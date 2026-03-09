Красно-белым нужно оправдываться после разгрома в дерби

В 20-м туре РПЛ «Спартак» на своём поле принимает «Акрон». Для москвичей это возможность реабилитироваться после болезненного поражения в Кубке России, тогда как тольяттинцы постараются навязать борьбу на «Лукойл Арене», учитывая нестабильность москвичей. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

86' Неделчару теперь на газоне, тоже тяжело поднимается на ноги.

85' Угловой заработал «Спартак».

84' Марадишвили вышел вместо Рочи у «Акрона».

83' Роча на газоне, дёрнул мышцу защитник «Акрона». Кажется, нужна замена.

82' Фернандес забросил на Дзюбу со штрафного, не дали Артёму добраться до мяча.

80' У «Спартака» вместо Угальде и Жедсона выходят Ливай и Зобнин.

79' Барко пробил из-за штрафной — выше ворот.

79' Жедсон отдавал передачу на ход, мяч отскочил от защитника к Маркиньосу, тот пробил в дальний, но Гудиев справился!

78' Ву снова выпрыгнул выше всех после навеса Дмитриева, но не попал в створ головой!

77' Угловой заработал «Спартак».

76' В составе «Акрона» Севикян выходит вместо Беншимола.

74' Беншимол навесил в центр штрафной, у Пестрякова не получился удар головой, Максименко забрал мяч на выходе.

72' А нет, Беншимол остался на поле, Пестряков вышел вместо Болдырева, который получил травму буквально в момент замены.

71' У «Акрона» вместо Беншимола выходит Пестряков.

69' Джику не смог пробить головой после скидки Ву, проиграл борьбу сопернику.

69' Умяров забросил на дальнюю штангу в сторону Денисова, мяч ушёл на угловой.

67' Угальде опасно простреливал вдоль ворот, Маркиньосу не дали замкнуть на дальней штанге!

66' Хосонов получает жёлтую карточку за грубый фол на Угальде.

65' Дзюба головой скинул на Болдырева, тот развернулся и пробил с левой — в сантиметрах от девятки!

65' Отлично корпусом сыграл Роча на правом фланге и заработал аут.

63' У «Спартака» вместо Мартинса выходит Маркиньос.

62' ГООООООООЛ! «Акрон» сравнивает счёт, невероятно! Фернандес забросил на дальнюю штангу, а Болдырев головой в падении отправил мяч в самый угол ворот! 3:3, гости отыграли два мяча в Москве!

61' Барко перехватил мяч на половине поля соперника, но неточно скинул на Угальде.

60' Долго держал мяч у штрафной соперника «Акрон», в итоге Лончар нарушил правила на Умярове.

59' Беншимол прошёл к лицевой линии и навесил на дальнюю, слишком сильным получился пас.

58' Жедсон бил в нижний угол из-за штрафной — рядом со штангой прошёл мяч.

57' ГООООООООЛ! Второй забивает «Акрон»! Беншимол пробил почти по центру, Максименко прыгнул в угол. 3:2, интрига живёт!

55' Пенальти в ворота «Спартака»! Дмитриев фолил на Беншимоле, арбитр поменял решение после повтора!

53' Всё-таки включается ВАР! Возможно, Дмитриев фолил в своей штрафной на Беншимоле.

52' Опасная контратака могла получиться у «Спартака», не прошёл прострел у Солари.

51' Беншимол упал в штрафной «Спартака» после контакта с Дмитриевым, арбитр не реагирует.

49' Не получился заброс со штрафного – мяч ушёл за лицевую.

48' Штрафной заработал «Акрон» на половине поля «Спартака».

47' Беншимол нарушил правила в штрафной «Спартака» в борьбе за мяч.

46' Стартует второй тайм! Без замен в перерыве.

45+4' Перерыв! «Спартак» пропустил первым, но успел забить трижды за тайм, «Акрону» будет сложно вернуться в игру во второй половине. Отдыхаем 15 минут!

45+4' Болдырев не смог обработать мяч на дальней штанге, Неделчару навешивал.

45+2' ГООООООЛ! Третий забивает «Спартак»! Барко отдал на фланг Дмитриеву, тот прострелил в центр, удар Угальде отразил Гудиев, а Мартинс ворвался во вратарскую и добил! 3:1!

45' Добавлено 4 минуты.

45' Дмитриев навесил с левого фланга на дальнюю, там никого из партнёров не оказалось.

43' Умяров заработал фол на половине поля соперника, Беншимол нарушил правила.

41' ГООООООООЛ! Второй забивает «Спартак»! Барко навесил к линии вратарской, Ву выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в угол. 2:1, камбек «Спартака»!

41' Угальде заработал угловой в ответной атаке.

40' В руки Максименко пришёл мяч после удара Хосонова со штрафного.

39' Беншимол заработал штрафной на половине поля «Спартака», метров 27 до ворот.

38' Солари из опасной позиции за штрафной наносил удар, но попал в защитника.

37' Беншимол навесил с правого фланга, мяч перелетел штрафную.

36' Гудиев на газоне, нужна помощь врачей.

