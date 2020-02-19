Топ-5 претендентов на победу в Лиге Европы

20 февраля первыми матчами 1/16 финала стартует плей-офф Лиги Европы. Составляем рейтинг главных претендентов на итоговый успех.

5. «Аякс»

Нидерландский клуб пережил драматичный вылет из Лиги чемпионов, где в прошлом сезоне дошел до полуфинала. Выступления «Аякса» закончились после поражения от «Валенсии» в последнем туре, хотя перед заключительным туром он шел на первом месте в квартете.

С учетом того, что в прошлой кампании амстердамская команда была в считанных секундах от решающего поединка главного еврокубка, было бы глупо списывать дружину Эрика тен Хага в Лиге Европы. Особенно если вспомнить соперников, которых она прошла на этом пути — «Реал» и «Ювентус».

Безусловно, нужно учитывать то, что коллектив стал слабее в сравнении с прошлым годом, потеряв летом Маттейса де Лигта и Френки де Йонга. Тем не менее, для завоевания трофея у финалиста Лиги Европы-2017 по-прежнему боеспособный состав.

4. «Интер»

Никто не ожидал увидеть в Лиге Европы «Интер», который борется за скудетто и только в прошлом туре потерял лидерство в Серии А. Но несмотря на то, что у команды хорошо складываются дела на внутренней арене, подопечные Антонио Конте выиграли только два матча из шести в группового этапе Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» до последнего тура боролись с «Боруссией» Дортмунд за выход в 1/8 финала главного турнира Старого Света, но в ситуации, когда им было достаточно победить дома второй состав «Барселоны», они потерпели поражение, в результате чего опустились в ЛЕ.

Миланский клуб по всем параметрам готов стать победителем турнира, но проблема заключается в его борьбе за чемпионский титул в Италии, задача завоевания которого является приоритетом. Это означает, что, скорее всего, коллектив не станет использовать основной состав в матчах еврокубка.

3. «Севилья»

В отличие от вышеуказанных команд, «Севилья» с самого начала сезона выступает в Лиге Европы. Андалузцы без вопросов выиграли свою группу, одержав пять побед в первых пяти матчах, проиграв только в последнем туре, где никаких турнирных задач перед клубом уже не стояло.

Теперь «рохибланкос» будут присматриваться к первому трофею под руководством бывшего рулевого мадридского «Реала» Юлена Лопетеги. То, что испанская команда уже пять раз выигрывала турнир и его предшественник Кубок УЕФА, должно только вселять в нее уверенность, что она способна бросить вызов исторически более успешным соперникам.

Еще недавно «Севилья» была на третьем месте в Примере, но в предыдущих поединках она не выиграла, что свидетельствует о некотором спаде команды. Тем не менее, скорее всего, она еще наберет форму, которая подарит ей шансы на завоевание трофея.

2. «Манчестер Юнайтед»

При всех своих проблемах в текущем сезоне «Манчестер Юнайтед» уверенно выступил в групповом раунде Лиги Европы, где выиграл свой квартет. При этом Уле-Гуннар Сульшер в каждом матче использовал неосновной состав, а значит его подопечные способны на большее.

В английской Премьер-лиге «Красные Дьяволы» проявляют себя куда хуже, где не идут даже на пятом месте, которое в связи с наказанием «Манчестер Сити» наверняка предоставит путевку в Лигу чемпионов по итогам сезона. Тем не менее, успехи «МЮ» в больших матчах АПЛ, где в предыдущем поединке был повержен «Челси» (2:0), только подчеркивает то, что в кубковых турнирах манкунианцы имеют больше шансов на успех.

Проблемой для Сульшера остается долгосрочная травма лидера атак Маркуса Рашфорда, тем не менее, подписание Бруну Фернандеша только добавило креативности коллективу. И если его состава хватит для выхода в апрельские раунды, то форвард поможет клубу в этот момент.

1. «Арсенал»

В нынешнем сезоне «Арсеналу» будет еще сложнее попасть в Лигу чемпионов через внутреннее первенство, ведь на сегодня клуб занимает только 10-е место в таблице. Посему именно Лига Европы может стать своеобразным черным ход в главный клубный турнир Старого Света.

В конце 2019 года новым наставником коллектива стал Микель Артета, которому удается постепенно наладить его игру. Подтверждением этому стала серия без поражений, которая на сегодня составляет восемь матчей во всех турнирах.

При этом важно помнить, что еще в прошлом сезоне «Канониры» дошли до финала, а значит их костяк имеет свежий опыт успешной борьбы по сетке турнира. Тогда как горечь поражения в его финале должна стать дополнительной мотивацией для лондонцев. 0