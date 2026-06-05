6 июня в 1/2 финала Балтийского кубка по футболу сыграют Эстония и Фарерские острова. Начало игры — в 18:00 мск.
Эстония
Турнирное положение: Эстонцы не сумели квалифицироваться на Мундиаль. Команда заняла 4 место в своей отборочной группе.
При этом Эстония набрала всего 4 очка в 8 поединках. Команда отличилась 8 результативными ударами.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Эстонцы уступили Руанде (0:2).
До того команда в серии пенальти одолела Кению. А вот поединок с Кипром завершился уверенной победой (4:2).
В пяти своих последних матчах Эстония добыла одну викторию. В этих поединках команда забила 7 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Состояние команды: Эстонцы привычно скромны в плане результатов. Команда не побеждает 2 матча кряду.
Причем Эстония традиционно успешно противостоит фарерцам. В последних пяти очных поединках она победила 4 раза при одном поражении.
Фарерские острова
Турнирное положение: Фарерцы не вышли на чемпионат мира. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы своей отборочной группы.
Причем Фарерские острова на 4 очка отстали от второй позиции. Да и забивает команда в среднем больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Фарерцы переиграли Сан-Марино (2:1).
До того команда нанесла поражение Казахстану (1:0). А вот чуть ранее она была бита крепкими хорватами (1:3).
При этом Фарерские острова в 5 своих последних поединках добыла 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: Фарерцы нынче пребывают на психологическом подъёме. Команда победила 2 раза кряду.
При этом Фарерские острова имеют относительно надёжные тылы. Команда в отборочном турнире в среднем пропускала один мяч за матч.
Команде крайне натужно даются матчи с более или менее крепкими оппонентами. Да и в последнем очном поединке двухлетней давности она по всем статьям уступила эстонцам (1:4).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров Эстония в этом матче выглядит предпочтительнее. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.05. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
Прогноз: Фарерцы нынче выглядят симпатично, тогда как эстонцам голы даются с заметной натугой.
Ставка: Победа Фарерских островов за 3.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.10.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Фарерские острова в среднем пропускают гол за матч
- Эстонцы не побеждают 2 матча кряду
- Эстония пропускает в среднем 2 мяча за матч
- Фарерские острова победили в 2 своих последних поединках
- Островитяне забивают в среднем чаще гола за матч