23:00Фламенго — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри Кейн«Фламенго» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:01
    • «Фламенго» — «Бавария»: стартовые составы на матч 1/8 финала КЧМ
  • 21:10
    • Дубль Луиса Энрике помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в товарищеском матче
  • 20:55
    • «ПСЖ» разгромил «Интер Майами» и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира
    Все новости спорта

    Дубль Луиса Энрике помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в товарищеском матче

    «Зенит» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Футбол России Зенит Товарищеские матчи Црвена Звезда
    «Зенит» всухую обырал «Црвену Звезду» (3:0) в рамках товарищеского противостояния.

    Луис Энрике — нападающий «Зенита»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике — нападающий «Зенита»

    В составе «сине-бело-голубых» дублем отметился Луис Энрике, отличившись на 40-й и 74-й минутах встречи.

    Еще один гол записал на свой счет Лусиано Гонду на 63-й минуте.

    Армянский защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Зенит — Црвена Звезда 3:0
    Голы: 1:0 Луис Энрике (40'), 2:0 Luciano Gondou (63'), 3:0 Луис Энрике (74'), 4:0 (68'), 5:0 (73'), 5:1 (80') Удаление: Дуглас Сантос (67')

    В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Црвена Звезда» встретится с «Амштеттеном» 4-го числа.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Фламенго» не так уж и прост
  • «Фламенго» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли Легечка разгромить боливийского грунтовика?
  • Легечка — Дельен. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Зверев дожмет Риндеркнеша только в пятом сете?
  • Риндеркнеш — Зверев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 29 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Фламенго — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Легечка — Дельен
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Риндеркнеш — Зверев
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Акрон — Спартак Кострома
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер Милан — Флуминенсе
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Завтра в 22:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Картал — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Дарт — Галфи
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры