Неудачи Моуринью в ЛЧ продолжаются. Гол Вернера принес «Лейпцигу» победу в Лондоне

Единственный гол в матче забил нападающий гостей. При этом подопечныевладели мячом в течении 55 процентов игрового времени.

Молодая немецкая команда, для которой это был дебют в матчах на выбывание в Лиге чемпионов, даже может быть недовольна собой, ведь упустила еще несколько хороших моментов. В любом случае у нее есть отличный шанс выбить прошлогоднего финалиста через несколько недель.

Естественно в минувшем матче были отдельные победители и проигравшие. О них и предлагаем поговорить.

Никто не может сказать, что Тимо Вернер оказался не готов принять вызов в британской столице. Противостояние для него началось по стандартному сценарию. Еще до перерыва он нанес четыре удара по чужим воротам, то есть больше, чем вся команда «Тоттенхэма».

Однако, учитывая его репутацию и позицию на поле, мы можем судить о его игре только по эффективности.

