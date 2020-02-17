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    «Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу

    Мерсисайдцы с большим трудом смогли одолеть главного аутсайдера чемпионата Англии

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    В 26-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» с большими трудностями обыграл на выезде «Норвич» (1:0), одержав 17-ю победу подряд в чемпионате. Автор ESPN Марк Огден подвел итоги минувшего поединка.

    «Ливерпуль» может побить рекорд 19 века

    «Ливерпуль» продолжает фантастическую серию. Это была победа со счетом 1:0 под ветром и дождем против «Норвича» — последней команды турнирной таблицы.

    Тем не менее, это были одни из самых сложных 90 минут в нынешнем сезоне. Команде пришлось копать намного глубже, чем обычно, чтобы обеспечить себе три очка. Этот факт свидетельствует о том, насколько велика глубина и сила английского чемпионата, ведь разница между соперниками после игры составляла 58 очков.

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    • Статистически, серия «Ливерпуля» выставляет АПЛ слабой. Разумеется, ведь это целых 17 побед подряд — до рекорда «Ман Сити» (18) осталось выиграть один матч. Это свидетельствует о том, что у команды Юргена Клоппа нет достойной оппозиции. «Красные» забивают в 35 поединках подряд — лучше были в свое время только «Арсенал» (55 матчей с мая 2001 года по ноябрь 2002 года) и «Манчестер Юнайтед» (36 поединков с декабря 2007-го по ноябрь 2008-го).

    Если «Ливерпуль» сможет победить или сыграь вничью в еще семи играх чемпионата, то оформит серию из 50 поединков без поражений, опередив «Арсенал» и установив самую длительную серию в истории элитного дивизиона чемпионата Англии, начиная с 19-го века.

    «Разрыв безумный»

    «Ливерпулю» было сложно, но три очка все равно в кармане
    globallookpress.com

    Может показаться, что Премьер-лиге не хватает силы и глубины, но, возможно, реальность такова, что это «Ливерпуль» настолько хорош. «Норвич», статистически худшая команда лиге, оказала достойное сопротивление лидеру, но даже это и сложные погодные условия не остановили мерсисайдцев.

    «Норвич» начинал игру, отставая от «Ливерпуля» на 55 очков. Этот коллектив во всех смыслах выходил на поле без надежды в глазах фанатов, но все могло сложиться иначе, если бы хозяева использовали свои шансы.

    Гол на 78-й минуте от Садио Мане стал сотым для сенегальского форварда в английском футболе. Этого хватило, чтобы «Ливерпуль» добыл 25-ю победу в 26 поединках, увеличив отрыв от «Ман Сити» до 25 очков. Но сейчас мы находимся на этапе, когда очки и цифры отходят на второй план, потому что команде Клоппа уже суждено выиграть титул в рекордно короткие сроки.

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    • Победа над «Норвичем» обеспечила «красным» продолжение пути к завершению 30-летнего ожидания чемпионства. Они хотят сделать это раньше, чем прибудут на «Этихад» играть с «Сити» в следующем месяце.

    «Разрыв настолько безумный, что я его не очень понимаю. Я не настолько умен. У меня не было подобного раньше. Это великолепно. Я возвращаюсь в раздевалку, мы общаемся, а потом я просто поздравляю игроков, что мы снова победили», — признался Клопп.

    «Ливерпуль» выигрывает матчи, которые отличают чемпиона

    «Ливерпуль» выигрывает «рядовые» матчи, которые ведут к титулу
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    Матч с «Норвичем» — пример тех трудностей, которые должны преодолеть любая команда, которая хочет стать чемпионом. Еще в сентябре подопечные Даниеля Фарке шокировали Англию, одолев дома «Ман Сити» со счетом 3:2.

    «Ливерпуль» в похожем стиле обыграл «Кристал Пэлас», сражался с «Астон Виллой» и боролся до последнего против «Брайтона». Команда Клоппа в итоге выиграла все эти поединки, но каждый из них стал настоящим испытанием. Команды из нижней половины таблицы заставляли мерсисайдцев работать на пределе, чтобы победить. Никто сразу не сдавался и не дарил очки.

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    • Тем не менее, «Ливерпуль» всегда находил способ победить. В одном матче, где удалось сыграть только вничью против «МЮ» в октябре, мерсисайдцы все равно отказались уступать и вырвали одно очко благодаря позднему голу Адама Лалланы.

    Поэтому, когда очень соблазнительно обсуждать слабость английских клубов и низкое качество соперников у грандов, реальная картина выглядит иначе. Когда футболисты «Ливерпуля» будут поднимать трофей английской Премьер-лиги, это случится по той причине, что команда приняла все жесткие вызовы, которые ей были брошены. Даже от аутсайдера турнира. 0

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