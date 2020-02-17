Неверные решения Зидана стоили «Реалу» победы

В 24-м туре испанской Примеры «Реал» не сумел победить дома «Сельту», сыграв со счетом 2:2. Приводим самые интересные комментарии в медиа об этой игре.

Бэйл снова подвел «Реал»

«Аспас и Денис Суарес заслужили похвалы за свои голевые передачи, но оборона Мадрида в обоих случаях оставляла желать лучшего. Ее действия будут взяты во внимание нападающими "Манчестер Сити" в преддверии их встречи в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" остается лидером Примеры [с отрывом в один балл], а возвращение Азара после травмы стало усилением для команды перед заключительным этапом сезона», — отмечает Лиам Блэкберн в отчете Goal.com о поединке.

«Кроос редко забивает, но когда это случается, то в основном происходит в матчах против "Сельты": его гол, который сравнял счет во втором тайме, стал прекрасным возвращением футболиста, который забил только 14 голов в Ла Лиге после своего перехода в 2014 году. Хорошо для мадридцев то, что они могли положиться на одного из своих полузащитников, потому что еще одна игра на "Бернабеу" прошла без гола Бэйла. Валлиец провел 337 дней без забитых мячей на своем поле, и он упустил отличный шанс в первой половине закончить эту серию ударом с близкого расстояния».

Зидан намудрил с сочетаниями игроков

«Гости не захотели мириться с ролью жертвенных ягнят и быстро вышли вперед благодаря изумительной передаче Аспаса на Смолова, которую тот успешно использовал — прекрасный гол, ставший следствием ошибкой обороны хозяев. После этого Аспас застрял в полузащите, "Сельта" перешла на 5-4-1 и стала выжидать, тогда как "Реал" доминировал на поле, но испытывал проблемы с проникновением через эшелоны галисийцев. Азар и Марсело хорошо взаимодействовали, а Бензема действовал выше, но им не хватало необходимого мастерства при завершении атак», — пишет в своей колонке AS Альфредо Реланьо.

«После перерыва хозяева проявили немного больше воодушевления и энергии, и вскоре изменили счет, сначала с помощью гола Крооса, а после того, как обыгрались Бензема и Марсело, пенальти заработал Азар, который реализовал Рамос, забив свой 19-й мяч кряду с "точки". После этого бельгиец и Бэйл ушли с поля, и "Сливочные", испытывая проблемы от преждевременной уверенности, завершили матч с Винисиусом справа в атаке, где он не так эффективен, а также Марсело слева. И "Сельта" нанесла разящий удар благодаря голу Санти Мины».

«Реал» пострадал из-за плохой концентрации

«Азару, которого подписали за 100 млн евро, потребуется время, чтобы вернуться к своей лучшей форме, хотя команда обходилась и без него, оставаясь непобедимой в Примере. Но бельгиец показал, какое решающее значение он будет иметь для надежд клуба выиграть чемпионство в этом сезоне. Выступление "Реала" также было обнадеживающим, и, казалось, они перевернули ход игры, прежде чем катастрофично пропустить мяч в концовке», — убежден Алекс Киркленд в материале ESPN.

«Спустя одиннадцать месяцев после его возвращения в горячее кресло наставника мадридцев, это стало вечером разочарования для Зидана, когда казалось, что после перерыва ему удалось заставить свою команду играть с новой настойчивостью. Француз получил много хвалебных слов, за то, как коллектив защищается в текущей кампании с лучшим показателем обороны в чемпионате, но недостаток концентрации со стороны его игроков привел к тому, что они были наказаны дважды».

Зидан ошибся с тактикой на матч

«Дружина Зидана не смогли справиться на последних минутах после неудачного старта, и, как и в случае с "Реал Сосьедадом" в Кубке Испании, его замены не сработали. Рулевой мадридцев забыл, каково это играть с четырьмя полузащитниками — схема, которая работала лучше всего в последние месяцы. Возвращение Азара означало, что кто-то должен был остаться в запасе, но мало кто ожидал, что эта участь одновременно постигнет Иско и Модрича, которые находятся в хорошей форме», — пишет на страницах Marca Хосе Фелис Диас.

«Отсутствие контроля привело к тому, что мяч легко терялся, а оборона оставалась уязвимой без защиты со стороны четверых полузащитников, тогда как выход в основе Марсело также был неожиданным, учитывая, что Ферлан Менди находится в одном предупреждении от дисквалификации, в то время, как "Эль Класико" уже на носу. Бразилец все равно был далек от своего обычного уровня, несмотря на то, "Сельте" удалось сравнять счет, уже когда на его позиции действовал Менди, а сам он впереди него. "Реал" может жалеть, а может не жалеть по поводу потери очков, но он ясно дал понять, что схема 4-3-3 — не лучшая тактика для команды». 0