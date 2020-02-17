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    Трансферный дайджест. 11-17 февраля

    Кто заменит Дембеле в «Барселоне», за кем охотится «Ливерпуль», куда отправляют Агуэро и другие трансферные новости последних дней

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    Виллиан Жозе
    Виллиан Жозе
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    Виллиан Жозе

    «Реал Сосьедад», нападающий, 28 лет

    Трансферное окно в Испании уже закрылось, но «Барселона» в экстренном порядке ищет замену для Усмана Дембеле, получившего серьезную травму.

    Королевская федерация футбола Испании разрешила каталонцам сделать одну дополнительную покупку, поэтому они всерьез взялись за рассмотрение кандидатов.

    По информации Marca, приоритетным вариантом для «сине-гранатовых» долгое время был нападающий «Реал Сосьедада» Виллиан Жозе. Сообщалось, что они ведут переговоры, надеясь приобрести бразильца за 35 миллионов евро.

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    • Впрочем, переговоры забуксовали, когда стало понятно, что клуб из Сан-Себастьяна не хочет идти на уступки, требуя прописанные в контракте 70 миллионов.

  • Иманоль Альгуасиль
  • Главный тренер «Реал Сосьедада»
  • Если они выложат на стол 70 миллионов евро, тогда хорошо, пусть уходит. Вся эта история уже начинает надоедать. Он наш игрок и хочет остаться. По крайней мере до конца сезона он будет играть за нас.

    • Ну что же, скорее всего, «Барселоне» придется искать кого-то другого. Говорят, что сменщиком Дембеле может стать форвард «Леганеса» Мартин Брэйтуэйт, хотя в это тоже верится с трудом.

    Наш прогноз: «Реал Сосьедад».

    Лаутаро Мартинес

    «Интер», нападающий, 22 года

    Лаутаро Мартинес

    Если Виллиан Жозе считается временным вариантом для «Барселоны», то форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — потенциальный многолетний игрок атаки каталонского клуба.

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    Как пишет Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» провело совещание, на котором одобрило трансфер 22-летнего аргентинца в июне.

    Каталонцы готовы выкупить Лаутаро у «Интера» за 111 миллионов евро, прописанные в качестве его отступных.

    Руководство «Интера» всерьез озаботилось этой информацией, поэтому тоже начало присматривать новичков в линию атаки, среди которых выделяется форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг.

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    • Вполне вероятно, что зимой «Барселона» внесет в заявку среднего по уровню нападающего, а вот летом возьмется за дело всерьез, так что приезд Мартинеса большим сюрпризом не станет.

    Наш прогноз: «Барселона».

    Тимо Вернер

    «Лейпциг», нападающий, 23 года

    Тимо Вернер

    «Ливерпуль» всерьез заинтересовался нападающим «Лейпцига» Тимо Вернером, сообщает журналист Николо Скира.

    По его информации, «красные» готовы заплатить 58 миллионов евро отступных за 23-летнего немца и закрыть сделку до апреля, поскольку названная сумма актуальна до этого месяца.

    Переговоры уже начались, хотя представители «быков» эту информацию активно опровергают.

  • Оливер Минцлафф
  • Генеральный директор «Лейпцига»
  • Мы постоянно слышим эти сообщения о «Ливерпуле». Кто-то что-то придумывает, а все остальные копируют информацию. Вернер счастлив здесь и хочет играть до конца сезона.

    • Очевидно, что в этом сезоне Вернер уже никуда не уйдет, но вот его летний трансфер вполне вероятен, притом нам кажется, что «быкам» гораздо выгоднее продать его «Ливерпулю», который тренирует немец Юрген Клопп, чем «Баварии», с которой придется бороться за чемпионство.

    Наш прогноз: «Ливерпуль».

    Кай Хавертц

    «Байер», полузащитник, 20 лет

    Кай Хавертц

    Той же «Баварии» приписывают интерес к полузащитнику «Байера» Каю Хавертцу, об этом, например, сообщает Sport Bild.

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    • Однако осуществить трансфер 20-летнего хавбека будет не так просто, ведь «аптекари» хотят получить за игрока целых 130 миллионов евро, тогда как весь трансферный бюджет мюнхенцев составит 200 миллионов.

    Ходят слухи, что выйти из этого положения может помочь продажа полузащитника Тиаго Алькантары, у которого истекает контракт летом 2021 года.

    Впрочем, мы сомневаемся, что «Бавария» рискнет терять проверенного бойца в лице Алькантары, чтобы заполучить еще не полностью раскрывшегося Хавертца, чей талант, вполне возможно, преувеличен.

    Наш прогноз: «Байер».

    Оливье Жиру

    «Челси», нападающий, 33 года

    Оливье Жиру

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру прекрасно осознает, что в межсезонье ему придется покинуть состав нынешнего клуба, с которым истекает действующий контракт.

    Ранее французом интересовались «Интер» и «Тоттенхэм». Миланцы, впрочем, больше не рассматривают его кандидатуру, а «шпоры» пока думают, что делать дальше.

    В то же время у Жиру появился вариант с «Лацио», который даже предложил нападающему подписать предварительный контракт, сообщает The Telegraph.

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    • Примечательно, что сам Жиру особо не спешит подписывать соглашение с одним из лидеров Серии А, поскольку, скорее всего, рассчитывает остаться в Лондоне.

    Нам кажется, что француз не хочет покидать Туманный Альбион, поэтому мы бы не ждали его в Италии.

    Наш прогноз: Англия.

    Серхио Агуэро

    «Манчестер Сити», нападающий, 31 год

    Серхио Агуэро

    Едва стало известно об отстранении «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов на два сезона, как начала появляться разнообразная информация о возможных кадровых потерях «горожан».

    Журналисты AS пишут, что нападающий «Сити» Серхио Агуэро может перейти в «Реал» или «Атлетико», за который играл до 2011 года.

    По информации источника, Агуэро обеспокоен тем, что «Манчестер Сити» получил запрет на участие в Лиге чемпионов, поэтому может рассмотреть предложения от других клубов.

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    • Однако мы бы не стали поспешно верить подобным слухам, поскольку у «горожан» еще есть возможность подать апелляцию и добиться смягчения наказания. Кроме того, Агуэро успел стать настоящим талисманом «Сити», так что далеко не факт, что он заскучает, если будет бороться за чемпионство в Премьер-лиге.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити».

    Кака Жуниор

    «Крузейро», защитник, 20 лет

    Кака Жуниор

    ЦСКА сделал предложение о трансфере защитника «Крузейро» Кака Жуниора, сообщило издание Superesportes.

    По его данным, московский клуб предложил за Кака около 4 миллионов евро.

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    • «Крузейро» владеет 60 процентами прав на игрока. Если сделка состоится, то этот трансфер станет одним из самых выгодных для бразильского клуба за всю историю.

  • Нене Зини
  • Агент защитника «Крузейро» Кака Жуниора
  • До этого момента никто из ЦСКА не связывался со мной по поводу Кака. Но еще остается несколько дней до закрытия трансферного окна, все может измениться. Посмотрим. ЦСКА — большой клуб. Если он проявит интерес, мы точно рассмотрим предложение. Сейчас мы находимся в переговорах о летнем трансфере с другим европейским клубом.

    • Как видим, информация довольно противоречивая. Поскольку свежих новостей нет уже несколько дней, сделаем предположение, что Кака никуда не уйдет.

    Наш прогноз: «Крузейро». 0

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