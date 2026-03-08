9 марта в рамках 20-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Акрон». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Спартак — Акрон с коэффициентом для ставки за 2.30.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» проводят не самый удачный сезон. После 19-и туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице РПЛ с 32 очками в активе.

На своем поле команда выступает гораздо лучше, нежели в гостях. Дома «Спартак» сумел набрать 21 очко из 30-и возможных, занимая по этому показателю 5-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече «красно-белые» крупно уступили московскому «Динамо» (2:5) в 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. До этого «Спартак» одолел «Сочи» (3:2) в чемпионате России.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Во время зимней паузы команда провела 5 контрольных встреч, в которых 4 раза победили и однажды сыграла вничью.

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Бабич (травма) и Литвинов (перебор желтых карточек).

Состояние команды: В январе этого года Хуан Карседо возглавил «Спартак» и продолжает ставить свой футбол «красно-белым». Пока результаты противоречивые на фоне разгромного поражения в матче Кубка России.

В последних 5-и очных встречах «Спартак» трижды победил «Акрон», а также по одному разу сыграл вничью и проиграл. В предстоящем поединке «красно-белые» на своем поле будут пытаться больше владеть мячом и доминировать.

«Акрон»

Турнирное положение: Тольяттинцы продолжают ожесточенную борьбу за выживание в РПЛ. После 19-и туров «Акрон» располагается на 11-й строчке с 21-м очком в активе.

Команда опережает зоны стыковых матчей на 4 балла, имея одну игру в запасе. Стоит отметить, что подопечные Заура Тедеева занимают 5-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 13 очков на чужом поле из 30-и возможных.

Последние матчи: В первом матче после возобновления сезона «Акрон» уступил «Оренбургу» в гостях со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом тайме.

У тольяттинской команды продолжается серия поражений в чемпионате России, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «Акрон» проиграл «Зениту» (0:2) и «Пари НН» (1:2).

Не сыграет: Эсковал (перебор желтых карточек).

Состояние команды: В последнее время «Акрон» теряет важнейшие очки, опускаясь в турнирной таблице. Если тольяттинцы продолжат проигрывать, то могут добраться и до зоны стыков.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба точно будет максимально настроен на предстоящий матч против «Спартака». В 17-и встречах нынешнего сезона РПЛ форвард забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.

Прогноз Юрия Белоуса

Многоопытный спортивный функционер Юрий Белоус в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru разобрал матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Акрон»:

Что делать «Спартаку» после 2:5 — только «отмазываться»! В таких ситуациях руководство говорит игрокам: «Вы должны мечтать, чтобы следующий матч был у вас уже завтра... ». Не знаю, как поведет себя в этой ситуации внешне флегматичный Карседо — быть может, напротив, скажет забудьте об этой игре, спокойно готовьтесь к следующей. Но такой проигрыш, конечно, сильно бьет по самолюбию. Я не сторонник персональных санкций даже за самые грубые ошибки. Вот говорят, нельзя было ставить Литвинова, который «привез» пенальти в Сочи. А сейчас,типа надо убирать Джику, отдавшего такой нелепый пас сопернику пяткой. Но это не поможет новому тренеру в управлении футболистами. Видно, что он очень поменялся за эти 10 лет, открывает российский футбол с чистого листа. Вполне может выпустить слева Дмитриева, поскольку нужно играть в атакующий футбол. А вообще маниакальная идея «Лукойла» постоянно назначать иностранцев, на мой взгляд, порочна. Юрий Белоус бывший вице-президент «Локомотива»

Юрий Белоус также отметил нападающего «Акрона» Артема Дзюбу, который может сыграть ключевую роль в предстоящем матче.

«Акрон» после неудачного матча в Оренбурге может противопоставить только боевитость и Дзюбу. 11 в 23-х матчах «Спартаку» уже «отгрузил», почему бы не забить 12-й? Но защитники красно-белых после такого количества ошибок будет на него настроены по-особенному. Нужно иметь другие варианты в атаке, а есть ли они? В общем, доживем до понедельника и увидим, как «оторвутся» на тольяттинцах москвичи — 3:0. Юрий Белоус бывший вице-президент «Локомотива»

Статистика для ставок

В последних 2-х встречах во всех турнирах «Спартак» пропустил 7 голов

У «Акрона» продолжается серия поражений в РПЛ, которая насчитывает 3 матча подряд

В последних 5-и очных встречах «Спартак» трижды обыгрывал «Акрон»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа «Акрона» — в 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют активно, забив парочку голов.

2.30 Тотал 1.5 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Спартак» — «Акрон» позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: «Спартак» играет супер-результативно в последних встречах. Можно предположить, что эта тенденция продолжится.

2.05 Тотал 3 больше. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Спартак» — «Акрон» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.