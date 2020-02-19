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    Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными

    Реакция СМИ на матч «Атлетико» — «Ливерпуль»

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    Диего Симеоне
    Диего Симеоне
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    В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» со счетом 1:0 победил дома «Ливерпуль». Приводим самые интересные комментарии медиа об этой игре.

    «Атлетико» взял свое невероятной энергией

    «Никогда не переставайте верить», — вышла с таким заголовком мадридская газета AS.

    «Вера "Атлетико" победила чемпиона, хотя все кричало о том, что это невозможно: победить "Ливерпуль" Юргена Клоппа, действующего победителя Лиги чемпионов в 1/8 финала... Но на 4-й минуте нечто невозможное подняло на ноги болельщиков хозяев, которое заставляло их продолжать гудеть в течение всей игры», — пишет издание.

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    • «В воздух был вскинут кулак на руке с вытатуированной фразой: "сила не в способностях тела, а в силе духа" — ее поцеловал Сауль, как это было во многих других замечательных вечерах в Европе. Невозможное проявилось и в том, как "Матрасники" вошли в игру против "Красных". Как будто их наставник Диего Симеоне открыл лодку, полную ос: его игроков было много. Они были везде в подавляющем количестве».

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    «Атлетико» напомнил себя прежнего

    «Этот "Атлетико" никогда не сдается. Всемогущий "Ливерпуль" прибыл на "Ванда Метрополитано", будучи чемпионом, настоящим катком АПЛ, командой Фирмино, Салаха, Мане и ван Дейка, но хозяева оставили их ни с чем — побежденными, без голов и без ударов в створ ворот. Мадридцы снова предстали такими, какими были когда-то — командой-стеной», — отмечает Marca.

    «Таким образом они добивались успеха в прошлом — с набором игроков, преданных делу, где все один за одного. Потому что на пути мерсисайдцев встал Симеоне, который вселяет этот дух в своих подопечных — тот, кто вытатуирован даже на сердце фанатов клуба. Если тебе нужно умереть, ты умрешь, если придется упасть, ты упадешь, но при этом у тебя всегда будет ДНК "Чолизма" на своем флаге».

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    • Симеоне — главный творец победы «Атлетико»

    «Что делает Диего Симеоне столь харизматичным тренером — это его способность организовывать, мотивировать и постоянно требовать от игроков и болельщиков "Атлетико" максимума в каждом эпизоде. Слухи о закате эпохи Симеоне оказались преувеличенными», — пишет британская Times.

    «Это был натуральный "Атлетико", фирменный Симеоне. Возможно, им необходимо чувствовать себя аутсайдерами, слышать об этом. Тогда им все ясно, тогда они начинают делать то, что умеют лучше всего: бунтовать, и в своем бунтарстве они полны энтузиазма, но это встречается постоянно», — вторят коллегам соотечественники из Guardian.

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    «В лице "Барселоны" в полуфинале Лиги чемпионов прошлого сезона "Ливерпуль" играл против команды, которая рассчитывает на победу в любом матче благодаря владению мячом. "Атлетико" же большую часть времени в мяче незаинтересован», — убеждена британская Telegraph.

    «В ходе сезона, когда они выиграли клубный чемпионат мира и на 25 очков оторвались от ближайших преследователей в Премьер-лиге, "Красные" редко выглядели в атаке настолько неэффективно. В среду утром Симеоне может получить немало звонков от тренеров АПЛ, которых будут интересовать его секреты», — считают земляки «Ливерпуля» из Echo.

    «Если знаменитый старый добрый стадион способен вдохновить "Ливерпуль" на 4:0 в матче с "Барселоной", то мерсисайдцы снова смогут использовать его магию во время визита команды Диего Симеоне». 0

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