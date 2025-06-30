Экспресс дня 30 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи Клубного чемпионата мира, норвежской Элитсериен и шведской Аллсвенскан На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер» — «Флуминенсе»

Футбол. Клубный чемпионат мира. 1/8 финала

По итогам группового турнира «Интер» стал первым в группе Е на Клубном чемпионате мира 2025 года, набрав 7 очков. Команда довольно ровно прошла турнир, но соперники у нее были из числа не самых сильных.

Сначала «Интер» сыграл вничью с «Монтерреем», а затем победил «Ураву Ред Даймондс» (2:1) и «Ривер Плейт» (2:0). Перед этим турниром новым наставником нерадзурри стал бывший игрок клуба Кристиан Киву, сменивший на посту многолетнего тренера Симоне Индзаги. Румынский специалист пока не менял тактическую схему, но сделал игру более прагматичной. Но видно, что пока «Интеру» турнир дается непросто после напряженного сезона.

В группе F «Флуминенсе» финишировал на второй строчке с 5 очками после дортмундской «Боруссии». С ней бразильский клуб сыграл в первом туре вничью со счетом 0:0, затем была победа над «Ульсаном» (4:2) и ничья в заключительной игре в группе с «Мамелоди».

Чуть больше двух месяцев назад «Флуминенсе» возглавил один из самых авторитетных бразильских специалистов Ренату Гаушу Понталуппи. С ним команда заметно преобразилась, стала тактически грамотнее и на этом турнире смотрится очень достойно. «Флу» точно по силам в условиях жаркого американского климата и разгара бразильской Серии А оказать достойное сопротивление «Интеру» в этой встрече.

Наш прогноз: победа «Флу» с форой +1 за 1,65.

«Мьельбю» — «Мальме»

Футбол. Чемпионат Швеции. Аллсвенскан

Пока «Мьельбю» лидирует в чемпионате Швеции с 30 очками, показывая очень достойный атакующий футбол. В прошлом туре команда обыграла в гостях «Эльфсборг» с минимальным счетом 1:0.

Ранее был успех дома против аутсайдера «Вернамо» (2:0) и ничья с «Норчеппингом» (1:1). Всего же беспроигрышная серия «Мьельбю» достигает уже шести матчей. При этом состав у команды не самый сильный даже по шведским меркам, а основная заслуга в таких результатах принадлежит местному тренеру Андерсу Торстеннссону.

Сейчас «Мальме» идет только на пятом месте с 22 очками. Команда полностью завалила старт сезона, теряя очки на ровном месте, к тому же было в составе очень много травмированных, что сильно сказалось на качестве игры и наборе очков.

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Но в последнее время «Мальме» постепенно возвращает себе былую форму, многие лидеры вернулись из лазарета и сейчас чемпион прошлогодних сезонов постепенно подтягивается к лидерам шведского чемпионата. В прошлом туре «Мальме» легко разобрался дома с крепким «Хэкеном» (3:0), показав футбол очень высокого качества. Вряд ли потеряет очки команда и с «Мьельбю», уступающим флагману Аллсвенскан почти по всем параметрам.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,48.

«Бранн» — «Саннефьорд»

Футбол. Чемпионат Норвегии. Элитсериен

Сейчас «Бранн» идет третьем в норвежской Элитсериен, но по потерянным очкам идет вторым, уступая лишь лидеру «Викингу», который заметно оторвался ото всех. В прошлом туре команда попала под каток многолетнего чемпиона «Буде-Глимт», завалившего старт, но сейчас выходящего из пике.

«Бранн» в этом матче ничего не смог противопоставить гегемону норвежского чемпионата последних сезонов, но поражение должно пойти на пользу и отрезвить игроков, который немного почувствовали себя самоуверенными после серии побед. Состав у «Бранна» и многие футболисты (Хеггебо, Хеллан, Гюдмюндссон) на карандаше у европейских клубов, а там трансферное окно скоро откроется.

Первая часть сезона у «Саннефьорда» откровенно удалась. Команда сейчас располагается на шестом месте в чемпионате Норвегии и показывает сбалансированный футбол. В прошлом туре был разгромлен главный аутсайдер «Хеугесунн» со счетом 4:0.

На удивление игра была равной, но соперник допустил кучу глупых ошибок в обороне, забил в свои ворота, а еще вратарь привез гол. Все это в итоге вылилось в разгромную победу «Саннефьорда». Ранее команда уступила в гостях новичку Элитсериен «Брюне» (2:3). Вообще, состав команды чуть ниже среднего и сейчас она точно прыгает выше головы. «Бранн» все-таки должен подтверждать свой класс, тем более «Саннефьорд» гораздо хуже играет в гостях.

Наш прогноз: победа «Бранна» за 1,55.

Общий коэффициент: 3,79.