офф Лиги чемпионов со времен своей последней победы, которая датирована апрелем 2014 года — тогда его «Челси» победил «Пари Сен-Жермен».

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