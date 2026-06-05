6 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Швейцарии и Австралии. Начало игры — в 22:00 мск.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария успешно прошла квалификацию и сыграет в финальной части североамериканского чемпионата мира 2026 года.

Команда в своей отборочной группе на мундиаль заняла первую строчку, на три очка опередив ставший вторым Косово, а также на 10 — третью в таблице Словению.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своей арене одержала разгромную победу над Йорданией (4:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже не выиграл, когда на этот раз уже в чужих стенах разошлась безголевой мировой с Норвегией.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были товарищескими, а один — официальным, Швейцария выиграла лишь один раз при двух ничьих и одном поражении.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших номинальных шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же высоки, если учесть их преимущество в классе над соперником.

Брель Эмболо — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Австралия

Турнирное положение: Австралия успешно прошла квалификацию и сыграет в финальной части североамериканского чемпионата мира 2026 года.

Команда в своей группе азиатского отбора на мундиаль заняла вторую строчку, на четыре очка отстав от победителя Японии, а также на шесть баллов опередив ставшую третьей Саудовскую Аравию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на нейтральной арене потерпела поражение от Мексики (0:1).

Перед этим еще в одном контрольном поединке в рамках турнира ФИФА перед мундиалем коллектив одержал разгромную победу над Кюрасао (5:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были товарищескими, Австралия четыре раза проиграла при двух победах.

Такая форма говорит о не лучших шансах номинальных гостей не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Джексон Ирвайн и Нишан Вилупиллай — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Швейцария не выиграла

в четырех из пяти последних матчей Швейцарии забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей Австралии забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.65. Ничья — в 4.14, успех Австралии — в 4.78.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.06 и 1.74.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальных хозяев забивали обе команды. Так было и в их последнем поединке в рамках подготовки к ЧМ-2026.

И хотя в четырех из пяти последних матчей номинальных гостей забивал только один из соперников, результативность поединков фаворита игры обещает стать решающим фактором.

2.02 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч Швейцария — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: обе команды забьют за 2.02.

Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные хозяева выиграют, и оба соперника забьют, ведь альпийцы превосходят оппонентов в классе, а в четырех из пяти их последних матчей забивали обе сборные.

3.87 Швейцария победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.87 на матч Швейцария — Австралия позволит вывести на карту выигрыш 2870₽, общая выплата — 3870₽

Ставка: Швейцария победит и обе команды забьют за 3.87