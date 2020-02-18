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    Блестящий Фернандеш, cпорный VAR и странная победа «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» в Лондоне сумел огорчить «Челси» и стал еще ближе к топ-5

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    Бруну Фернандеш
    Бруну Фернандеш
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    В центральном матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимал «Манчестер Юнайтед» и уступил со счетом 0:2. Автор Squawka Мухаммад Батт подвел итоги минувшего поединка.

    Бруну Фернандеш — то, что было надо «МЮ»

    «Манчестер Юнайтед» весь сезон находился в поисках творческого полузащитника. Скотт Мактоминей и Неманья Матич — хорошие опорники, Фред — отличная рабочая лошадка, бразилец знает, как выдерживать баланс, но ни один из них не может дать команде тот творческий потенциал, который есть у Поля Погба, пропустившего большую часть сезона из-за травм.

    Бруну Фернандеш может дать те качества, которые так нужны «Юнайтед». Португалец провел всего второй матч за команду, но уже показал хороший уровень. Хавбек играл настолько умно, что всегда был доступен для партнеров по команде, получал мяч, после чего обострял и ускорял игру.

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    • Речь не только о фантастическом ассисте Фернандеша в случае с голом Магуайра, он и до этого выглядел на голову выше многих игроков на поле. Команда получит очень серьезное преимущество над соперниками, если новый плеймейкер продолжит в том же духе.

    У «школьников» «Челси» проблемы с реализацией

    Батшуайи был катастрофически плох
    globallookpress.com

    В этом сезоне «синие» стали настоящей школой для молодых игроков — Фикайо Томори, Мейсон Маунт, Тэмми Абрахам и другие. Однако из способность завершать моменты голами, особенно на «Стэмфорд Бридж», оказалась катастрофически плохой.

    В матче с «Манчестер Юнайтед» был особенно вопиющий пример плохой реализации со стороны Миши Батшуайи. Бельгиец вышел в старте из-за травмы Абрахама и вместо того, чтобы воспользоваться такой возможностью, он был очень далек от гола. Он показал, что Абрахам сейчас — это единственная опция для «Челси».

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    • Создавалось ощущение, что миссия Батшуайи — не реализовывать моменты. У него было два реальных шанса забить и похоронить шансы «Юнайтед». И каждый раз мяч летел мимо. Всего игроки «Челси» нанесли 17 ударов и лишь один из них полетел в створ. Батшуайи вовсе надругался над позицией нападающего.

    Эрик Байи решил проблему «МЮ»

    Байи был на высоте во всех смыслах
    globallookpress.com

    Весь сезон «Манчестер Юнайтед» обходился в центре защиты Виктором Линделефом и Гарри Магуайром. Но именно эта связка работала далеко не идеально. Игроки просто слишком похожи по набору качеств и не обладают высоким темпом. Каждый из них выглядел бы лучше, имея партнера, обладающего большей атлетичностью. Как Эрик Байи.

    В игре с «Челси» ивуариец наконец-то оказался в старте и улучшил работу защиты благодаря своему атлетизму, а также тому, что он идеально ощущал, когда надо рисковать и толкнуть соперника. Именно Байи всегда успевал возвращаться и совершать решающих перехват мяча. Он несколько раз прикрывал Магуайра и создавал мощный правый фланг вместе с Уан-Биссакой, который сложно было пройти.

    Если «Юнайтед» сможет поддерживать Байи в хорошей форме, то этот игрок способен вывести защиту команды на новый уровень.

    Агония VAR

    VAR всегда был не самым стабильным явлением. Все упирается в интерпретацию каждого эпизода от судейского корпуса, который сидит перед экранами и делает собственные выводы после просмотра повторов.

    Иногда мнение арбитров может пойти против одной из команд, как это случилось с «Челси». Нет, команда Лэмпарда не может винить в поражении только VAR, но огромную роль технология сыграла.

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    • Сначала Гарри Магуайр не был удален после того, как нанес удар между ног Миши Батшуайи. Затем капитан «МЮ» еще и забил второй гол. Позже ассистенты не увидели фола на Виллиане, в результате чего было решено, что бразилец «нырял».

    Вполне логично был отменен гол Курта Зумы, но там Оливье Жиру отправил мяч в ворота «Юнайтед», а в VAR сообщили, что француз попал в офсайд, потому что там оказалась половина его стопы. Настолько миллиметровые решения противоречат духу футбола. Ужасно, что VAR заставляет судей всегда делать выбор в пользу защитников.

    «МЮ» с мячом — обезьяна с гранатой

    У «МЮ» еще очень много проблем
    globallookpress.com

    Наблюдая за поединком на «Стэмфорд Бридж», было очевидно, что «Манчестер Юнайтед» напоминает обезьяну с гранатой, получая мяч. Это потрясающе плохая команда в плане того, как надо распоряжаться мячом.

    Можно было надеяться, что Сульшер что-то изменит во время зимней паузы, а также ситуацию исправит подписание Бруну Фернандеша, но нет. Манкунианцы с трудом совершали пять точных передач, а самой гениальной мыслью становилась банальная диагональ от одного из защитников.

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    • Когда «МЮ» получал преимущество, то просто не знал, как удержать мяч и что с ним делать. В итоге он доставался «Челси». Не получалось построить даже начальную стадию контратаки. После поединка Магуайр и Фернандеш признали, что надо лучше распоряжаться мячом, но это слишком мягко сказано.

    Только ужасающе плохое завершение атак от Батшуайи позволило «Юнайтед» избежать поражения в Лондоне. «Красные дьяволы» приблизились к «Челси» на расстояние трех очков, но впереди у команды очень много работы, если Сульшер хочет остаться. 0

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