«Ливерпуль» продолжил невероятную серию. АПЛ показала свою силу

«Ливерпуль» может побить рекорд 19 века

«Ливерпуль» продолжает фантастическую серию. Это была победа со счетом 1:0 под ветром и дождем против «Норвича» — последней команды турнирной таблицы.

Тем не менее, это были одни из самых сложных 90 минут в нынешнем сезоне. Команде пришлось копать намного глубже, чем обычно, чтобы обеспечить себе три очка. Этот факт свидетельствует о том, насколько велика глубина и сила английского чемпионата, ведь разница между соперниками после игры составляла 58 очков.

Статистически, серия «Ливерпуля» выставляет АПЛ слабой. Разумеется, ведь это целых 17 побед подряд — до рекорда «Ман Сити» (18) осталось выиграть один матч. Это свидетельствует о том, что у команды Юргена Клоппа нет достойной оппозиции. «Красные» забивают в 35 поединках подряд — лучше были в свое время только «Арсенал» (55 матчей с мая 2001 года по ноябрь 2002 года) и «Манчестер Юнайтед» (36 поединков с декабря 2007-го по ноябрь 2008-го).

Если «Ливерпуль» сможет победить или сыграь вничью в еще семи играх чемпионата, то оформит серию из 50 поединков без поражений, опередив «Арсенал» и установив самую длительную серию в истории элитного дивизиона чемпионата Англии, начиная с 19-го века.

«Разрыв безумный»

«Ливерпулю» было сложно, но три очка все равно в кармане globallookpress.com

Может показаться, что Премьер-лиге не хватает силы и глубины, но, возможно, реальность такова, что это «Ливерпуль» настолько хорош. «Норвич», статистически худшая команда лиге, оказала достойное сопротивление лидеру, но даже это и сложные погодные условия не остановили мерсисайдцев.

«Норвич» начинал игру, отставая от «Ливерпуля» на 55 очков. Этот коллектив во всех смыслах выходил на поле без надежды в глазах фанатов, но все могло сложиться иначе, если бы хозяева использовали свои шансы.

Гол на 78-й минуте от Садио Мане стал сотым для сенегальского форварда в английском футболе. Этого хватило, чтобы «Ливерпуль» добыл 25-ю победу в 26 поединках, увеличив отрыв от «Ман Сити» до 25 очков. Но сейчас мы находимся на этапе, когда очки и цифры отходят на второй план, потому что команде Клоппа уже суждено выиграть титул в рекордно короткие сроки.

Победа над «Норвичем» обеспечила «красным» продолжение пути к завершению 30-летнего ожидания чемпионства. Они хотят сделать это раньше, чем прибудут на «Этихад» играть с «Сити» в следующем месяце.

«Разрыв настолько безумный, что я его не очень понимаю. Я не настолько умен. У меня не было подобного раньше. Это великолепно. Я возвращаюсь в раздевалку, мы общаемся, а потом я просто поздравляю игроков, что мы снова победили», — признался Клопп.

«Ливерпуль» выигрывает матчи, которые отличают чемпиона

«Ливерпуль» выигрывает «рядовые» матчи, которые ведут к титулу globallookpress.com

Матч с «Норвичем» — пример тех трудностей, которые должны преодолеть любая команда, которая хочет стать чемпионом. Еще в сентябре подопечные Даниеля Фарке шокировали Англию, одолев дома «Ман Сити» со счетом 3:2.

«Ливерпуль» в похожем стиле обыграл «Кристал Пэлас», сражался с «Астон Виллой» и боролся до последнего против «Брайтона». Команда Клоппа в итоге выиграла все эти поединки, но каждый из них стал настоящим испытанием. Команды из нижней половины таблицы заставляли мерсисайдцев работать на пределе, чтобы победить. Никто сразу не сдавался и не дарил очки.

Тем не менее, «Ливерпуль» всегда находил способ победить. В одном матче, где удалось сыграть только вничью против «МЮ» в октябре, мерсисайдцы все равно отказались уступать и вырвали одно очко благодаря позднему голу Адама Лалланы.

Поэтому, когда очень соблазнительно обсуждать слабость английских клубов и низкое качество соперников у грандов, реальная картина выглядит иначе. Когда футболисты «Ливерпуля» будут поднимать трофей английской Премьер-лиги, это случится по той причине, что команда приняла все жесткие вызовы, которые ей были брошены. Даже от аутсайдера турнира. 0