35' Фернандес пробросил мяч мимо Денисова и Мартинса и получил по ногам от Кристофера, пока что без карточки.

33' Джаковац протащил мяч по центру, но неточно отдал на Беншимола.

31' Барко бил в ближний угол из штрафной, защитник заблокировал.

29' Гудиев забрал мяч в руки после прострела Солари с правого фланга.

28' Беншимол сыграл рукой в борьбе с Дмитриевым, могла получиться опасная контратака.

27' Мяч влетел в сетку ворот Максименко от Дмитриева, но чуть ранее Дзюба фолил на Джику, гол не засчитан.

26' Дзюба боролся за мяч после вброса мяча из аута, но проиграл борьбу Джику.

23' ГОООООООЛ! Сравнивает «Спартак»! Умяров разогнал атаку по центру, отдал направо Солари, а тот с правой уложил мяч в дальний угол. 1:1, быстро сравняли красно-белые.

22' Беншимол пробил из-за штрафной и попал в защитника.

19' Солари сильно прострелил с правого фланга, Гудиев кулаками выбил мяч в центр штрафной.

18' ГООООООООЛ! «Акрон» впереди! Беншимол подобрал мяч на правом фланге, отдал в центр штрафной на Неделчару, тот оставил под удар Болдыреву, а Максим пробил в левый верхний угол. 0:1!

16' Нарушение правил в атаке зафискировал арбитр, мяч вернулся к «Спартаку».

15' «Акрон» заработал угловой.

14' Солари вбросил мяч в штрафную «Акрона» из-за боковой, а там Мартинс сфолил на Дзюбе.

13' Денисов на газоне, нужна помощь врачей.

12' Максименко забрал мяч на выходе после заброса в штрафную.

11' Умяров сбил Беншимола в центральном круге, штрафной заработал «Акрон».

09' Выше ворот пробил Барко со штрафного.

07' Роча сбил Барко в метре от своей штрафной, жёлтая карточка и опасный стандарт.

06' Барко навесил в центр штрафной, защита «Акрона» отбилась.

05' Угловой заработал «Спартак».

04' Джику попробовал забросить вперёд на Солари – слишком сильным получился пас.

03' Солари получил по ногам на бровке при приёме мяча.

02' Роча подключился по правому флангу и навесил в штрафную, мяч ушёл за лицевую линию.

01' «Спартак» начал с центра, поехали!

До матча

19:00 Около нуля градусов сегодня в Москве, осадков быть не должно, а поле на на «Лукойл-Арене» в отличном состоянии.

18:50 Стартовые составы команд:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Дмитриев, Денисов, Умяров, Жедсон, Мартинс, Барко, Солари, Угальде.

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

18:40 Главным арбитром матча будет Инал Танашев. Помогать ему будут ассистенты Рустам Мухтаров и Станислав Попков. Резервный судья — Данил Набока. За ВАР будет отвечать Владимир Москалёв и его помощник Роман Галимов.

«Спартак»

Команда Хуана Карлоса Карседо тяжело начала весну. В первой официальной игре после зимней паузы «красно-белые» обыграли «Сочи» (3:2), но даже в победном матче оборона выглядела не слишком надёжно и позволила сопернику создать немало опасных моментов. А на неделе «Спартак» проиграл «Динамо» (2:5) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. При этом москвичи могли пропустить ещё больше, два гола соперника были отменены из-за офсайда. Провальный второй тайм поставил команду в крайне сложное положение перед ответной встречей.

После такого результата тренерский штаб может серьёзно обновить состав. Игорь Дмитриев отбыл дисквалификацию и может вернуть себе место на левом фланге обороны вместо Романа Зобнина, на правом краю защиты возможен выход Владислава Сауся. В атаке после пропуска кубкового матча из-за дисквалификации готов вернуться Пабло Солари.

Несмотря на неоднозначные результаты, «Спартак» стабильно забивает в матчах против «Акрона». Во всех официальных встречах между командами москвичи отличались забитыми мячами.

«Акрон»

Тольяттинцы неплохо провели подготовку к возобновлению сезона: на зимних сборах команда Заура Тедеева одержала пять побед и уступила только ЦСКА. Однако старт после паузы получился неудачным — поражение от «Оренбурга» (0:2).

В том матче у «Акрона» были спорные эпизоды, включая отменённый гол Артёма Дзюбы, но в целом команда выглядела бледно. Теперь Тедеев, вероятно, проведёт несколько изменений в составе. В центре обороны вместо дисквалифицированного Родригу Эшковала должен сыграть Ионуц Неделчару, а в полузащите может появиться Ифет Джаковац.

В отличие от соперника, «Акрон» не играл на неделе в Кубке России, поэтому подойдёт к встрече более свежим. При открытой игре тольяттинцы способны создавать проблемы обороне «Спартака» — прежде всего за счёт активности Дзюбы и Дмитрия Пестрякова.

Очные встречи

Команды встречались пять раз в официальных матчах: три победы у «Спартака», одна у «Акрона», ещё одна игра завершилась вничью. В нынешнем сезоне соперники уже пересекались, и тогда победителя выявить не удалось — матч закончился со счётом 1:1.