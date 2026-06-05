прогноз на полуфинал Балтийского кубка, ставка за 3.10

6 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Эстония и Фарерские острова. Начало игры — в 18:00 мск.

Эстония

Турнирное положение: Эстонцы не сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.

При этом Эстония набрала всего 4 очка в 8 поединках. Команда отличилась 8 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эстонцы уступили Руанде (0:2).

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До того команда в серии пенальти одолела Кению. А вот поединок с Кипром завершился уверенной победой (4:2).

В пяти своих последних матчах Эстония добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.

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Состояние команды: Эстонцы привычно скромны в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.

Причем Эстония традиционно успешно противостоит фарерцам. В последних пяти очных поединках она победила 4 раза при одном поражении.

Фарерские острова

Турнирное положение: Фарерцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.

Причем Фарерские острова на 4 очка отстали от второй позиции. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Фарерцы переиграли Сан-Марино (2:1).

До того команда нанесла поражение Казахстану (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепкими хорватами (1:3).

При этом Фарерские острова в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Фарерцы нынче пребывают на психологическом подъёме. Команда победила 2 раза кряду.

При этом Фарерские острова имеют относительно надёжные тылы. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала один мяч за матч.

Команде крайне натужно даются матчи с более или менее крепкими оппонентами. Да и в последнем очном поединке двухлетней давности она по всем статьям уступила эстонцам (1:4).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Эстония в этом матче выглядит предпочтительнее. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: Фарерцы нынче выглядят симпатично, тогда как эстонцам голы даются с заметной натугой.

3.10 Победа Фарерских островов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч Эстония — Фарерские острова позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Победа Фарерских островов за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.10 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Эстония — Фарерские острова позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.

Пять причин, почему ставка зайдет