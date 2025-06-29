Дубль Луиса Энрике помог «Зениту» обыграть «Црвену Звезду» в товарищеском матче

всухую обырал(3:0) в рамках товарищеского противостояния.

В составе «сине-бело-голубых» дублем отметился Луис Энрике, отличившись на 40-й и 74-й минутах встречи.

Еще один гол записал на свой счет Лусиано Гонду на 63-й минуте.

Армянский защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

Футбол. Товарищеские матчи (клубы) Зенит — Црвена Звезда 3:0 Голы: 1:0 Луис Энрике (40'), 2:0 Luciano Gondou (63'), 3:0 Луис Энрике (74'), 4:0 (68'), 5:0 (73'), 5:1 (80') Удаление: Дуглас Сантос (67')

В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Црвена Звезда» встретится с «Амштеттеном» 4-го числа.