прогноз на матч 13-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 2.40

22 июля в 13-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Андижан». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.40.

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«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Ташкентцы борются за медали чемпионата. Правда, сейчас команда находится лишь на седьмой строчке турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент на 2 очка отстает от медальной зоны. Вот только в свои ворота команда пропустила пятнадцать мячей в 12 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Локомотив» Ташкент не уступил «Пахтакору» (1:1).

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До того команда сумела одолеть «Кызылкум» (1:0). Вот только чуть ранее ташкентцы потерпели поражение от АГМК (1:2).

В своих пяти последних матчах «Локомотив» Ташкент разжился двумя победами. В них ташкентцы отличились 6 забитыми мячами при семи пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Локомотив» Ташкент не блещет стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с откровенно неудачными, к тому же не преуспевает в плане реализации.

К тому же «Локомотив» Ташкент исторически успешно противостоит «Андижану». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при одном поражении. Так что есть отличный шанс подтянуться к заветной тройке.

«Андижан»

Турнирное положение: «Орлы» ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Андижан» всего на четыре очка оторвался от опасной зоны. Причем забила команда 17 мячей при 13 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. Со счетом 1:2 она уступила «Сурхану».

До того команда в спарринге расписала мировую с «Енисеем» (1:1). При этом чуть ранее она уверенно одолела «Хорезм» (3:0). «Орлам» все никак не удается стабилизировать свои результаты.

При том «Андижан» в пяти своих последних матчах добыл 3 победы. В этих поединках команда отличилась 10 забитыми мячами при пяти пропущенных.

Состояние команды: «Андижан» потенциально способен побороться за медали. К тому же многоопытный Драган Черан забил всего 2 мяча в чемпионате.

При этом «Андижан» в шести выездных поединках чемпионата набрал 7 очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически гол за матч.

И уж точно «орлы» намерены подтянуться к лидирующей группе. Вот только команда после паузы выглядит не столь монолитно, хотя весной смотрелась выгодно.

На что ставят в матче Локомотив Ташкент — Андижан Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив Ташкент — Андижан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.23, а победа «Андижана» — в 2.92.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.49, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.54.

Прогноз: «Локомотив» Ташкент нынче выглядит предпочтительнее оппонента и имеет все шансы подтянуться к заветной тройке.

2.40 Победа «Локомотива» Ташкент Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Локомотив» Ташкент — «Андижан» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Победа «Локомотива» Ташкент за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.49 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Локомотив» Ташкент — «Андижан» принесёт чистый выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.49.

Пять причин, почему ставка зайдет